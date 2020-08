Les entreprises doivent systématiquement mettre à jour leur site web pour proposer un contenu de qualité et pertinent. Drupal reste à ce jour le système de gestion de contenu le plus utilisé par les enseignes en vue d’apporter des modifications à leurs plateformes. Et bonne nouvelle ! Le logiciel a récemment connu une nouvelle version pour octroyer des fonctionnalités encore meilleures. Après un passage à la version 8 jugé complexe pour les utilisateurs, les concepteurs ont décidé d’optimiser l’installation et l’usage de la 9e édition pour le grand plaisir des pratiquants. Zoom sur les nouvelles caractéristiques et fonctionnalités de CMS Drupal 9.

Une migration ultra-simple

Qui dit nouvelle version sous-entend améliorations en vue de rendre l’usage encore plus efficient ! Et 5 ans après la sortie officielle de CMS Drupal 8, les novices et experts en programmations seront ravis des multiples conversions effectuées sur le logiciel. Pour commencer, la migration vers la nouvelle édition sera amplement simplifiée du fait qu’elle ait été conçue afin d’être plus épurée et donc moins compliquée. Construite en effet par-dessus de la précédente version, CMS Drupal 9 détient d’un nombre important de nouvelles fonctionnalités, et ce sous la forme d’un code rétro-compatible. À la clé, les utilisateurs pourront jouir d’un passage de Drupal 8 à Drupal 9 largement plus facile et sécurisé.

Ainsi, inutile d’avoir recours à un processus drastique pour installer la nouvelle version de Drupal. Vous pourriez profiter rapidement des fonctionnalités de la version 9 sans avoir à prévoir l’usage d’un module de migration, ni de vérifier la compatibilité des 2 dernières éditions. Cette simplicité d’installation garantira également l’élimination éléments obsolètes enregistrés sur Drupal 8. Bien que la migration se fasse facilement et l’usage de Drupal 9 promet une simplicité hors pair, faire appel aux services d’une agence drupal à paris vous permettra de jouir d’un site internet de qualité et dans les meilleurs délais. Disposant de toutes les compétences nécessaires pour garantir une plateforme mise à jour aux entreprises, les équipes d’une structure experte en Drupal sauront parfaitement répondre à vos besoins, même les plus spécifiques !

Les différentes améliorations enregistrées

CMS Drupal 9 est composé d’améliorations techniques multiples. Visant à octroyer une expérience améliorée aux usagers de ce système de gestion de contenu, la version 9 garantie une stabilité et une évolution significative. Livré avec un module permettant de prendre en charge les bibliothèques programmées pour le PHP, Drupal 9 détient de tout le nécessaire pour une utilisation optimale. Parmi les programmes pris en compte on pourra mentionner les dernières éditions de Symfony ou de Twig. En plus de ces prises en charges, les nouvelles fonctionnalités techniques enregistrées sont :

Mise à disposition de l’application logicielle Drush. Cette dernière permet de gérer, manipuler et vérifier les sites internet Drupal.

Un Cloud optimisé pour un stockage numérique plus important,

Incorporation plus approfondie du framework PHP Symfony,

Une bibliothèque pour les composants réutilisables,

Une création de pages grâce à what you see is what you get (wysiwyg),

Des mises à jour qui se lancent automatiquement.

Drupal 9 est donc conçu en vue de proposer un gain de temps et une meilleure performance !