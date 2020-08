Appy Pie, #1 logiciel de création d’applications qui permet aux utilisateurs sans compétences de codage de créer une application pour Android et iOS, a récemment lancé un programme d’affiliation sur Tapfiliate, permettant à divers affiliés et promoteurs de gagner des revenus en faisant la promotion des produits de la société. Bénéficiant à la fois à Appy Pie et aux marketeurs affiliés, le programme d’affiliation offre une motivation financière et verse une rémunération de 15% à 25%.

Le programme d’affiliation du principal créateur d’applications Facebook d’Appy Pie, offre une multitude d’avantages aux spécialistes du marketing d’affiliation, notamment des récompenses basées sur la performance, un revenu passif, la commodité et la flexibilité, le travail à domicile, et bien plus encore. Les affiliés peuvent s’inscrire gratuitement à ce programme et obtenir la meilleure rémunération possible du secteur.

Le programme de partenariat

Appy Pie dispose d’une large variété de produits et permet aux affiliés de choisir le produit en fonction de leur marché et de le promouvoir. Ce qui est intéressant dans ce programme, c’est que les affiliés peuvent également utiliser les ressources marketing d’Appy Pie pour commercialiser les produits. En plus de Tapfiliate, Appy Pie gère également des programmes d’affiliation sur plusieurs plateformes, notamment CJ et LinkConnecter.

« Nous avons lancé un nouveau programme d’affiliation sur Tapfiliate qui permettra aux affiliés et aux promoteurs de gagner des revenus en commercialisant les produits de notre entreprise auprès d’un public plus large », a déclaré Abhinav Girdhar, le fondateur et PDG d’Appy Pie. « Ce programme d’affiliation est l’une des nouvelles stratégies de vente en ligne de la société pour augmenter les ventes. La contribution de l’affilié aux ventes d’Appy Pie est mesurée sur la base de chaque vente. Il suffit aux affiliés de s’inscrire gratuitement, de commercialiser le produit et d’amener les consommateurs à investir dans le produit pour être payés ».

Avec un groupe de plus de 200 employés, le seul objectif d’Appy Pie est de donner du pouvoir aux petites entreprises et de les aider à réussir dans cet environnement compétitif. Appy Pie fonctionne dans un large nombre de langues, y compris l’arabe, le français, le portugais, l’allemand et bien d’autres, afin de servir ses clients de la meilleure manière possible. La société offre une ligne d’assistance dédiée 24X7 aux fabricants d’applications dans toutes les langues indiquées.

À propos d’Appy Pie

Appy Pie, une marque de Appy Pie LLP, est le meneur incontesté sur le marché des applications sans code. Appy Pie aide les SMBs, les entreprises et les organisations à transformer leurs idées en réalité, sans aucune connaissance technique ou de codage. Avec des produits comme créateur d’applications, créateur de site Web, créateur de Chatbot, Chat en direct et créateur de flux de travail, les entreprises et organisations de toute sorte peuvent créer, connecter et déployer des applications et des technologies pour changer leur façon de travailler et augmenter leur productivité grâce à des solutions d’entreprise faciles à utiliser et sans code. Appy Pie a son siège à Warrenton, en Virginie, et à Noida, en Inde. La société dessert des clients dans plus de 150 pays.

