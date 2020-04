La création d’un site internet est cruciale pour le bon développement d’une entreprise. Ce site vitrine permet de mettre en avant les offres et services de la société. D’autant plus, nous savons tous qu’internet a vraiment bouleversé notre quotidien. Par exemple, si auparavant, nous étions obligés de faire notre shopping dans les boutiques physiques, aujourd’hui, nous pouvons le faire sans bouger de notre canapé depuis notre smartphone, notre tablette ou notre ordinateur. Internet nous a facilités grandement la vie. Dans le domaine du commerce et des ventes, à la fois facile et rapide, l’achat en ligne est de plus en plus très apprécié par les internautes ces dernières années. Les sociétés l’ont bien compris et exploitent ce canal sérieusement. Nombreuses sont les entreprises dont un grand pourcentage de leurs chiffres d’affaires provient de leurs ventes sur la toile. C’est pour cette raison qu’il est vitale pour une entreprise de posséder un site vitrine avec des contenus de qualité. Eh oui, la qualité des contenus est très importante. Pourquoi ?

Un contenu de qualité pour les internautes, les raisons

Les internautes ou les visiteurs restent la cible principale des entreprises sur internet. Ce sont les acheteurs potentiels des produits qu’ils vendent. Il est donc primordial pour une entreprise d’en tenir compte et de faire en sorte que ces futurs clients soient satisfaits en tout point. Une fois sur le site, l’internaute doit trouver ce qu’il recherche pour augmenter vos chances de ventes. S’il ne trouve pas ce qu’il recherche, il ira voir sur un autre site. La qualité du contenu du site compte aussi énormément pour convertir un visiteur en « client ». Si vous proposez des contenus de mauvaise qualité, le visiteur ne restera certainement pas longtemps sur votre site. Par contre, si vous proposez un contenu de qualité et bien optimisé, il pourra devenir un gros client potentiel et fidèle à votre enseigne. Lors de la création de site internet, il ne faut donc pas négliger la qualité des contenus pour répondre aux besoins des internautes.

Qu’est-ce qu’un site web de qualité ? C’est la première question à se poser pour tout chef d’entreprise possédant un site qui se respecte. Tout d’abord, le site doit être créé pour les internautes. En effet, ce sont ces derniers qui vont visiter le site. Il ne faut donc pas les négliger. Il faut faire attention aux contenus que vous leur proposez. Vous devrez tout faire pour retenir leur attention grâce à vos contenus. Si vos contenus ne sont pas intéressants, ils ne resteront pas longtemps. Comme dit plus haut, il faut donc faire très attention à la qualité des contenus publiés sur votre site internet.

Votre site devra répondre aux besoins et aux attentes des internautes. Qui dit internaute, dit client ! Et, nous savons tous que le client est « ROI ». Il ne faut jamais l’oublier ! Vous devrez donc adapter la présentation de votre site aux besoins des visiteurs. Mettez-vous dans la peau des internautes qui vont visiter votre site. Posez-vous les bonnes questions ! Pensez à la place du client ! Ressentez ce qu’il peut ressentir en visitant votre site pour la première fois : design, contenu, catégories, descriptifs des produits, présentation des prix, articles, etc. Tous les éléments constituant le site devront répondre aux besoins de vos visiteurs, c’est-à-dire des internautes.

Un contenu adapté aux exigences des moteurs de recherche, pourquoi ?

Quand on parle de site internet, on pense immédiatement au référencement naturel. En effet, que nous le voulions ou pas, il faut se battre pour réussir à vendre sur la toile. Vous ne serez pas seul sur internet à vendre le type de produits ou vos services que vous proposez. Vous aurez généralement des concurrents qui souhaitent eux aussi vendre leurs produits et services. Les moteurs de recherche comme Google mettront en avant les sites de qualité proposant bien évidemment des contenus de qualité et intéressants. Si le site ne propose rien d’intéressant, les moteurs de recherche boosteront autres sites plus intéressants. Lors de la création d’une boutique en ligne, il est donc important de bien penser aux moteurs de recherche comme Google, Yahoo, Bing, etc. Google reste incontestablement l’un des plus connus et l’un des plus utilisés sur internet.

Qu’est-ce qu’un contenu de qualité pour Google ? Un contenu de qualité rime avant tout avec un contenu mis à jour et consulté régulièrement. Si votre site ne publie pas des contenus intéressants de façon régulière, Google pourra l’interpréter comme un site inintéressant pour l’internaute. Si vous avez un blog, actualisez vos contenus en publiant des articles d’actualités et riches en informations. En ce qui concerne le site, comment Google perçoit un site de qualité ? D’une manière générale, les moteurs de recherches prennent en compte le taux de conversion. Si votre taux de conversion se voit être amélioré, cela prouve que la qualité de vos contenus et de votre site répond aux attentes des internautes. Et cela se fera ressentir automatiquement dans vos recettes mensuelles. Si vous prenez la peine de créer un site de qualité et de publier des contenus de qualité, Google vous positionnera dans sa première page. Et c’est l’objectif ultime de toute entreprise qui exploite internet pour booster son chiffre d’affaires.

Un contenu éditorial de qualité sur les pages de votre site web ne pourra qu’influencer de manière positive votre SEO. Votre retour sur investissement sera aussi positif. Vous l’aurez compris, il est crucial pour une société de bien référencer son site pour grimper dans les SERP (les pages de résultats des moteurs de recherche). Si vos contenus sont de qualité, vous arriverez facilement à vous positionner en tête de liste dans les recherches. Dans le cas contraire, vous pourrez être pénalisé et perdre des places qui vous coûteront certainement très cher. Prudence est donc de mise. Google analyse la pertinence de vos articles publiés, les thématiques de votre site, la quantité de votre contenu, la fréquence de mise à jour de votre site… Tous ces éléments lui permettront de juger la qualité de votre site.