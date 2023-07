À l’ère du numérique, capturer des moments mémorables grâce à la photographie fait désormais partie intégrante de nos vies. Cependant, nous sommes souvent confrontés au défi de capturer des images dans des conditions de faible luminosité. Ces images manquent de luminosité, de clarté et de détails, nous laissant déçus des résultats. Les progrès de la technologie de l’intelligence artificielle (IA) ont ouvert la voie à des solutions innovantes telles que les outils d’amélioration de l’image en basse lumière. Cet article explorera les avantages et les applications des outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité, en se concentrant sur l’amélioration d’image à faible luminosité de CapCut. Nous vous fournirons également un guide étape par étape sur la façon d’utiliser cet outil puissant. Mais si vous recherchez également un éditeur vidéo en ligne gratuit, vous pouvez cliquer sur ce lien.

Avantages des outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité

Visibilité améliorée : Le principal avantage des outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité est la capacité d’améliorer la visibilité dans les images sombres ou à faible luminosité. Ces outils analysent l’image et appliquent des ajustements intelligents pour l’éclaircir tout en préservant les détails d’origine. Avec le Low-Light Image Enhancer de CapCut, vous pouvez transformer des photos ternes et sombres en images visuellement attrayantes sans introduire de bruit ni de distorsion.

· Amélioration du visage

Une autre caractéristique remarquable des outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité est leur capacité à identifier les visages dans les images et à appliquer des améliorations spécifiques. L’amélioration de l’image en basse lumière de CapCut identifie intelligemment les visages et leur donne une apparence fraîche et améliorée. Cet outil peut créer des photos à couper le souffle et fascinantes en mettant l’accent sur les traits du visage et en conservant les tons chair naturels.

· Qualité d’image améliorée

Les outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité vont au-delà du simple ajout de luminosité. Ils ajustent dynamiquement les niveaux de couleur, de clarté et de saturation pour améliorer la qualité globale de l’image. L’amélioration de l’image en basse lumière de CapCut évalue efficacement les zones de faible luminosité d’une image, faisant ressortir des couleurs brillantes, restaurant les détails et améliorant la clarté. Cette transformation peut transformer des photographies ennuyeuses et sombres en images vibrantes et captivantes.

Applications des outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité

Traitement d’image : les outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité sont largement utilisés pour les tâches de traitement d’image. Les photographes, les graphistes et les artistes peuvent utiliser ces outils pour améliorer la précision des couleurs, la clarté et l’attrait visuel général de leurs images. Que ce soit pour des projets personnels, des portfolios professionnels ou le partage sur les réseaux sociaux, les outils d’amélioration d’image IA à faible luminosité peuvent libérer tout le potentiel de vos images.

· Promotion marketing

Les entreprises peuvent tirer parti des outils d’amélioration d’image IA à faible luminosité pour améliorer les images des produits à des fins de marketing. En améliorant la visibilité et la qualité des photos de produits, les entreprises peuvent créer des publicités, des brochures et des supports promotionnels visuellement attrayants qui captivent leur public cible.

· Partage sur les réseaux sociaux

Avec l’essor des plateformes de médias sociaux, il est devenu essentiel de partager des contenus visuellement attrayants. Les outils d’amélioration d’image AI pour faible luminosité permettent aux utilisateurs de transformer leurs images à faible luminosité en visuels accrocheurs qui se démarquent sur des plateformes telles qu’Instagram, Facebook et Twitter. Qu’il s’agisse de posts personnels ou de comptes de marque professionnels, ces outils peuvent aider les particuliers et les entreprises à créer du contenu captivant.

Un guide étape par étape pour l’utilisation de l’amélioration de l’image en basse lumière de CapCut

Avant de pouvoir commencer à améliorer vos images en basse lumière à l’aide de l’outil d’amélioration des images en basse lumière de CapCut, connectez-vous au site Web de CapCut à l’aide de vos informations d’identification. Une fois connecté, accédez à la section « Magic Tools », où vous trouverez une collection d’outils alimentés par l’IA conçus pour éclaircir l’image et libérer votre créativité.

· Étape 1 : Téléchargez votre image

Une fois que vous êtes dans la section « Magic Tools », cliquez sur l’outil Low-Light Image Enhancer. Commencez par télécharger l’image à faible luminosité que vous souhaitez améliorer. Vous pouvez soit faire glisser et déposer le fichier sur la plate-forme CapCut, soit le sélectionner dans votre stockage Cloud, Google Drive ou Dropbox. CapCut fournit également des exemples d’images que vous pouvez expérimenter pour un démarrage rapide.

· Étape 2 : Générer des améliorations

Après avoir téléchargé votre image en basse lumière, le Low-Light Image Enhancer de CapCut commencera à la traiter instantanément. À ce stade, vous avez la possibilité de régler l’intensité de la correction des couleurs selon vos préférences. Profitez-en pour prévisualiser le résultat final et évaluer les améliorations apportées. Si vous souhaitez d’autres améliorations, vous pouvez explorer les options « Modifier plus », qui fournissent des outils de montage vidéo pour rendre votre projet encore plus attrayant visuellement. L’interface intuitive de CapCut facilite la navigation à travers les différentes fonctionnalités d’édition et l’expérimentation de différents paramètres.

· Étape 3 : Téléchargez votre chef-d’œuvre

Une fois que vous êtes satisfait des améliorations apportées par le Low-Light Image Enhancer de CapCut, il est temps de télécharger votre chef-d’œuvre final. Cliquez sur l’icône « Télécharger » et CapCut enregistrera l’image améliorée sur votre appareil. Vous pouvez ensuite le partager sur les plateformes de médias sociaux, l’utiliser pour des projets personnels ou l’inclure dans votre portfolio professionnel.

Il est important de noter que CapCut permet aux utilisateurs de générer jusqu’à 100 images améliorées par mois, offrant de nombreuses possibilités d’explorer les capacités de Low-Light Image Enhancer et d’autres outils alimentés par l’IA.

Découvrez plus de magie de l’IA avec CapCut

En plus du Low-Light Image Enhancer, CapCut propose une large gamme d’outils alimentés par l’IA pour faire passer vos projets créatifs au niveau supérieur. Jetons un coup d’œil à certains des autres outils magiques d’IA que vous pouvez explorer :

· Transfert de style d’image

Transformez vos images en un seul clic en appliquant divers styles artistiques pour créer des visuels uniques et visuellement époustouflants.

· Correction des couleurs IA

Corrigez les couleurs de vos photos sans effort à l’aide d’algorithmes d’intelligence artificielle, garantissant une représentation précise et éclatante des couleurs.

· Coloriseur de photos

Donnez vie aux photos en noir et blanc en ajoutant automatiquement des couleurs grâce à la technologie de colorisation basée sur l’IA.

· Ancienne restauration de photos

Redonnez à vos photos anciennes et endommagées leur éclat d’antan en réparant les imperfections et en améliorant leur qualité globale.

· Générateur de portraits

Générez des portraits AI élégants en quelques secondes, donnant à vos photos une touche professionnelle et artistique.

· Conversion ascendante d’image

Améliorez vos images en résolution 4K à l’aide d’algorithmes d’IA, ce qui vous permet d’améliorer les détails et la clarté de vos visuels.

Conclusion

Les outils d’amélioration d’image AI à faible luminosité ont révolutionné la façon dont nous améliorons la visibilité et la qualité de nos images de faible qualité. Le Low-Light Image Enhancer de CapCut, avec ses algorithmes d’intelligence artificielle avancés et son interface conviviale, offre une solution exceptionnelle pour transformer des photos ternes et sombres en chefs-d’œuvre visuellement attrayants. Avec sa capacité à améliorer la visibilité, à identifier et à améliorer intelligemment les visages et à améliorer la qualité globale de l’image, le Low-Light Image Enhancer de CapCut ouvre des possibilités infinies pour les photographes, les concepteurs, les spécialistes du marketing et les passionnés de médias sociaux.

En suivant le guide étape par étape décrit dans cet article, vous pouvez libérer tout le potentiel de vos images en basse lumière et créer des visuels captivants. Ne vous limitez pas à améliorer les images en basse lumière ; explorez les autres outils magiques d’IA de CapCut pour libérer davantage votre créativité et améliorer votre contenu visuel.

Découvrez la puissance de l’amélioration des images AI en basse lumière avec le Low-Light Image Enhancer de CapCut et lancez-vous dans un voyage de transformation de photos ordinaires en œuvres d’art extraordinaires. Commencez à améliorer vos images en basse lumière dès aujourd’hui et constatez la différence remarquable qu’elles peuvent faire dans votre narration visuelle.