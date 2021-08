Gérer une PME demande de maîtriser de nombreux aspects : des ressources humaines à la comptabilité en passant par les relations avec les fournisseurs ou encore la stratégie commerciale. Pour automatiser certaines tâches et bénéficier d’une vue d’ensemble sur le pilotage de l’entreprise, il est possible d’avoir recours à un logiciel de gestion, soit une solution complète de CRM ou logiciel ERP, soit un outil plus spécifique, porté par exemple sur les opérations de comptabilité. Cependant, les logiciels proposés sur le marché ne conviennent pas toujours à tous les types d’entreprises, et en particulier aux PME, qui rencontrent des enjeux différents de ceux des grandes entreprises.

Pourquoi opter pour un logiciel de gestion d’entreprise ?

Tout d’abord, le fait de choisir un logiciel de gestion d’entreprise spécialement conçu pour les PME et TPE vous permet de vous accompagner sur de nombreux objectifs de votre quotidien, comme :

l’acquisition de nouveaux clients,

la gestion de flux de trésorerie,

l’administration de vos paiements.

Gagner du temps sur ces tâches grâce à un outil d’automatisation de la gestion de votre entreprise vous permet de réduire vos coûts sur les postes de comptabilité et de développement commercial. En vous consacrant à votre coeur de métier, au développement de votre expertise et à la satisfaction de votre clientèle, vous augmentez votre chiffre d’affaires et dessinez de nouvelles opportunités de développement. Découvrez cet article pour savoir quels sont les avantages d’un EPR dans une entreprise.

5 logiciels de gestion d’entreprise adaptés aux PME

Alors, prêts à gagner du temps sur les tâches commerciales et comptables opérationnelles ? Voici 5 logiciels de gestion pleinement adaptés aux petites et moyennes entreprises.

Microsoft Dynamics 365 Business Central

Isatech travaille avec Microsoft, qui propose justement une solution de gestion d’entreprise qui s’adapte aux PME : Microsoft Dynamics 365 Business Central. Cet outil est une solution de gestion tout-en-un résolument tournée vers les PME. Si vous êtes dirigeant d’une PME, elle vous permet de gérer :

vos contrats ;

vos finances et votre trésorerie ;

vos stocks ;

vos opérations de production et de logistique ;

votre relation commerciale avec vos prospects et clients.

L’avantage principal de Dynamics 365 Business Central ? La solution a été pensée pour se rendre accessible de tous. Tous les services d’une entreprise peuvent donc l’utiliser, de façon à alléger les process et à maximiser la productivité de l’entreprise.

La suite Sage Compta et Facturation

L’entreprise Sage dispose d’une suite logicielle incluant des fonctionnalités de comptabilité et de gestion commerciale. Sage Compta et Facturation s’adresse en priorité aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux auto-entrepreneurs, au travers de fonctionnalités très complètes, telles que :

la gestion du tunnel de vente ;

la gestion de la stratégie d’achats ;

la gestion de la trésorerie de la société ;

le calcul automatique de la TVA ;

des outils de reporting afin de régulièrement faire le point sur vos performances.

EBP

EBP fait aussi partie des solutions de gestion commerciale et comptable les plus connues. Orientées vers les petites entreprises, notamment les artisans et les auto-entrepreneurs, la solution de gestion EBP comprend à la fois : un CRM, des fonctionnalités de pilotage du développement commercial, l’intégration d’options sur la fiscalité de l’entreprise, ainsi que des fonctions de gestion comptable et commerciale (gestion des paies, par exemple).

Your CEGID Y2

Avec Sage et EBP, Cegid est l’un des grands groupes développant des solutions de gestion comptable et commerciale. L’entreprise a lancé sa solution SaaS : Your CEGID Y2, un logiciel basé sur le cloud. Pensée pour les moyennes entreprises, elle ne l’est en revanche pas pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Your CEGID Y2 comprend plusieurs sections :

Une partie gestion comptable et financière ;

Une section pour la gestion des ressources humaines et des paies ;

Un volet dédié à la gestion du déploiement de la stratégie commerciale ;

Une fonction de gestion de la production et des affaires de l’entreprise.

QuadraENTREPRISE

Pour les entreprises de moins de 50 salariés, CEGID a développé une autre solution cloud : QuadraENTREPRISE. Cet outil reproduit les caractéristiques d’un véritable cabinet de comptabilité, mais en ligne ! Du côté de ses fonctions, ce logiciel répond à tout autant d’exigences que les autres. Il permet de gérer :