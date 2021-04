Moins à l’aise avec les nouvelles technologies, les seniors ont du mal à utiliser les téléphones intelligents et leurs claviers virtuels. Pourtant, ceux-ci ont autant besoin que d’autres de rester en contact avec leurs familles. Pour faciliter l’utilisation du téléphone mobile par une personne âgée, il est conseillé de miser sur un appareil simple dont les fonctionnalités ont été spécialement pensées pour elle.

Les téléphones à clapet, simples et pratiques pour les personnes âgées

Un senior qui n’est pas à l’aise avec le monde digital devra choisir un appareil simple d’utilisation. Il faudra donc éviter le smartphone dont la technologie est jugée trop complexe par de nombreuses personnes âgées. Pour vous faciliter la vie, utilisez un téléphone à clapet dont les grosses touches classiques et espacées sont très pratiques. Son format pliable, son interface simplifiée et son écran large font de cet appareil un produit ergonomique. Facile à utiliser, il est non seulement portable, mais il permet aussi de décrocher un appel et raccrocher en toute simplicité, en ouvrant et refermant le clapet. De plus, lorsque le téléphone est en position fermée, les touches se bloquent. Cela permet d’éviter les maladresses et mauvaises manipulations que l’on observe régulièrement avec les appareils qui ne se referment pas et dont le verrouillage n’est pas automatique.

Toujours en position fermée, le téléphone vous donne la possibilité de lire l’heure et d’autres indicateurs sans avoir à l’ouvrir une nouvelle fois. Enfin, les téléphones à clapet sont équipés pour la plupart d’appareils photo et de touches SOS.

Quel téléphone à clapet choisir ?

De nombreuses marques de qualité se disputent âprement le marché : Switel, Doro, Samsung, Maxcom, Thomson, Telefunken, Amplicomms ou Geemarc. Faire un choix parmi la pléthore de modèles disponibles n’est donc pas aisé.

Ergonomiques et dotés d’une multitude de fonctions pratiques, le Geemarc CL 8500, le senior Telefunken et le S24 Swissvoice séduisent par leur design. De plus, ils sont compatibles avec tous les opérateurs de téléphonie (SFR, Orange, Bouygues, Free, Sosh…). Vous pouvez également jeter votre dévolu sur le Doro 6060 et le Geemarc CL8150 qui sont faciles d’utilisation grâce à leurs grandes touches à gros caractères, ainsi qu’à leur grand écran. De nombreuses autres modèles sont disponibles. Aussi ergonomiques, puissants et fonctionnels les uns que les autres, ils sont parfaitement adaptés pour les seniors.

Les caractéristiques d’un téléphone mobile pour senior

Avant de choisir un téléphone à clapet, vous devez prendre en compte ces critères :

Le son

La compatibilité avec les appareils auditifs

Le bouton d’urgence

L’accès à distance

Le téléphone choisi doit impérativement être adapté à l’ouïe des seniors. Autrement, l’appareil doit répondre aux besoins des personnes malentendantes ou ayant des troubles légers de l’audition. Il peut donc embarquer la fonction amplification sonore et être compatible avec des aides auditives. Le téléphone portable d’une personne âgée doit être équipé d’un bouton d’urgence qui permet d’envoyer un message ou d’appeler un ou des numéros préenregistrés en cas d’urgence. Enfin, un accès à distance est également recommandé pour que la famille ou un service de téléassistance puisse intervenir en cas de besoin.

Seniors : les difficultés avec les smartphones

De nombreux seniors sont réfractaires aux nouvelles technologies. Ils sont mal à l’aise avec les écrans tactiles et jugent les smartphones trop complexes. Ils ont en réalité du mal à appréhender toutes les fonctionnalités prévues sur les smartphones. Certains considèrent les téléphones portables comme des jouets pour enfants ou de simples outils pour passer et recevoir des appels.

Que retenir ? L’apparente complexité des téléphones mobiles ne doit pas être un écueil à leur utilisation par les seniors. Pour vous faciliter la vie, optez simplement pour des appareils simples et pratiques comme les téléphones à clapet.