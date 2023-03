Les enjeux de société actuels commanderont à l’ensemble des entreprises du pays de commencer tôt ou tard à accomplir leur transition écologique. Concernant les épiceries, entamer ce processus commence évidemment par s’intéresser à la question des sacs dans lesquels les clients transporteront leurs marchandises une fois sortis du magasin. Si ces commerces ont traditionnellement recours à des sacs en plastiques jetables, il leur sera profitable d’adopter les sacs d’épicerie en rPET, ces derniers recouvrant un ensemble d’avantages non-négligeables.

Qu’est-ce qu’un sac en rPET ?

Il importe de définir ce que l’on appelle un sac en rPET. Le rPET est un matériau conçu à partir de déchets d’animaux de compagnie. Au moyen de technologies de pointe en matière d’assemblage thermique de matériaux à ultrasons flexibles, ces sacs d’épicerie en rPET sont ainsi produits de manière entièrement automatisée et sans tissage. Ils constituent une alternative intéressante aux sacs jetables, mais aussi aux autres sacs recyclables.

En effet, ces sacs en rPET fabriqués à la machine, issus des professionnels innovants qui constituent les équipes de BagFactory, se distinguent des sacs tissés en raison de la moindre consommation d’eau et d’énergie qu’ils entraînent à la production. De plus, cette production émet également moins de gaz carboniques dans l’atmosphère. Mais il existe également d’autres avantages, techniques ou écologiques, à choisir ces sacs pour une épicerie par exemple.

Les avantages techniques issus de l’utilisation de sacs d’épicerie en rPET

Tout d’abord, les avantages techniques des sacs d’épicerie en rPET sont nombreux. Ils possèdent une haute tolérance à la chaleur et sont très résistants aux lourdes charges, ce qui leur permet une durabilité très appréciable pour le consommateur. Ce dernier sait qu’il n’aura pas à racheter sans cesse des sacs jetables ou des sacs réutilisables de qualité moindre. L’utilisation de ces sacs réutilisables permet aussi à une épicerie de fidéliser la clientèle par l’image de marque qu’elle procure.

Les consommateurs étant de plus en plus sensibilisés aux questions énergétiques et de développement durable, certains d’entre eux accordent de l’importance et du crédit aux entreprises capables de prendre ces problèmes à bras-le-corps. Une épicerie capable de proposer des sacs en rPET pourrait ainsi gagner des points rapidement face à la concurrence, notamment celle du e-commerce. D’autant plus que les spécialistes du sac réutilisable proposent d’imprimer leur production pour la personnaliser : les consommateurs ne manqueront pas d’associer la démarche écoresponsable au nom d’une épicerie donnée.

Une nécessité pour affronter les enjeux écologiques contemporains

A la différence des sacs jetables, les sacs en rPET sont donc réutilisables des centaines de fois avant de parvenir à l’usure : si cette durabilité est appréciable pour l’utilisateur, elle l’est aussi pour la planète. De plus, une fois usés, les sacs d’épicerie en rPET sont ensuite recyclables à 100%. En résumé, l’utilisation de ces sacs contribue donc à rejeter beaucoup moins de sacs jetables dans la nature, ce qui est bénéfique au regard des centaines d’années dont le plastique a besoin pour se désagréger naturellement : la démarche est incontestablement écologique.

Finalement, les sacs en rPET et leur utilisation répondent favorablement à un ensemble de problèmes contemporains. Répondant aux quatre principaux critères de l’économie verte, à savoir approche de production plus propre, utilisation de technologies de niche, réduction de l’utilisation des ressources naturelles et impact environnemental et social minimisé, ils sont en outre susceptibles de faire gagner des parts de marché à l’épicerie qui les adopterait, ce qui s’avérera davantage payant que de redémarrer de zéro pour rebâtir une nouvelle entreprise.