Nous vivons à une époque où nous ne pouvons plus nous passer de nos smartphones. Bien plus que de simples appareils téléphoniques, ce sont des outils polyvalents qui nous aident dans nos tâches quotidiennes. Il est donc normal qu’ils coûtent assez cher, surtout si vous optez pour une marque reconnue comme Apple et Samsung. Pour protéger votre smartphone des agressions et prolonger sa durée de vie, il convient de l’habiller d’une coque de téléphone parfaitement adaptée. Pour vous aider à choisir, voici les types de protections disponibles sur le marché.

La coque téléphone classique

Souvent fabriqué en plastique polyuréthane ou en silicone, ce type de coque du telephone habille le dos et les bords du terminal mobile. Il convient très bien à l’usage quotidien. Il est pratique, car il se met et s’enlève en deux temps trois mouvements. Si vous voulez mettre en avant les lignes et les détails de votre smartphone, optez pour une coque en polyuréthane souple, robuste et transparente. Si vous voulez de l’originalité, nous conseillons de commander une coque personnalisée photo. Mais puisque la coque téléphone souple ne couvre pas l’écran, il est important de l’associer à un film de verre trempé pour protéger la dalle de votre smartphone. Il existe aussi des coques antichocs, des coques dures en polycarbonates et des coques avec effets graine.

La housse folio ou housse clapet

Plus couvrante que la coque du téléphone, la housse folio est fiable. De plus, elle est tout aussi pratique, car son clapet s’ouvre et se referme facilement. Lorsque vous n’utilisez pas votre smartphone, le clapet tient bien en place grâce à une languette aimantée. Les meilleurs modèles sont fabriqués à partir de cuir véritable. Mais si vous avez un budget limité, vous trouverez sur le marché des housses folio en simili cuir de très bonne facture. En plus d’être onéreuses, les housses en cuir véritable sont uniquement disponibles pour les smartphones haut de gamme en règle générale. Quoi qu’il en soit, assurez-vous de choisir un modèle résistant et esthétique à la fois. Certains fabricants proposent un service de personnalisation. Ils peuvent graver une inscription de votre choix ou un logo. En ce qui concerne la couleur, tout ne dépend que de vos préférences. La plupart des housses ont un volet rabattant sur côté, mais vous pouvez miser sur un modèle avec un clapet vertical.

L’étui ceinture

L’étui ceinture existe depuis des années, presque en même temps que les téléphones portables eux-mêmes. Au début, ce sont les hommes qui en raffolent. Aujourd’hui, vous pouvez trouver des étuis ceinture pour tous. Il s’agit d’une protection très couvrante qui vous permet de garder votre téléphone à votre ceinture à tout moment. Il suffit de l’ouvrir et de prendre le terminal lorsque vous voulez l’utiliser. En ce sens, l’étui est moins sûr que la coque téléphone classique. D’ailleurs, nous recommandons d’opter pour une coque personnalisée photo pour obtenir un rendu moderne et efficace en termes de protection. Pensez juste à choisir une marque, pas forcément célèbre, mais qui utilise des matériaux de qualité. Vous aurez ainsi, une housse téléphone à la hauteur de vos attentes.