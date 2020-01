Document-clé par excellence, le plan media d’une entreprise joue un rôle crucial dans sa communication. En effet, cette feuille de route fixe non seulement les objectifs à poursuivre, mais aussi les actions à mettre en place pour les atteindre. Il est donc essentiel de concevoir un plan média réaliste et rigoureux si vous souhaitez améliorer la visibilité de votre organisation. Mais quels sont les véritables enjeux d’un bon plan média ?

Enjeu n° 1 : poser les objectifs de votre stratégie de communication

Pour porter ses fruits et se révéler utile, un bon plan media doit s’ouvrir sur les objectifs à atteindre. Qu’il s’agisse d’améliorer la réputation ou l’e-réputation de votre entreprise, d’augmenter vos ventes ou encore d’améliorer votre visibilité, vous devez définir le (ou les) but(s) à atteindre avec le plus de précision possible. Cette étape de la définition des objectifs s’avère fondamentale : bien réalisée, elle vous permettra d’élaborer un plan d’action efficace. Mal appréhendée, en revanche, elle pourra vous porter préjudice à long terme : des objectifs peu clairs seront autant d’obstacles à l’élaboration de votre plan média.

Enjeu n° 2 : exploiter les médias et les outils adéquats

La définition claire des objectifs vous aidera à sélectionner les médias les plus appropriés pour déployer votre stratégie de communication. Elle vous offrira également la possibilité de faire le tri parmi tous les outils à votre disposition. En effet, le nombre de supports de communication disponibles a sensiblement augmenté avec l’essor du marketing digital. Dans ce contexte, votre plan média devra tenir compte des spécificités de votre entreprise et de ses objectifs pour intégrer les supports véritablement adaptés : médias sociaux, site web, télévision, radio, print, etc.

Enjeu n° 3 : assurer la mise en oeuvre opérationnelle du plan de communication

Lister des supports et des actions de communication ne suffit pas pour créer un bon plan media et le déployer efficacement. Ce document doit également comprendre un calendrier ou un planning opérationnel, qui définira une date précise pour chaque campagne et chaque action de communication. En planifiant précisément vos actions de communication, votre plan média vous permettra ainsi de vérifier leur enchaînement logique et leur complémentarité. Il vous aidera également à mettre en place des outils de suivi adéquats, ainsi qu’à ajuster votre plan de communication en temps réel.

Enjeu n° 4 : assurer le suivi du plan de communication

Pour être efficace, un plan média doit également prévoir les actions de suivi à mettre en place. En effet, chaque opération de communication sur vos différents médias doit faire l’objet d’une évaluation objective : cette action a-t-elle été efficace et rentable ? A-t-elle permis d’atteindre les objectifs visés ? Dans le cas contraire, que devez-vous changer pour améliorer votre gestion du média concerné ? Ces différentes questions vous aideront à affiner votre plan de communication en continu. Vous devrez toutefois les formaliser dans votre plan média, en prévoyant des indicateurs-clés de performance (KPI) pour chaque support et chaque action de communication.