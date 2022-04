Les chaises de bureau design sont esthétiques, ergonomiques et très fonctionnelles. Comparées aux chaises traditionnelles, elles procurent plus de praticité et de confort au travail. De plus, elles sont recommandées par les professionnels de santé, parce qu’elles respectent plusieurs critères qui entretiennent le bien-être du travailleur. Cependant, même si elles sont très appréciées, les chaises de bureau design ne se valent pas toutes. Quels sont les critères à suivre pour bien choisir sa chaise de bureau design ?

Opter pour la chaise réglable en hauteur

Lors du choix de votre siège de bureau design, il est très important que vous pensiez à votre taille, et à celle des autres utilisateurs du matériel à part vous. Pour cela, pensez à acheter une de ces chaises de bureau design qui peut être réglée en hauteur. En effet, ce paramètre favorise un bon alignement de la colonne vertébrale lorsque l’utilisateur est assis. De plus, chaque utilisateur pourra idéalement disposer ses cuisses à l’horizontale par rapport au sol. Cela optimise le confort tout en participant à l’entretien de la santé du dos.

Rechercher un soutien lombaire

Lorsque vous recherchez une chaise de bureau design, placer en tête de liste le soutien lombaire. Une chaise profilée, rembourrée et souple vous offrira le soutien lombaire dont vous aurez besoin tout au long de vos journées de travail. Un tel meuble vous sera surtout très utile si vous passez des journées entières à votre bureau. Grâce à un soutien lombaire optimal, vous pourrez bien prendre soin de votre cou, de votre dos et de vos épaules.

Misez sur les matériaux respirants

Il est très important de veiller aux matériaux utilisés pour la fabrication de votre mobilier de bureau. En effet, pour plus de confort, les matières de votre chaise de bureau doivent permettre la circulation de l’air, et surtout être douce au contact de la peau. Le tissu notamment doit être respirant afin d’empêcher la chaise et votre corps de surchauffer et de devenir inconfortables lorsque vous vous y asseyez pendant une longue période. Sur ce point, les chaises de bureau design les plus appréciées sont fabriquées à partir des matériaux en maille de haute qualité.

Choisissez une chaise avec accoudoirs

Selon les experts, les travailleurs de bureau doivent garder leurs bras alignés à un angle de quatre-vingt-dix degrés pour éviter les tensions. En tenant compte de ce fait, lors du choix d’une chaise de bureau design, il est important de privilégier les accoudoirs qui permettent d’obtenir une position assise stable, confortable et saine. En effet, les accoudoirs permettent de reposer les avant-bras et de soulager les poignets, ainsi que les épaules. Bien qu’ils ne soient pas absolument indispensables, ils peuvent être utilisés comme un soutien léger tout au long de la journée.

Trouvez une chaise que vous pouvez régler

Une chaise de bureau design ergonomique et moderne doit comporter une sélection de réglages que vous pouvez ajuster pour adapter la hauteur, l’angle et le soutien aux différents besoins de votre corps. Si possible, assurez-vous d’acquérir une chaise au rembourrage lombaire réglable. Si vous êtes chef d‘entreprise, responsable des Ressources Humaines ou chargé(e) des achats dans un service, tous les travailleurs de bureau n’ont pas les mêmes besoins. Veillez donc à répertorier les divers problèmes et handicaps que rencontrent les futurs utilisateurs des chaises de bureau design à acheter.