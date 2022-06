Depuis la crise COVID, le télétravail est de plus en plus courant. Au-delà du fait de posséder un ordinateur et une connexion internet d’un débit suffisant, le salarié doit aussi s’équiper en chaise de bureau pour télétravailler. En effet, en passant de longues heures sur son poste de travail, le confort et l’ergonomie de sa chaise sont donc essentiels.

Navailles, manufacture française, met toute son expertise au service du bien-être de ses utilisateurs. Depuis 1966, ces artisans créent des sièges ergonomiques et innovants qui allient confort, santé, sécurité, efficacité, facilité d’utilisation et qui s’adaptent à tous modes de vie. Puisqu’elle est experte, l’équipe de Navailles.Fr vous conseille sur les critères à prendre en compte pour choisir une chaise de bureau pour télétravailler.

Pensez au confort en choisissant votre chaise de bureau pour télétravailler

Avant toute chose, Navailles sait que lorsque l’on passe des heures assis, le dos et la colonne vertébrale peuvent être mis à rudes épreuves. La chaise de bureau pour télétravailler doit donc proposer un bon maintien du dos grâce à un modèle ergonomique qui améliore votre posture.

Le siège idéal doit être réglable en hauteur, proposer un soutien ferme au niveau des lombaires. Éventuellement, il est possible d’en choisir un avec un appui-tête ainsi que des accoudoirs. Le revêtement est également un critère de sélection puisque la chaise de bureau est utilisée au quotidien. Il doit être d’assez bonne qualité pour supporter un usage répété sans s’abîmer.

Prenez le temps d’essayer votre siège avant l’achat si possible. Il doit correspondre à votre morphologie : vos pieds doivent être posés à plat au sol, le dos doit être enveloppé dans le dossier. Parce que les troubles musculosquelettiques sont des maux de plus en plus répandus, ils deviennent une affaire de santé publique, comme argumenté dans cet article. Votre dos est précieux, chouchoutez-le !

Une chaise de bureau qui s’adapte à votre mode de vie

Travailler à la maison sur son ordinateur signifie que vos outils doivent s’adapter à votre environnement. Avant de choisir la première chaise de bureau qui passe, réfléchissez à votre mode de vie et votre organisation.

Qu’en est-il chez vous en termes de place ? Pouvez-vous investir dans un siège un peu imposant ou plutôt fonctionnel ?

Auriez-vous besoin d’un siège avec des roulettes ?

? Désirez-vous des accoudoirs pour reposer vos coudes tout en tapant sur le clavier de votre ordinateur ?

tout en tapant sur le clavier de votre ordinateur ? Avez-vous besoin d’un soutien au niveau des lombaires ?

Un appuie-tête soulage-t-il vos cervicales ?

Chaque travailleur a une morphologie et une posture à son poste de travail qui n’appartient qu’à lui. C’est à la chaise de bureau de s’adapter à votre mode de vie. Navailles propose des sièges en mousse polyuréthane qui épousent vos courbes et vous assure un bon maintien. Chacune des créations est personnalisable pour répondre à vos attentes et est garantie durant 8 ans.

N’hésitez pas à contacter leurs collaborateurs experts, ils sauront vous guider vers la chaise de bureau pour télétravailler la plus en adéquation avec vos besoins et votre utilisation.

Après le dos, l’assise. Indispensable pour être bien assis pour télétravailler

Puisse les heures passer sur sa chaise de bureau peuvent être longues, les fesses et les cuisses doivent, elles aussi, avoir droit à leur petit confort. L’assise ne doit pas être trop avancée et légèrement inclinée vers le bas, afin de ne pas couper la circulation sanguine aux niveaux des jambes et provoquer des fourmillements.

Le rembourrage de l’assise peut être ferme ou équilibré, ce sera à vous de déterminer ce qui est le plus confortable dans votre cas. Bien sûr, cette dernière doit proposer des options de réglages en hauteur. Des amortisseurs peuvent être bienvenus afin d’absorber les éventuels chocs et mouvements et ainsi préserver votre dos et votre colonne vertébrale.

En résumé

Avant de choisir efficacement votre chaise de bureau pour télétravailler, Navailles.fr vous conseille :

D’avoir la bonne posture . C’est-à-dire, tête droite, dos calé contre le dossier, s’asseoir au fond du siège, le régler en hauteur avant que vos pieds touchent le sol et vos jambes soient positionnées à 90°. Faîtes poser vos avant-bras sur votre plan de travail avec les coudes à 90°.

. C’est-à-dire, tête droite, dos calé contre le dossier, s’asseoir au fond du siège, le régler en hauteur avant que vos pieds touchent le sol et vos jambes soient positionnées à 90°. Faîtes poser vos avant-bras sur votre plan de travail avec les coudes à 90°. De prendre en compte votre morphologie en vérifiant l’assise, sa hauteur et son inclinaison. Le dossier du siège doit envelopper confortablement votre dos. Vous pouvez choisir des options supplémentaires telles qu’un accoudoir ou un cale-tête.

en vérifiant l’assise, sa hauteur et son inclinaison. Le dossier du siège doit envelopper confortablement votre dos. Vous pouvez choisir des options supplémentaires telles qu’un accoudoir ou un cale-tête. De prendre en compte son temps d’utilisation afin de choisir le rembourrage et le revêtement adaptés à vos besoins. Le dossier et l’assise peuvent s’incliner ou rester fixes.

Même si, chez Navailles, les chaises de bureau pour télétravailler sont ultra conforts, nous vous conseillons de faire de courtes pauses toutes les heures et de vous dégourdir les jambes.