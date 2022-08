Petites et Moyennes Entreprises (PME), Très Petite Entreprise (TPE), commerçant, start-up… quel que soit votre domaine d’activité, bien gérer les ventes et achats est indispensable pour maintenir la croissance de votre entreprise. Et pour atteindre cet objectif, la plupart des dirigeants de sociétés s’appuient sur des outils innovants et performants. Parmi ces derniers se trouve le logiciel de gestion commerciale. Il s’agit d’un programme informatique qui permet d’automatiser les tâches et qui est disponible sous forme d’application, de plateforme et Cloud. Découvrez dans cet article, les fonctionnalités d’un logiciel de gestion commerciale.

Gestion des produits et des stocks

Le logiciel de gestion commerciale est très prisé des artisans et auto-entrepreneurs pour ses nombreuses fonctionnalités. L’une d’entre elles est la gestion des stocks. En effet, avec cet outil tout-en-un, l’utilisateur a la possibilité de mettre en place un tableau de bord des stocks. Grâce à ce dernier, il pourra facilement suivre les stocks et se réapprovisionner en cas en cas de besoin.

La fonction du logiciel de gestion commerciale ne se limite pas à la gestion du stock. Le responsable commercial peut également s’appuyer sur cet outil pour gérer les produits. Plus concrètement, le logiciel de gestion commercial vous permettra d’identifier les solutions qui peuvent vous permettre d’atteindre les objectifs fixés et d’avoir un pas sur la concurrence. De plus, vous pourrez effectuer un inventaire depuis le logiciel et mettre à jour facilement le catalogue.

Toutes ces possibilités vous évitent les problèmes de rupture de stock et vous permettent de satisfaire les clients à tout moment. Un client qui ne se plaint jamais du retard de livraison ou qui n’attend pas le retour du stock avant d’être satisfait chaque fois vous sera toujours fidèle. Il n’hésitera pas aussi à recommander vos services à ses proches. En outre, un client non satisfait peut retourner l’article. Dans ce cas, le logiciel vous permet de suivre son évolution.

Gestion de devis et la production des factures

En dehors de la gestion des produits et des stocks, le logiciel de gestion commerciale permet aux commerçants et artisans d’éditer leurs devis en quelques clics. Ces derniers sont clairs, précis et sans erreur. Vous pourrez modifier aussi le document déjà créé et suivre son évolution.

Par ailleurs, le logiciel commercial peut également produire des factures à partir des données qui sont enregistrées dans ce dernier. Facture d’achat et facture de vente, la gestion comptable s’améliora grâce aux informations qui se trouvent dans le logiciel. Toujours concernant la facture, le logiciel commercial calcule de façon automatique la TVA.

Gestion de CRM (Customer Relationship Management)

Comme souligné plus haut, le logiciel commercial permet aux entreprises de suivre les commandes ainsi que les factures envoyées. Ce faisant, vous serez plus proche des clients qui vous ont toujours fait confiance. De plus, grâce aux informations personnelles des consommateurs enregistrées dans le logiciel, vous pourrez répondre aux besoins de ceux-ci rapidement.

Cependant, rappelons que différents éditeurs mettent en place des logiciels commerciaux. Pour faire un choix judicieux, il faut d’abord identifier vos besoins. En effet, une entreprise de petite taille n’a pas forcément les mêmes besoins qu’une entreprise de grande taille. Dans le premier cas, un logiciel de gestion commercial doté des fonctions classiques peut être la meilleure option. Dans le second cas, un logiciel commercial doté en plus des fonctions susmentionnées des fonctions supplémentaires sera le plus recommandé.

Système de signature intégré

Dans le domaine de l’entreprise, les dirigeants sont amenés à signer des documents (factures, devis, etc.) avant de les envoyer aux destinataires. Avec le logiciel de gestion commerciale plus besoin de vous fatiguer sur ce point. Cet outil tout-en-un intègre en effet une signature électronique permettant à tous les dirigeants de signer directement leur bon de commande ou devis.

Gestion de la comptabilité

Le logiciel de gestion commerciale intègre une intelligence artificielle rendant la tâche facile au comptable. En effet, avec cet outil, vous pourrez saisir facilement les dépenses, les salaires et les impôts. Il limite les erreurs et vous permet de gagner du temps dans certaines tâches administratives.

En outre, le logiciel de gestion commerciale peut se connecter avec certains outils informatiques. De plus, les fournisseurs des logiciels mettent en place un service client que vous pourrez contacter à tout moment en cas de question.

Vous l’aurez compris, le logiciel de gestion commerciale a plusieurs fonctions. Les plus courantes sont la gestion des stocks, la création des factures et des bons de commande, la gestion financière et la gestion des relations client. C’est sans doute votre meilleur allié si vous voulez améliorer la satisfaction client, développer votre secteur d’activité et gagner du temps dans certaines tâches. Des milliers d’éditeurs proposent aujourd’hui des logiciels commerciaux capables de répondre aux besoins de tous les types de sociétés commerciales. Vous n’aurez donc aucun mal à trouver le logiciel qui vous convient.