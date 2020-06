A l’heure du tout numérique, il est aujourd’hui inconcevable pour les entreprises de construire un plan de communication efficace sans y inclure une stratégie de conquête sur Internet. En effet, la plus grande part de la réputation se construit désormais sur les réseaux et les bonnes vieilles enseignes publicitaires, si elles ne sont pas complètement dénuées d’intérêt, sont désormais secondaires pour étendre au maximum votre renommée.

Aujourd’hui, augmenter la visibilité de son site internet est en effet la meilleure solution pour convertir des prospects et développer son activité. Pour se faire, il vous faudra augmenter le trafic sur votre site en y générant du passage. Et le meilleur et le plus rapide des outils consacrés pour y parvenir reste la campagne de publicité de Google Ads. Mais pour réussir votre opération communication, il sera important de recourir aux services d’un professionnel. Explications.

Pour quoi avoir recours à Google Ads ?

En France, Google dispose d’un quasi monopole sur les recherches Internet. Ne pas être référencé sur ses pages de résultats signifie l’anonymat sur les réseaux, tandis que s’y faire connaître est souvent le premier pas vers la réussite entrepreneuriale. Beaucoup s’essayent donc au SEO, ou référencement naturel pour faire grimper leur site dans la hiérarchie des propositions de Google mais il devient vite évident que ce type d’action est très fastidieuse, chronophage et n’apporte que peu de résultats.

Pour les entrepreneurs ambitieux qui souhaitent rapidement voir leur nom en haut de l’affiche, il est indispensable de lancer des campagnes publicitaires sur le net. Google Ads est l’outil privilégié des experts du SEA, comme le consultant google ads, un outil parfait pour augmenter la visibilité de son site internet, toucher un grand nombre de profils et attirer ainsi dans vos filets de nouveaux prospects à convertir.

Un outil publicitaire très puissant

Si Google Ads est privilégié par les marketeurs experts et les consultants au détriment du SEO, c’est qu’il est un outil polyvalent qui permet développer aussi bien la notoriété que les ventes d’une marque. En augmentant le trafic de votre site, il permet de démultiplier son audience, de faire de nouvelles ventes mais aussi de faire grandir son influence et donc de conquérir de nouvelles parts de marché. Il peut même devenir le lien entre votre site et un point de vente physique pour en augmenter la fréquentation !

Google Ads est en outre accessible à tout type d’entreprise, quelle que soit sa taille ou son budget. Une facturation au coût par clic et l’absence de frais d’entrée permet de maîtriser le budget de sa campagne. Par ailleurs, les outils d’analyse délivrés par la plateforme facilitent le suivi des performances et des conversions et est très adapté à un ciblage géographique précis. Idéal donc pour se faire connaître dans sa région sans bouger de chez soi !

Augmenter la visibilité de son site internet à l’aide d’un expert

Pour augmenter la visibilité de son site internet grâce à Google Ads, il est tout de même nécessaire de disposer d’une certain nombre de connaissances sur le fonctionnement du moteur de recherche et les différentes implications d’une telle opération. Avec la présence d’un consultant Google Ads à vos côtés, vous maximiser vos chances d’attirer de nouveaux prospects, de les convertir et finalement d’augmenter votre chiffre d’affaires.

Son expérience et sa connaissance de l’outil lui permet en effet d’actionner les leviers d’optimisation les plus fins pour maximiser votre retour sur investissement. Depuis le devis jusqu’à la campagne en elle-même, votre consultant vous accompagne pour affiner votre stratégie, améliorer vos annonces ou parfaire votre pool de mots-clés. En bref, une aide idoine pour faire grandir votre nom sur les réseaux rapidement et efficacement !