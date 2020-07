Moins puissant que ses deux grands frères, l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, l’iPhone 11 pourrait bien être le meilleur rapport qualité prix de la nouvelle génération de smartphone d’Apple…

Un écran LCD sur iPhone 11 en 2020 ?

L’écran de l’iPhone 11 reste fondamentalement le même que celui de l’iPhone XR.

Bien que cela puisse surprendre, le choix d’une dalle LCD de 6,1 pouces d’une définition de 1792×828 pixels sur l’iPhone 11 n’est pas synonyme de régression, et on connaît assez bien Apple pour savoir qu’ils n’équiperaient certainement pas un de leurs appareils d’une technologie dépassée. Apple a également choisi de conserver l’encoche sur l’écran de l’iPhone 11, abritant le capteur photo « selfie », la technologie de reconnaissance faciale Face ID, ainsi que le haut parleur.

Caractéristiques techniques de l’iPhone 11

La nouvelle puce d’Apple : la A13 Bionic

Jusqu’à présent, la A12 conservait encore la place de la meilleure puce de marché. La voici maintenant surpassée, ainsi que la Snapdragon 855 de Qualcomm, par les performances CPU et GPU exceptionnelles de la nouvelle A13 Bionic du géant américain en collaboration avec TSMC. L’iPhone 11, ainsi que l’iPhone 11 Pro et l’iPhone 11 Pro Max, deviennent les nouveaux incontournables en la matière.

Un double capteur photo arrière

L’iPhone XR, prédécesseur de l’iPhone 11, n’était doté que d’un seul capteur arrière.

Ici, Apple lui a ajouté un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels offrant la possibilité de prendre des clichés panoramiques à 120 degrés. Le rendu est vraiment impressionnant sur les photos de paysage par exemple. Le capteur photo selfie est également doté de ce mode ultra grand-angle, et celui est aussi disponible pour les vidéos en définition 4K.

Autonomie et batterie de l’iPhone 11

La capacité de la batterie de l’iPhone 11 serait d’environ 3 110 mAh et pourrait durer plus d’une journée, notamment grâce la nouvelle puce A13 Bionic permettant d’optimiser la consommation d’énergie du téléphone, mais nous n’avons pas encore l’information officielle. On sait par contre désormais que les rumeurs annonçant un système de recharge inversé sur iPhone 11 sont fausses.

En conclusion…

L’iPhone 11 ne devrait pas connaître de difficultés à s’imposer comme le nouveau blockbuster de la célèbre marque de Cupertino au cours de l’année prochaine. Son prix inférieur à 1000€, contrairement à l’iPhone 11 Pro, va certainement y être pour quelque chose.

On pourra noter, parmi les améliorations de l’iPhone 11, celle de la photographie grâce à un nouveau capteur ultra grand angle à l’arrière de l’appareil et de l’ajout de nouveaux modes de prises de vue améliorés du plus bel effet. L’autonomie rallongée d’environ une heure par rapport à celle de l’iPhone XR, et qui devrait s’approcher de la demie journée, fait aussi partie des plus de ce nouvel iPhone 2020.

Enfin, bien que la puce A12 des iPhone XR, XS et XS Max de la génération précédente est toujours considérée comme la plus puissante du marché actuel, le processeur A13 Bionic la surpasse et repousse encore les limites du possible avec le nouvel Apple iPhone 11.

Les pièces détachées pour l’iPhone 11

Si vous choisissez d’investir dans un téléphone premium du rang de l’Apple iPhone 11 et que vous avez besoin de le faire réparer, nous vous conseillons fortement de pas lésiner sur la qualité et de vous fournir chez un spécialiste de la pièce mobile qui saura mettre à votre disposition des pièces de rechange d’origine en provenance officiellement d’Apple.

Heureusement, Apple a affirmé que la vitre de l’écran de l’iPhone 11 était la plus solide jamais été construite pour un smartphone, et devrait être capable d’encaisser la plupart des chutes…