Vous en entendez parler depuis un petit moment, mais que se cache-t-il derrière la notion de motion design ? Difficile d’échapper aux anglicismes. Pourtant, vous côtoyez ses applications sous format vidéo ou digital depuis quelques années déjà : sur des écrans de télévision au tout départ et au cinéma, et maintenant sur le web.

Le motion design, définition express !

Le motion design est une technique qui donne l’illusion du mouvement à un graphisme. Le dessin, l’objet ou l’image de synthèse prennent alors vie. C’est une manière artistique et pertinente de communiquer grâce à l’animation du contenu. Si comme le souligne le média Stratégies, la définition précise du motion design n’est pas toujours claire, l’essentiel est de ne pas confondre cette vidéo animée avec les techniques propres aux dessins animés.

Qui peut réaliser du motion design pour des projets multimédias ?

Vous souhaitez bénéficier des avantages du motion design en l’incluant dans votre stratégie de communication ? La phase créative et la partie technique sont exigeantes et ne s’improvisent pas : vous pouvez faire appel à une agence motion design videotelling tout en gardant la main sur la direction artistique. Un prestataire spécialisé dispose du réseau de compétences et des logiciel adéquats pour réaliser le projet de A à Z. Il maîtrise parfaitement les contraintes techniques (poids, vitesse de chargement) qui peuvent directement impacter votre référencement.

Aux origines du motion design

Le motion design est la dénomination courte de « motion graphics design ». On recense les premières approches de motion design au début des années 60, avec les productions de la société américaine Motion Graphics Inc ou encore Saul Bass, graphiste américain. Ils ont été les premiers à avoir l’idée d’animer les graphiques des génériques de films (James Bond). Dans les années 2000, les grandes agences publicitaires ont compris l’intérêt d’utiliser cette technique dans leurs créations et ont commencé à recruter des motion designers.

5 bonnes raisons d’intégrer du motion design dans votre communication

Tous les supports digitaux peuvent recevoir du motion design :

Au cinéma et à la télévision : génériques, films d’animation, publicités.

Dans les jeux vidéo.

Sur des pages web, des interfaces graphiques.

Dans des animations de réalité virtuelle ou augmentée.

Etc.

En fait, cette technique peut être utilisée dans n’importe quel type d’œuvre d’art visuel.

1.Une créativité sans limite

Le motion design offre plus de possibilités qu’une vidéo classique. L’utilisation des dernières tendances en matière de motion design donnera un vent de fraîcheur et de modernisme à votre communication, surtout si votre entreprise évolue dans un environnement très concurrentiel. C’est le cas par exemple des illustrations dites « à main levée », où la créativité et la spontanéité sont source de valeur ajoutée. Le storytelling lié à une animation est beaucoup plus impactant qu’une image fixe.

2.Un outil informatif adapté à tous les publics

Le motion design vulgarise des notions complexes : par la simplicité de ses graphismes et l’enchaînement des animations, il contribue à expliquer des concepts abstraits, complexes, technique ou scientifiques. C’est un outil pédagogique qui s’adresse à tout type d’audimat, pour tous les âges. Les institutions publiques se l’approprient désormais, l’Autorité de Régulation de la Publicité par exemple avec ses vidéos à destination des enfants. Avec l’essor du e-learning, l’animation de séquences pédagogiques est un levier efficace pour dynamiser les apprentissages, faciliter l’appropriation des notions et accentuer la mémorisation.

3.Une technique efficace pour s’identifier à une marque

Le motion design est un outil percutant qui ne laissera pas votre cible indifférente. En clarifiant les messages, il aide à générer plus d’adhésion dans les équipes et à augmenter l’engagement client. Une animation bien travaillée explique plus facilement des changements et crée une plus grande proximité entre l’organisation et son environnement. Ce rapprochement est un préalable fondamental au dialogue et aux interactions futures. Même dans le cas du flat design, où le dessin est minimaliste à l’extrême, le mouvement donne vie aux personnages et embarque l’audience dans l’histoire, suscitant proximité, attachement et empathie pour la marque. Souvenez-vous de la publicité Maif avec ses personnages bâtons !

4.La vidéo, le média le plus prisé des internautes

Tout le monde le sait, les consommateurs sont sur-sollicités par les messages publicitaires. Le motion design tire son épingle du jeu grâce à ses qualités ludiques et son accessibilité. On retrouve ainsi tous les bénéfices propres aux caractéristiques des vidéos. La captation de l’attention s’étale sur une durée plus longue, le message est renforcé.

5.Le motion design est un investissement rentable grâce à des taux de conversion plus élevés

Les statistiques parlent d’elles-mêmes : en moyenne, une vidéo génère 30 % d’interactions en plus qu’un simple visuel. Mac Do, Apple, Volkswagen, Enedis et d’autres ont d’ores et déjà adopté le motion design dans leurs campagnes publicitaires, ce n’est pas un hasard. Les coûts publicitaires peuvent être optimisés en substituant certaines séquences vidéos nécessitant d’importantes ressources (acteurs, figurants, décors), par une animation graphique visuellement forte.

Comment se conçoit le motion design ?

Le processus de création du motion design ressemble beaucoup à celui des films et de la vidéo en général. Point de salut sans :

l’écriture préalable d’un script,

la conception d’un storyboard,

le cadrage des prises de vue,

le tournage,

la mise en œuvre de logiciels (2D ou 3D) pour animer le contenu,

le montage, puis la post-production avec l’application des voix, textes, musique, et effets spéciaux,

le tout respectant le storyboard imaginé pour cette création.

Pourquoi le motion design va-t-il continuer d’envahir nos écrans ?

Parce qu’il donne de la dynamique au support, le motion design bénéficie de la croissance exponentielle de la vidéo. C’est un média extrêmement efficace pour capter l’attention, car le mouvement attire l’œil, le public veut savoir ce qu’il va se passer et où cela va le mener. Le train est en marche, les techniques marketing évoluent aussi vite que les supports et les espaces de communication s’enrichissent de nouvelles fonctionnalités. Il est désormais impensable pour une organisation de faire attendre ses clients. Ceux-ci sont en demande de contenus sans cesse renouvelés, d’exhaustivité, mais surtout d’informations pour les aider à faire leurs choix, pour prendre des décisions d’achat. La réactivité n’a jamais été aussi vitale, dans une société où il faut à tout prix être visible, sans relâche.

Le motion design, un indispensable dans votre boîte à outils de communication

L’utilisation du motion design est un atout indéniable pour votre communication, de la vidéo professionnelle aux spots publicitaires, en passant par les désormais incontournables tutos Youtube.… Les applications sont nombreuses et ne se limitent pas à la communication sur les réseaux sociaux. Pourquoi ne pas imaginer :

Des modules de formation en motion design pour votre force de vente ?

Un film institutionnel mêlant images réelles et séquences de motion design, pour décrire des activités plus compliquées ?

Des webinaires de présentation de produits personnalisés par client ?

Les habillages de vos événements, de la vidéo teasing jusqu’au discours de clôture ?

Le champ des possibles est vaste, alors testez le concept et lancez-vous !