L’argent est le moteur de notre monde économique. Il est bien sûr le moyen d’échange qui nous permet de nous vêtir, nous nourrir et nous divertir, mais il est aussi celui qui nous permet de réaliser des projets de plus grande importance, comme l’achat d’une maison notamment. Entre vie quotidienne faite de petits plaisirs et objectifs de vie, la contradiction est parfois difficile à gérer. Heureusement, on peut désormais contrôler son budget grâce à une simple application.

Contrôler son budget, une nécessité universelle

La conjoncture économique est aujourd’hui moins favorable qu’elle ne l’a été au cours des dernières décennies du siècle précédent. Ce fait comptable se double d’une perte de confiance en l’avenir, portée notamment par les angoisses induites par la question climatique, les tensions géopolitiques et, plus globalement, l’avenir de notre espèce. En outre, le pouvoir d’achat est en berne et le fait de contrôler son budget est devenu une nécessité, même pour les foyers relativement aisés.

On observe aussi une générale libéralisation de la vie sociale, qui fait qu’une grande partie des services publics dont nous bénéficions tous gratuitement, ou du moins à bas coût, sont devenus des postes de dépenses importants. L’éducation des enfants, les soins médicaux, et toutes sortes de services essentiels à la vie et désormais à la charge des familles imposent donc d’utiliser des moyens efficaces pour mieux gérer son capital. Et l’application ney-mo.com, à télécharger gratuitement ici, est conçue pour cela !

Mieux gérer votre argent au quotidien

L’application Ney-Mo, c’est d’abord et avant tout un outil au service d’une meilleure ergonomie bancaire. On peut en effet y connecter un nombre illimité de comptes, ce qui facilitera une vision globale de votre état financier à un instant t. Fini, le temps où vous aviez besoin de vous connecter sur les différents sites bancaires de vos enseignes, grâce à Ney-Mo, en un seul clic, vous avez accès à votre budget et à vos projets !

Car c’est bien cela, l’objectif ultime de l’application : permettre de contrôler son budget facilement grâce à une interconnexion des comptes, mais aussi disposer d’un outil capable d’intégrer vos projets de plus ou moins long terme dans votre quotidien. Vous pouvez notamment paramétrer des limites de dépenses, obtenir des alertes en temps réel et concevoir des plans clairs pour atteindre des objectifs préétablis à l’avance !

Votre argent en sécurité grâce à une seule application

Par ailleurs, l’application Ney-Mo est aussi un outil idéal pour surveiller son argent. L’application pourra en effet anticiper les situations à risque et vous alerter si besoin. On peut même bénéficier de conseils personnalisés pour contrôler son budget et Ney-Mo vous suggérera parfois certaines options. Vous pourrez bien sûr visualiser tous vos virements, éviter les comptes débiteurs et surtout surveiller les dépenses inhabituelles !

Par ailleurs, il faut bien comprendre qu’avec Ney-Mo, vos possessions sont en sécurité puisque l’application utilise des procédures de protection des données et de cryptage parmi les plus efficaces à l’heure actuelle. Vous pourrez ainsi profiter de toutes les fonctionnalités de l’appli en toute sérénité et vous saurez désormais combien vous auront coûté des frais à cause d’un volet roulant électrique bloqué le cas échéant et quel impact cela aura sur votre budget vacances !