Aujourd’hui, les nouvelles méthodes de travail imposées par la virtualisation grandissante des procédures installe de plus en plus de travailleurs face à un écran pour de longues durées. Cette évolution inarrêtable implique de nouveaux paradigmes dans la gestion du personnel et de nouveaux besoins en termes de bien-être au travail. La posture des collaborateurs est donc devenue une préoccupation majeure des entreprises.

En effet, savoir se tenir face à un écran n’est pas chose innée. Elle implique de suivre un certain nombre de bonnes pratiques mais aussi et surtout un véritable investissement dans un mobilier ergonomique pour un poste informatique confortable et productif. Bien conscientes de ces enjeux, les entreprises cherchent donc à maximiser le confort de leurs employés. Voici un petit guide à l’usage de celles qui visent l’épanouissement face à l’écran.

Pourquoi choisir un mobilier ergonomique pour un poste informatique ?

Si les managers d’aujourd’hui se soucient tant du bonheur, ou du moins du bien-être de leurs collaborateurs, ce n’est pas seulement par charité ou solidarité. La productivité et la motivation des employés sont en effet directement corrélées à leur capacité à s’épanouir sur leur lieu de travail. En témoigne, l’apparition des fameux « Chief Happiness », responsables de la bonne gestion des rapports humains au sein de l’entreprise.

Pour maximiser le confort des employés, le premier moyen d’action des managers réside dans leur capacité à leur fournir des équipements adaptés aux tâches qui leur sont dévolues. Tout employé qui doit faire face à un manque de matériel, en contradiction avec les objectifs qui lui sont assignés, nourrira en effet un sentiment de méfiance, voire de défiance, vis à vis de ses supérieurs. Le choix d’un mobilier ergonomique pour un poste informatique de qualité pour tous est donc indispensable dans nos sociétés hyper-connectées. Ainsi l’ergonomie est devenue un critère essentiel, pour lequel des sites spécialisés comme Ergomag permettent de maximiser la réponse des hiérarchies aux attentes de leurs employés.

Le choix du mobilier en fonction de vos besoins

Choisir son mobilier pour un poste informatique demande avant tout de bien anticiper les tâches à effectuer pour son futur occupant. Le temps passé devant l’écran est une composante essentielle, qui doit déterminer la sélection des différents meubles qui composent son poste. Un architecte ou un dessinateur, par exemple, auront besoin d’un bureau à surface inclinable tandis qu’un responsable informatique aura besoin de détendre ses jambes après de longues heures passées face à l’écran.

Les contraintes de l’environnement du lieu de travail doivent également être prises en compte. Si votre entreprise occupe un large open-space, il peut être malin d’opter pour du mobilier insonorisé. Diminuer les nuisances dues à la propagation du bruit, comme le tapotement du clavier du voisin ou ses conversations téléphoniques endiablées avec un fournisseur, offre un réel confort supplémentaire et démontre le souci de l’entreprise de proposer des conditions de travail optimales à ses employés.

Le choix d’un fauteuil adapté

Le choix du fauteuil est un élément central dans la prévention des troubles musculo-squelettiques (TMS), véritable plaie de notre siècle empreint de sédentarité au travail. Choisir un siège adapté doit répondre aux besoins du collaborateur. Ainsi, le type de tâche qu’il sera amené à y effectuer détermine pour une grande part le type de matériel à sélectionner. Il est tout aussi important de prendre en compte la corpulence et la taille de l’employé, chose rarement effectuée dans les entreprises.

Les divers modèles du marché permettent de répondre à toutes les situations auxquelles seront confrontées les employés. Objet phare du mobilier ergonomique pour un poste informatique de bon standing, le fauteuil se décline sous différents modèles et mécanismes : contact permanent pour un excellent support des lombaires, à mécanisme synchrone pour accompagner les mouvements de l’utilisateur ou basculant simple et décalé pour un déplacement en unité du siège.

Un bureau modulable, incontournable souvent oublié

Autre élément indispensable dans la sélection d’un mobilier ergonomique pour un poste informatique confortable : le bureau. Idéalement, il devrait être réglable en hauteur, comme le siège, mais son prix assez élevé, décourage nombre d’entreprises de s’en équiper. Dans le monde des start-up, on voit au contraire fleurir les bureaux à station debout. Ce modèle est intéressant pour les utilisations ponctuelles mais ne peut être utilisé pour les personnes ayant besoin d’un accès durable aux écrans.

Si le bureau réglable en hauteur n’est pas une option pour vous, il est intéressant de le doter d’un repose-pieds, qui permettra aux collaborateurs qui utilisent le poste de jouir d’une bonne assise. Ce contact au sol est en effet très important pour limiter l’apparition de douleurs dorsales dues à des stations assises prolongées. Enfin, même s’il est avant tout un support pour ordinateur, le bureau doit aussi permettre aux employés de disposer d’un espace suffisant pour écrire, rédiger des notes ou classer le nécessaire de travail.

Éclairage, couleurs et agencement, ces petits détails qui font la différence

Un aspect plus ignoré encore lors de la sélection d’un mobilier ergonomique pour un poste informatique stimulant est la présence de multiples accessoires pour organiser le poste de travail. On pense notamment à l’optimisation du parcours des câbles informatiques grâce à des ouvertures bien pensées. Sachez que ce n’est pas une simple démarche esthétique. Un espace de travail propre et organisé limite les risques de surchauffe et offre un lieu propice à l’épanouissement de la créativité des employés.

Le choix des couleurs de votre mobilier est également important. Une surface claire sera préférable car elle limite les contrastes forts, fatigants pour la vision. De même, un éclairage modulable permettra à l’utilisateur de l’adapter en fonction du moment de la journée. Privilégiez un mélange entre lumière naturelle, pour le bien-être moral, et un éclairage direct du plafond, qui diffuse de manière homogène la lumière sur tous les postes.

De l’importance du réglage de votre mobilier ergonomique pour un poste informatique

Enfin, sachez que le choix d’un mobilier ergonomique pour un poste informatique nécessite un réglage fin et évolutif pour permettre de vrais bénéfices sur la santé de vos collaborateurs. La modularité est ainsi la règle de base et tous vos équipements devront permettre à chacun de les régler en fonction de leurs taille et corpulence. Accoudoirs, hauteur de siège, luminosité, plus vos équipements permettront la personnalisation, meilleur sera le rendement de vos employés !

Pensez également à la circulation dans les espaces de travail. La disposition du mobilier est ainsi centrale dans la sensation de fluidité communicationnelle entre collaborateurs. Ménager des couloirs suffisant pour permettre le passage, prévoir une « zone tampon » entre le bord d’un bureau et un mur ou encore pouvoir placer les écrans perpendiculairement aux fenêtres sont des critères à prendre en compte lors du choix de votre mobilier.