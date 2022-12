Le travail existe depuis que l’humain a décidé de s’établir en communautés pour partager les tâches et atteindre des objectifs inaccessibles en petits groupes. Il a dès lors fallu diviser les tâches et les attribuer à des corporations de plus en plus spécialisées, à mesure que les techniques ont évolué.

Aujourd’hui, une grande partie des travailleurs passent tout leur temps assis face à un bureau. Voici donc pourquoi vous devez choisir un bureau assis debout électrique et ergonomique pour travailler.

Le bureau à la maison, le futur du travail ?

Le travail est désormais extrêmement sédentaire. Une part toujours croissante des individus est en effet assignée à des tâches classées dans la catégorie des métiers du tertiaire, au point que certains d’entre nous passent la majeure partie de leur vie sur une chaise. Et avec le développement exponentiel du télétravail, il y a fort à parier que la tendance ne fasse que se confirmer dans les années à venir.

Les outils numériques, notamment ceux permettant le travail collaboratif, sont au cœur du développement de cette nouvelle économie basée sur la transmission instantanée des données. Mais ce que l’on oublie souvent, c’est que ce sont toujours les hommes et les femmes assis derrière leur bureau qui réalisent les tâches les plus essentielles. Et pour eux, il est vital de s’équiper d’un bureau assis debout électrique et ergonomique, par exemple grâce à ce comparatif de bureau ergonomique et réglable en hauteur, proposé par le site meilleure-note.com.

Pourquoi opter pour un bureau assis debout électrique et ergonomique ?

Le temps passé devant un bureau est en augmentation croissante depuis bien des années. Mais avec le développement de l’économie numérique et du télétravail, on peut être sûr que la part des sédentaires au travail ne fera qu’augmenter dans les années à venir. Et il faut bien être conscient que tout cela risque d’avoir de fortes conséquences sur la santé publique, car la station assise prolongée crée de nombreuses tensions corporelles.

La littérature scientifique regorge d’études de cas qui démontre que l’augmentation de la population souffrant de problèmes de dos est en grande partie liée à la sédentarité. Mais ce n’est pas la seule conséquence du travail assis. Problèmes de vue, difficultés à s’endormir, raideurs cervicales, stress, dépression, angoisse, le corps qui ne bouge pas est en proie à de nombreux troubles. D’où l’intérêt d’optimiser son poste de travail à l’aide d’un bureau assis debout électrique et ergonomique.

Les critères pour choisir son bureau assis debout

Un bureau assis debout électrique et ergonomique permet comme son nom l’indique de naviguer entre station assise et posture debout. Ainsi, il limite les risques de développer une pathologie liée au travail. Pour choisir son bureau, il faudra en premier lieu s’intéresser à sa capacité de charge. À vous de bien estimer le poids des écrans, équipements et autres accessoires que vous serez amené à installer sur votre bureau.

Par ailleurs, il est tout aussi important de veiller à la stabilité de votre bureau. Là encore, à vous de choisir en fonction de vos besoins. Même chose pour la liberté de mouvement offerte par l’outil, sa vitesse et ses fonctionnalités. L’esthétique peut également jouer un rôle si vous souhaitez assurer une certaine harmonie à votre espace de travail.