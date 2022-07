Les moins connectés d’entre nous auront du mal à l’admettre : nous avons tous déjà joué à un jeu vidéo. Des vieilles consoles de jeux aux plus modernes d’entre elles, en passant par les jeux sur ordinateur ou encore sur smartphone, nul n’échappe à la tentation de jouer au moins une fois.

Lorsque nous commençons à jouer, nous le faisons curiosité, mais cette curiosité se transforme rapidement en une envie irrépressible de continuer à jouer, ou de reprendre le jeu dès que possible. Qu’ils soient adeptes des jeux sur smartphone ou des meilleurs sites de poker en ligne, de nombreux joueurs passent des heures accrochés à leurs jeux favoris, quitte à oublier de manger, de dormir ou à perdre la notion du temps. Mais qu’est-ce qui fait que nous devenons si facilement accros aux jeux vidéo ?

Les visuels et la musique

L’aspect visuel et la musique qui accompagne le jeu forment ce qui nous donne une première impression. Et lorsque notre première impression est bonne, nous avons tendance à vouloir y revenir. Inconsciemment, la musique joue un rôle très important puisqu’elle nous reste en tête après avoir arrêté de jouer sans que nous puissions nous en débarrasser et nous incite à revenir au jeu dès que possible.

La structure des jeux

Les jeux vidéo sont généralement divisés en plusieurs niveaux. Cela signifie que nous avons toujours un point d’arrêt facile à atteindre : le fameux « quand j’arrive à cette étape, j’arrête ». Nous avons tous tendance à croire que si l’on se donne un objectif, il sera plus facile de déconnecter du jeu. Malheureusement, ce n’est pas souvent le cas.

Lorsque nous avons atteint une étape difficile du jeu, le sentiment constant que nous sommes sur le point de trouver la solution nous pousse à essayer une fois de plus, plus une fois de plus, et ainsi de suite. À l’inverse, lorsque nous franchissons une étape plus facile, nous sommes toujours tentés d’aller voir si la suivante l’est tout autant. Le sentiment de défi ou d’atteinte d’un objectif est constant. Tout est fait pour que nous passions le plus de temps possible sur le jeu.

L’appât du gain

S’il y a bien un point sur lequel nous nous retrouvons tous, c’est l’appât du gain et notre volonté innée de toujours vouloir nous améliorer. Et les jeux vidéo savent en jouer. Que nous gagnions des points, des bonus, des prix, des vies, ou encore des objets, les récompenses sont là pour nous motiver à continuer à jouer. Par ailleurs, les développeurs font toujours en sorte que les premiers niveaux soient extrêmement faciles afin de créer en nous un sentiment de compétence énorme et nous pousser à progresser sur le jeu.

Parmi les jeux vidéo les plus addictifs, vous aurez probablement entendu parler de Counter Strike, World of Warcraft, Age of Empires, Les Sims, ou encore Candy Crush. S’ils semblent très différents les uns et des autres, ils ont pourtant de nombreux points en commun : ils sont visuellement attrayants, se divisent en de plusieurs niveaux et stimulent nos envies de défi.