Le portage salarial est un statut avantageux qui permet aux professionnels dans le secteur de l’IT de travailler en indépendant tout en bénéficiant des avantages du salariat. Il repose sur une relation tripartite entre le consultant, la société de portage et le client. Le consultant trouve ses missions et les négocie, tandis que la société de portage gère l’administratif moyennant une commission. On fait le point sur le fonctionnement de ce statut !

Le portage salarial dans le secteur de l’IT : définition et intérêts

Le fonctionnement du portage pour les métiers de l’IT

Le portage salarial repose sur une relation tripartite entre le consultant, la société de portage et le client. Le consultant IT signe un contrat de travail avec la société de portage, qui devient son employeur légal. Cette dernière gère alors les aspects administratifs et comptables ce qui permet au consultant de se concentrer sur son expertise technique.

Le consultant IT quant à lui prospecte et négocie directement ses missions avec les clients. Une fois la mission obtenue, la société de portage établit un contrat commercial avec le client et facture les prestations. Le consultant réalise ensuite sa mission de manière autonome, fixant ses propres horaires et méthodes de travail.

La rémunération du consultant IT en portage est généralement basée sur un Taux Journalier Moyen (TJM). Selon une étude du cabinet Hays, les freelances en informatique facturent entre 400 € et 600 € par jour.

Pour se rémunérer, la société de portage prélève de son côté des frais de gestion, généralement entre 5% et 10% du chiffre d’affaires, pour couvrir ses services. Jump est actuellement la seule société du milieu à proposer un abonnement fixe quel que soit le chiffre d’affaires réalisé.

Les avantages de ce statut





Le portage salarial offre de nombreux avantages aux professionnels de l’IT :

Flexibilité et autonomie : Les consultants IT peuvent choisir leurs missions, clients et horaires de travail, tout en bénéficiant d’une grande liberté dans l’organisation de leur activité.

: Les consultants IT peuvent choisir leurs missions, clients et horaires de travail, tout en bénéficiant d’une grande liberté dans l’organisation de leur activité. Sécurité sociale et protection : Le statut de salarié porté permet de bénéficier des avantages du salariat, notamment en termes de protection sociale, d’assurance chômage et de retraite.

: Le statut de salarié porté permet de bénéficier des avantages du salariat, notamment en termes de protection sociale, d’assurance chômage et de retraite. Simplification administrative : La société de portage prend en charge toutes les démarches administratives et comptables ce qui permet au consultant de se concentrer sur son cœur de métier.

: La société de portage prend en charge toutes les démarches administratives et comptables ce qui permet au consultant de se concentrer sur son cœur de métier. Optimisation fiscale : Le portage salarial offre des avantages fiscaux intéressants, comme la possibilité de déduire certains frais professionnels ou le lissage de salaire avec des sociétés comme Jump.

Se lancer en portage dans l’IT ce qu’il faut savoir

Exemples de métiers autorisés

Le portage salarial est ouvert à de nombreux métiers du secteur de l’ IT, notamment :

Développeurs (web, mobile, full-stack, etc.)

Ingénieurs en cybersécurité

Experts en cloud computing

Chefs de projet IT

Consultants en transformation digitale

Architectes systèmes et réseaux

Data scientists et analystes de données

Spécialistes en intelligence artificielle

UX/UI designers

Experts en DevOps

Ces professions sont particulièrement adaptées au portage salarial en raison de leur nature intellectuelle et de la forte demande sur le marché.

Le TJM minimum à respecter

Pour exercer en portage salarial, il faut atteindre un Taux Journalier Moyen (TJM) minimum (TJM de 300 € par jour environ). En effet, il s’agit d’une obligation instaurée par la convention collective du portage salarial. L’objectif est d’être en capacité de couvrir les charges sociales, les frais de gestion de la société de portage, et assurer un revenu décent au consultant.

Pour calculer précisément son TJM, un consultant IT peut utiliser la formule suivante :

TJM = (Salaire net souhaité + Charges sociales + Frais de gestion) / Nombre de jours travaillés par mois.

Ensuite, il suffit de trouver sa première mission et de se rapprocher d’une société de portage. À noter, toutes les sociétés ne proposent pas les mêmes services (avance sur salaire, lissage de salaire, PEE…) à vous de faire votre choix !