Comme son concurrent direct l’iPhone, Samsung est l’un des plus gros vendeurs de smartphones au monde. Il est donc normal qu’il existe des modèles reconditionnés de certains smartphones que la marque propose. Les smartphones que la firme Samsung met sur le marché sont très bien conçus, à la pointe de la technologie et sont d’excellente qualité. En optant pour la marque Samsung, vous êtes assurés d’avoir en votre possession un smartphone que vous pourrez utiliser sur une longue période. La marque est également très bien représentée sur les boutiques en ligne où vous pourrez vous procurer les moyennes gammes de toutes les générations du constructeur. Vous vous demandez ce qui devrait motiver l’achat d’un smartphone Samsung reconditionné ? La suite de cet article vous en dira plus.

Pourquoi choisir les smartphones Samsung reconditionnés ?

La principale raison qui pourrait vous pousser à opter pour un modèle de Samsung datant de quelques années remis en état est que cela vous reviendra moins cher. Lors de la sortie de nouveaux produits, les propriétaires des anciens modèles cherchent à se débarrasser de leur vieux téléphone pour ainsi s’offrir les récents. Vous pouvez donc profiter de la roue de l’innovation pour bénéficier des moindres coûts sur ces modèles en faisant un geste pour la planète. Ainsi reconditionnés pour une remise sur le marché, ils seront comme neufs !

Avec la durabilité des smartphones Samsung, soyez rassuré que le modèle que vous choisirez restera opérationnel longtemps, car ils sont intéressants en termes de longévité. De plus, certaines entreprises proposent une garantie jusqu’à 24 mois comme dans le neuf ! Si vous recherchez un Samsung reconditionné, rendez-vous sur smaaart.fr. Vous y trouverez de très bons modèles selon vos goûts et votre budget. De plus, cette start-up française crée de l’emploi en France et se place dans une démarche éco-responsable. Il s’agit donc pour vous de laisser une empreinte positive sur notre environnement en achetant un mobile à l’image du neuf à moindre coût.

Les problèmes auxquels vous pourriez être confrontés

Notons une information très importante si vous décidez d’opter pour un smartphone Samsung reconditionné. Les développeurs ont tendance aujourd’hui à créer des applications qui sont uniquement compatibles aux nouvelles générations de smartphones. Ce qui n’avantage pas les possesseurs de smartphones datés. Avec l’avènement des nouvelles technologies, les récentes applications s’éloignent de plus en plus des versions qui constituent les anciens smartphones. Cela est dû au fait que les nouvelles applications ont besoin de plus de ressources pour fonctionner de façon optimale. Ces dites ressources sont ce qui manque aux anciens modèles de smartphone. De la même façon que les applications sont de plus en plus gourmandes, les systèmes d’exploitation des récents modèles de Samsung le sont également.

Les versions récentes de système d’exploitation que les nouveaux Samsung intègrent sont de plus en plus demandeuses en ressources au fur et mesure que les années évoluent. Cette évolution empêche alors les smartphones qui ne datent pas d’hier de suivre les rythmes en matière de fonctionnalités. La firme Samsung a également stoppé les mises à jour qui permettaient aux possesseurs des anciens modèles de suivre à peu près l’évolution de la technologie. Mais cela n’empêche pas ces modèles de fonctionner parfaitement ! Le fait que ces mobiles soient exclus de certaines fonctionnalités exclusives et inhérentes aux systèmes d’exploitation récents est également très avantageux. Les risques de subir des conséquences de systèmes trop gourmands sont également réduits.

Comment pallier ses problèmes ?

Il existe en effet des moyens détournés qui vous permettront d’installer facilement les versions récentes d’Android. Si vous êtes un débrouillard, installez une récente version d’Android sur un smartphone qui date sera chose aisée pour vous. Toutefois, il existe un compromis. À la suite de l’installation d’une récente version sur votre ancien modèle, vous verrez les performances de ce dernier chuter. Avec cette possibilité qui s’offre à vous, il est conseillé de ne pas remonter trop loin lors du choix d’un Samsung Galaxy reconditionné. Par exemple, si vous choisissez un modèle de Samsung reconditionné qui date de plus de trois ans, il deviendra rapidement obsolète, et cela à compter de la date d’achat. Ajoutons également que les Samsung Galaxy reconditionnés sont beaucoup plus adaptés pour être des téléphones de secours.

Les détails à prendre en compte pour choisir un Samsung Galaxy reconditionné

Pour bien profiter de votre Samsung Galaxy reconditionné, il est essentiel de prendre en compte certains détails. En plus du grade de l’appareil sur le site, vous devez prendre en compte quelques recommandations.

Les accessoires qui l’accompagnent

Avec la complexité du reconditionnement des accessoires pour smartphones, les usines ont préféré opter pour des modèles génériques de ces derniers (chargeurs, câbles et écouteurs). Étant donné que tous les accessoires ne se valent pas, il est important de faire attention à leurs origines ainsi qu’à leur fiabilité. Pour ce faire, il faudra questionner directement votre marchand ou vous renseigner sur internet. Pour les modèles de Samsung qui intègrent la fonctionnalité de recharge rapide, votre attention devra être portée sur l’intensité du chargeur inclus. Étant donné que les chargeurs des récents modèles fonctionnent avec 40 W, le chargeur reconditionné qui vous sera remis devra avoir la même puissance. Si cette condition n’est pas remplie, la recharge de votre Samsung Galaxy reconditionné sera beaucoup plus lente.

Les nouvelles pièces utilisées et leur origine

Dans ce cas, quel que soit le produit reconditionné que vous aurez à acheter, il est primordial de connaitre l’origine des pièces utilisées. Dans le cas présent, si les pièces de votre Samsung Galaxy reconditionné sont des génériques, cela causera des dysfonctionnements graves. Il est également possible de constater l’absence de certaines fonctionnalités dans votre smartphone.

Certains écrans reconditionnés

En général, des écrans Super AMOLED sont utilisés sur les smartphones Samsung Galaxy haut de gamme. Cela garantit à l’utilisateur des couleurs de qualité ainsi que des contrastes de qualité. Ce qui n’est pas le cas des LCD classiques. Vous devez donc être vigilant et vérifier si c’est bien un écran AMOLED qui a été utilisé pour le reconditionnement de votre smartphone.

La perte de l’étanchéité

Certifiée via la mention « IP » dans la fiche technique, Samsung est l’un des premiers à proposer des smartphones étanches. Cette étanchéité permet aux smartphones d’être hermétique face aux liquides, à la poussière ou à l’humidité. La probabilité est donc forte que votre Samsung Galaxy reconditionné perde en étanchéité, car les joints utilisés seront endommagés après ouverture. Toutefois, il est possible que le technicien qui s’est chargé du reconditionnement de votre smartphone ait pris la peine de changer les joints d’étanchéités. Pour en avoir le cœur net, il est primordial de contacter le vendeur et de vérifier que les produits vendus répondent à des normes de qualité.