La rentrée approche et l’heure des changements aussi. L’opérateur leader en France propose une sélection de forfaits mobiles pour toute la famille, de quoi revoir son forfait dans le but de faire des économies ou d’acquérir de nouvelles fonctionnalités. Nous avons fait le point sur les offres forfaits mobiles Orange.

La sélection de la rentrée chez Orange : les forfaits pour les jeunes

Ça y est c’est bientôt la rentrée, vous ne pouvez pas y couper, les plus jeunes veulent un forfait mobile et un téléphone ou encore, accéder à plus de datas. Et pour vous, pourquoi par un nouveau smartphone ? Ou encore, regrouper les forfaits dans une offre famille ? Voyons ce que le premier opérateur dans les télécommunications a à nous offrir, tour d’horizon des forfaits mobiles Orange.

Le forfait mobile pas cher pour la rentrée

Jusqu’au 19 août 2020, l’opérateur téléphonie mobile Orange propose un forfait mobile avec 70 Go de data pour surfer sur Internet avec votre smartphone, les appels et SMS et MMS illimités en France, en Europe, dans les DOM également, mais aussi en Suisse et en Andorre. Le prix de ce forfait est de manière exclusive diminué à 19,99 € par mois et cela, pendant 12 mois. Par la suite, le forfait coûtera 34,99 € par mois. Ce forfait est un forfait avec un engagement de 12 mois minimum. De plus, vous pouvez bénéficier de l’option de contrôle parental gratuitement. En effet, les jeunes n’ont pas forcément le réflexe de protéger leur vie privée sur Internet, c’est un bon moyen de surveiller leurs consommations de données autant par le temps passé dessus que la qualité des informations récoltées.

Le petit forfait Orange

Il s’agit du premier téléphone mobile et donc du premier forfait mobile de votre enfant ? Vous souhaitez maîtriser sa consommation de données ainsi que l’utilisation de son téléphone ? Orange propose en promotion pour célébrer la rentrée 2020 son forfait 2 heures, 100 Mo à 2,99 € par mois et cela pendant un an, avec un engagement minimum de 12 mois. Au delà, ce forfait mobile passe à 7,99 € par mois. Les conditions de souscription de cette offre sont simples : il faut souscrire à ce forfait avant le 19 août 2020 et choisir l’option bloquée ou non. Et pour ce forfait aussi Orange vous offre le contrôle parental. Vous avez également la possibilité de souscrire à cette offre forfait mobile en ligne, directement sur le site d’Orange.

L’offre familiale de la rentrée 2020

Et quitte à faire des économies sur les forfaits mobiles pour la famille, pourquoi ne pas grouper les offres forfait mobile ainsi que l’accès Internet dans la maison ? Orange propose une offre Open Up 70 Go ainsi que la fibre dans la maison. Pour 37,99 € par mois pendant 1 an puis 71,99 €, vous bénéficiez d’Internet avec la fibre, la télévision d’Orange avec 160 chaînes, la téléphonie fixe vers des destinations à l’internationale en illimité pour les fixes et certaines destinations pour les mobiles aussi notamment la France métropolitaine. Du côté du forfait mobile, vous aurez un forfait illimité avec 70 Go de data.