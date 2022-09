Espace extérieur fermé par une paroi vitrée, la véranda constitue une pièce à part entière dont il est possible de profiter en toute saison, notamment comme espace de télétravail. Véritable opportunité d’agrandir le foyer tout en profitant d’un bain de lumière très appréciable pour travailler sur l’ordinateur, la véranda est particulièrement intéressante l’hiver, quand les températures ne permettent pas de rester longtemps dehors. En cela, il est recommandé de veiller à bien l’équiper pour parfaitement l’exploiter et découvrir tous ses avantages pour y travailler.

La règle d’or pour équiper sa véranda pour l’hiver

En raison de son caractère exposé et de ses parois en verre, coupée de l’extérieur mais néanmoins propice à recevoir la lumière du soleil, la véranda ne doit pas être surchargée. Il serait en effet dommage de bloquer les rayons U.V. qui l’hiver, réchauffent à la fois le corps et le cœur. Afin de ne pas faire barrage à la lumière qui est nécessaire travailler sur un ordinateur, il est recommandé de privilégier les meubles bas. Inutile par exemple de disposer une haute bibliothèque avec vos dossiers de travail dans la véranda. Mieux vaut se tourner vers des espaces de rangement plus discrets voire carrément d’opter pour des étagères.

Néanmoins, il peut être intéressant d’équiper la véranda de rideaux ou de stores en cas de vis-à-vis ou quand il y a trop de soleil pour que cela soit agréable d’y travailler. En effet, il est toujours pratique de se couper du monde extérieur quand on le désire. À plus forte raison le soir, quand la véranda est illuminée et donc plus à-même d’attirer les regards indiscrets.

La véranda, un espace de relaxation et de repos

Parfaitement intégrée au foyer, la véranda peut s’imposer tout naturellement comme un endroit où il fait bon travailler ou partager avec ses clients de bons moments de convivialité. L’agencement d’un tel espace doit donc prendre en compte le confort, indispensable au travail et rendez-vous.

Une véranda peut donc s’équiper d’une part d’un coin travail avec votre bureau et l’ordinateur mais aussi un coin rendez-vous avec un beau canapé bien moelleux. Un canapé en tissu ou en velours, des coussins et le tour est joué ! Bien sûr, d’autres solutions sont envisageables en fonction de la place disponible pour votre espace de télétravail. Pour encourager l’évasion et conférer à la véranda un style à part, un fauteuil suspendu est vivement recommandé. Facile à installer car livré avec son pied, il prend à lui seul la forme d’une invitation à la relaxation. Enveloppant, le fauteuil suspendu et son doux mouvement de balancier encouragent les siestes au cœur de l’hiver mais aussi les séances lecture de vos dossiers professionnels.

Il est aussi envisageable d’équiper la véranda avec d’autres assises confortables et originales comme des poufs ou un hamac sur pied. Une autre façon de jouer sur le dépaysement et de bien délimiter cet espace entièrement façonné pour permettre de recharger ses batteries dans une atmosphère pro mais inspirante et reposante. Concept Usine, le site spécialisé dans l’ameublement intérieur et extérieur, vous propose par exemple tout le nécessaire pour équiper votre véranda pour y télétravailler l’hiver.

Les autres conseils pour équiper sa véranda pour l’hiver

La véranda permet donc de profiter, pendant l’hiver, d’un espace chauffé par le soleil, donnant sur l’extérieur. Un tel espace de télétravail n’a pas besoin de suivre les codes des espaces de bureaux classiques ! Une véranda peut ainsi être aménagée suivant plusieurs tendances, avec une table basse par exemple, un espace de rangement ou encore un espace jardin d’hiver, avec des plantes aromatiques. La véranda peut même devenir un espace cosy de télétravail. Rien de plus simple que d’y installer un bureau et de profiter pendant les heures de travail de la lumière naturelle, dans un cadre inspirant.

Quelques idées déco pour faire de la véranda un espace de relaxation privilégié

Comme dans n’importe quelle autre pièce de maison, que ce soit le salon ou la chambre, le bureau / véranda doit aussi bénéficier d’une décoration tendance. Les possibilités sont quasiment infinies. Il est ainsi possible de choisir une décoration ethnique, avec des éléments en bois, des objets chinés ou ramenés de voyages, un fauteuil suspendu et des coussins et autres plaids de couleur, où de préférer un style plus traditionnel ou romantique selon les envies et les goûts. La véranda, grâce à son exposition à la lumière du soleil, est l’endroit parfait pour les plantes vertes. Ces dernières peuvent être placées dans des pots ou suspendues au plafond grâce à des suspensions en macramé. Des espèces comme le jasmin, le mimosa, le ficus, les plantes grasses ou encore les orchidées se plaisent beaucoup dans les vérandas. Le mur de la véranda peut également accueillir des cadres photo ou des toiles afin de souligner le côté professionnel de cet espace privilégié.