Devenue un moyen de transport privilégié, la trottinette électrique offre plus de mobilité qu’une moto et une voiture. C’est surtout la puissance de ce véhicule qui transformera vos trajets du quotidien. Il est donc important de choisir le bon modèle pour profiter d’un moyen de transport qui vous fait gagner du temps. Afin de faire le tri parmi la multitude de trottinettes électriques en vente sur le marché, il y a des points de repère sur lesquels vous pouvez vous fier.

Tenir compte de la puissance de son moteur

C’est surtout les performances du moteur d’une trottinette électrique qui définit la puissance de celle-ci. Les modèles les plus puissants du moment renferment une puissance de 6720W, ce qui fait une puissance de 3360 W pour la roue avant et pour la roue arrière. Un véhicule capable de fournir une telle puissance peut vous permettre de rouler à 100 km/h.

Même si votre trottinette électrique est puissante, il est important de respecter les limitations de vitesse, notamment lorsque vous roulez sur la voie publique. Les mesures prises en compte vis-à-vis des limitations de vitesse servent à la fois à vous protéger et à protéger les autres usagers de la route.

Les modèles dotés d’un moteur avec une puissance conséquente possèdent également une batterie de qualité. Aujourd’hui, il est possible de retrouver une batterie avec une puissance 3078 Wh, soit 52ah. Ce qui vous donne une autonomie permettant de rouler sur une distance de 200 km. À cela s’ajoute un temps de charge relativement rapide et qui fait en tout 20 heures. Le véhicule qui présente ses critères propose un réel exploit.

Des pneus et des freins performants

Une trottinette électrique comme celle de dualtron qui possède un moteur extrêmement puissant se doit d’avoir des pneus et des freins en adéquation avec sa puissance. Les meilleurs modèles du marché intègrent une puissance de freinage optimale.

Pour garantir un bon tenu de route et un confort de conduite, il est conseillé de vous tourner vers une trottinette électrique qui propose des pneus tubeless de 33 cm de diamètre, ce qui vous fait une dimension de 13 pouces. Habituellement, les marques qui proposent des modèles puissants utilisent du caoutchouc extrêmement résistant. Ce dernier point est un impératif pour que les pneus puissent avoir une excellente adhérence sur le sol, quels que soient le temps et l’état de la route.

La meilleure trottinette du marché possède un système de frein évolué et peut même avoir un système ABS.

Une structure renforcée et une suspension unique

Les meilleures marques de trottinette électrique du moment repoussent les limites de la technologie. Elles se démarquent de la concurrence à travers leur concept unique et innovant. Afin d’apporter un confort imparable aux conducteurs, la trottinette la plus puissante du moment est dotée de 4 bras articulés. Ce concept offre un plaisir de conduite optimal et un confort accru.

La présente d’une suspension relativement importante au niveau des roues arrière et des roues avant est un autre critère à privilégier. C’est le signe que la trottinette peut être utilisée sur différents types de routes. Avec 2 bras articulés sur chaque roue, vous bénéficiez d’un système de suspension apte à rouler à une très grande vitesse. Vous pouvez rouler confortablement sur tous les types de surface, car la suspension absorbe efficacement les secousses.

En ce qui concerne la structure renforcée, il n’y a rien de plus normal pour rouler en toute sécurité sur la route. Outre la performance des pneus et des freins, une potence renforcée et plus large est visible sur les trottinettes électriques puissantes. En plus de cela, vous avez également une plateforme dotée d’une grande souplesse qui vous évite d’avoir les pieds joints. En effet, en ayant un pied devant l’autre, vous avez un meilleur contrôle et plus de stabilité lorsque vous roulez.

Des éclairages à ne pas négliger

Le système d’éclairage que propose une trottinette électrique joue un rôle important, surtout lorsque vous l’utilisez pour circuler la nuit. Les trottinettes électriques puissantes proposent un éclairage doté de 16 LED. Vous avez 4 LED de chaque côté de la partie avant de votre trottinette, ce qui vous en fait 8 à l’avant et 8 à l’arrière du véhicule.

Un bon éclairage doit se situer à mi-hauteur de la potence accompagnée d’un puissant phare permettant une conduite de nuit en toute sécurité. À cela s’ajoute le feu de stop situé à l’arrière du véhicule.

La facilité de mise en route

Le processus de mise en route d’une trottinette électrique puissante est similaire à celle de tous les autres modèles visibles sur le marché. En principe, elle se plie et se déplie facilement lorsque vous souhaitez l’utiliser ou la ranger. Par la suite, pour la mettre en marche, il vous suffit d’appuyer sur le bouton ON/OFF. Une fois que vous aurez effectué une pression sur la gâchette de démarrage, vous pouvez vous préparer à rouler sur la route.

Sur certaines trottinettes de taille imposante, vous avez besoin d’installer les phares, le guidon et la selle avant de pouvoir rouler. Cette procédure prend quelque temps seulement, soit 5 minutes en moyenne. La majeure partie des trottinettes en vente en ce moment dispose de 3 vitesses. La première vitesse sert essentiellement à rouler à une vitesse de 25 km/h. Toutefois, avant de choisir votre vitesse, il faut toujours tenir compte de la réglementation en vigueur.

Le poids du véhicule

C’est le dernier point à prendre en compte. Si vous avez pour habitude de prendre le train ou les ascenseurs, il vous faut une trottinette électrique plus ou moins légère.

Vous devez être capable de le porter une fois qu’il est plié. Sinon, vous aurez du mal à le transporter sur les voies dotées d’escaliers s’il est relativement lourd. Pour un usage en ville, pour les études ou pour faire vos courses, vous avez la possibilité de choisir un modèle relativement lourd. Dans ce genre de situation, vous n’avez pas besoin de porter votre véhicule.

Conclusion

L’achat d’une trottinette électrique s’effectue suivant plusieurs critères. Pour trouver le modèle qui vous convient, il est nécessaire de faire une mise au point sur vos besoins. Il n’est pas nécessaire d’investir dans l’achat d’une trottinette puissante si vous ne roulez pas à plus de 25 km/h. En revanche, cet achat est fortement conseillé lorsque votre trottinette est votre véhicule de fonction. Avec une bonne puissance dans le moteur, vous pouvez circuler librement en ville comme à la campagne.