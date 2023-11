Avoir une assurance auto est essentiel pour tout propriétaire de véhicule au Québec. Non seulement l’assurance responsabilité civile est obligatoire, mais il est aussi crucial de bien protéger son véhicule. Le secret pour trouver la meilleure couverture au meilleur prix ?

Prendre le temps de magasiner son assurance auto et suivre les étapes clés pour faire un achat éclairé.

Introduction

Posséder une voiture apporte une grande liberté. On peut aller où on veut, quand on veut. Mais cette liberté vient avec des responsabilités importantes. Au Québec, avoir une assurance auto responsabilité civile est non négociable. Cette assurance obligatoire vous protège si vous causez des dommages à autrui.

Toutefois, se contenter du minimum légal serait une erreur. Votre véhicule représente probablement un investissement majeur. Le protéger avec les bonnes couvertures additionnelles données par votre assureur permettra d’éviter des mauvaises surprises.

Alors, comment s’assurer de trouver la perle rare ? Magasiner intelligemment. Comparer les différentes offres, évaluer ses besoins, rassembler les bonnes informations, poser des questions, négocier… Voilà la recette gagnante pour dénicher LA police d’assurance auto idéale pour vous.

Cet article présente les étapes clés et les conseils à suivre pour magasiner et choisir votre assurance auto en toute confiance. Vous saurez exactement comment vous préparer, ce qu’il faut regarder, et comment finaliser votre achat.

Après cette lecture, vous vous sentirez outillé pour prendre la meilleure décision. En route !

Évaluer vos besoins

Avant même de commencer à magasiner, il est primordial de bien comprendre vos besoins en matière d’assurance auto. Deux volets sont à considérer : l’assurance responsabilité civile obligatoire et les protections additionnelles pour votre véhicule.

Tout d’abord, l’assurance responsabilité civile est non négociable, et avec raison. Imaginez que vous perdez le contrôle de votre voiture et démolissez la devanture d’un commerce. Les dommages pourraient facilement se chiffrer dans les dizaines, voire les centaines de milliers de dollars ! Votre assurance responsabilité civile paierait pour vous les frais liés à toute poursuite par le propriétaire du commerce. La loi au Québec stipule que cette protection doit être d’au moins 50 000$, mais la plupart des assureurs offrent 1 million $ ou plus.

Ensuite, vous devrez décider quelles protections additionnelles vous souhaitez pour votre véhicule même. Voici les principales :

Collision et renversement – Couvre les dommages si vous heurtez quelque chose ou capotez

– Couvre les dommages si vous heurtez quelque chose ou capotez Tous risques sauf collision/renversement – Couvre le feu, le vol, le vandalisme, les dommages causés par la nature

– Couvre le feu, le vol, le vandalisme, les dommages causés par la nature Tous risques – Inclut collision et tous risques sauf collision

– Inclut collision et tous risques sauf collision Risques spécifiés – Protège contre certains risques nommés au contrat (feu, vol, inondation, etc.)

De plus, votre assureur peut vous proposer des « avenants » en option, par exemple :

Véhicule de remplacement – Vous prête un véhicule lors de réparations

– Vous prête un véhicule lors de réparations Véhicules loués ou empruntés – Vous couvre lorsque vous louez ou empruntez un véhicule

– Vous couvre lorsque vous louez ou empruntez un véhicule Valeur à neuf – Rembourse le prix payé initialement pour le véhicule s’il est déclaré perte totale dans les premières années

Bien sûr, toutes les polices comportent des exclusions. L’usure normale, par exemple, n’est jamais couverte. Lisez bien votre contrat !

Avec ces informations en tête, vous pouvez déjà réfléchir à vos besoins avant même d’aller chercher des soumissions d’assureurs.

Informations clés à avoir en main

Avant de demander des soumissions pour votre assurance auto, assurez-vous d’avoir en main toutes les informations importantes qui vous seront demandées par les assureurs ou courtiers.

Ils voudront connaître :

Vos renseignements personnels : âge, expérience de conduite, infractions, réclamations passées

âge, expérience de conduite, infractions, réclamations passées Les détails sur votre véhicule : marque, modèle, année, numéro de série

marque, modèle, année, numéro de série Votre usage du véhicule : kilométrage annuel et pour le travail, utilisations

Plus vous serez précis, mieux ce sera. Le numéro de série de votre auto permet à l’assureur de valider l’identité du véhicule pour éviter les erreurs.

Vos antécédents en tant que conducteur sont aussi très importants, car ils influencent grandement la prime demandée.

Soyez transparent sur votre dossier de conduite. Cacher de l’information pourrait invalider votre contrat plus tard.

Magasiner les meilleures offres

Maintenant que vous savez quelles protections chercher et que vous avez en main les bonnes informations, il est temps de magasiner !

Voici les principales façons d’obtenir des soumissions :

Par téléphone auprès d’assureurs ou de courtiers

auprès d’assureurs ou de courtiers Via des sites de comparaison qui présentent des offres de plusieurs compagnies

qui présentent des offres de plusieurs compagnies Directement sur les sites Web d’assureurs ou de courtiers

Peu importe la méthode, assurez-vous de :

Demander quels rabais vous pourriez obtenir (installation antivol, franchise plus élevée, etc.)

vous pourriez obtenir (installation antivol, franchise plus élevée, etc.) Fournir toutes les informations demandées de façon précise et transparente

Clarifier vos intentions à la fin de la soumission – est-ce que vous achetez ou continuez à magasiner ?

Plus vous comparez, meilleures seront les chances de dénicher la perle rare ! Les écarts de prix entre assureurs sont souvent très grands, il faut donc prendre le temps de bien magasiner.

Finaliser l’achat de la police choisie

Vous avez trouvé une police d’assurance auto avec un excellent rapport qualité-prix après avoir magasiné ? Voici quelques vérifications à faire avant de finaliser la transaction :

Vérifier l’inscription de l’assureur/courtier auprès de l’Autorité des marchés financiers

auprès de l’Autorité des marchés financiers Relire les protections offertes pour vous assurer qu’elles répondent à vos besoins

les protections offertes pour vous assurer qu’elles répondent à vos besoins Vérifier que les modalités de paiement vous conviennent

vous conviennent Savoir que vous pouvez annuler sans frais dans les 10 jours suivant un achat en ligne

Vous pouvez aussi demander une preuve d’assurance papier ou électronique. Les deux sont acceptées au Québec.

Après l’achat

Votre magnifique nouvelle police d’assurance auto en poche, voici quelques conseils pour éviter les maux de tête :

En cas de sinistre, contactez votre assureur rapidement pour ouvrir un dossier

pour ouvrir un dossier Discutez avec l’assureur des réparations à effectuer et du choix du garagiste

avec l’assureur des réparations à effectuer et du choix du garagiste Aviser par écrit si vous souhaitez annuler ou ne pas renouveler votre contrat

si vous souhaitez annuler ou ne pas renouveler votre contrat Prendre une entente de paiement si vous avez des difficultés avec une prime

En étant proactif et en communiquant avec votre assureur, vous garderez de bonnes relations et obtiendrez le meilleur service.

En résumé

Trouver la bonne assurance auto au meilleur prix nécessite de magasiner intelligemment. En prenant le temps d’évaluer vos besoins, de rassembler les bonnes informations, de comparer plusieurs soumissions et de faire les vérifications nécessaires, vous placez toutes les chances de votre côté. Suivez les conseils présentés ici pour prendre la meilleure décision pour vous. Et n’oubliez pas de comparer les offres en utilisant une comparaison assurance auto pour gagner du temps !