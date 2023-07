Aujourd’hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour tous les professionnels de l’informatique : le fonctionnement d’un réseau informatique

Les différents types de réseaux informatiques

Avant de se plonger dans le fonctionnement d’un réseau informatique, il est important de connaître les différents types de réseaux qui existent. Dans cette section, nous aborderons les principaux types de réseaux informatiques que l’on retrouve dans le monde professionnel.

Réseaux locaux (LAN)

Les réseaux locaux ou LAN (Local Area Network) sont des réseaux informatiques qui couvrent une zone géographique réduite, comme un bureau, un bâtiment ou un ensemble de bâtiments situés à proximité les uns des autres. Ils permettent la connexion et la communication entre les ordinateurs et autres dispositifs électroniques au sein de cette zone.

Réseaux étendus (WAN)

Les réseaux étendus ou WAN (Wide Area Network) sont des réseaux informatiques qui couvrent une zone géographique beaucoup plus vaste que les LAN, pouvant s’étendre sur plusieurs centaines, voire milliers de kilomètres. Ils permettent la connexion et la communication entre les ordinateurs et autres dispositifs électroniques situés sur de grandes distances.

Réseaux personnels (PAN)

Les réseaux personnels ou PAN (Personal Area Network) sont des réseaux informatiques de petite taille, généralement utilisés pour assurer la connexion entre des dispositifs électroniques personnels, comme un ordinateur, un smartphone, une tablette ou une montre connectée.

Le fonctionnement d’un réseau informatique

Maintenant que nous avons présenté les différents types de réseaux informatiques, intéressons-nous à leur fonctionnement. Nous allons aborder les bases pour comprendre comment les données sont transmises et échangées entre les différents dispositifs au sein d’un réseau.

Le modèle OSI

Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un modèle théorique qui décrit comment les données sont transmises d’un dispositif à un autre au sein d’un réseau. Il est composé de sept couches, chacune ayant un rôle spécifique dans le processus de communication.

Couche physique : concerne les aspects matériels du réseau (câbles, hubs, etc.) Couche liaison (de données) : gère la transmission des données entre les dispositifs du réseau Couche réseau : achemine les données entre les dispositifs du réseau en utilisant des adresses IP Couche transport : assure la livraison fiable et sans erreur des données entre les dispositifs Couche session : établit, gère et termine les connexions entre les dispositifs Couche présentation : met en forme les données pour qu’elles soient compréhensibles par les dispositifs Couche application : concerne les applications qui utilisent le réseau pour communiquer

Les protocoles de communication

Les protocoles de communication sont des règles standardisées qui définissent comment les dispositifs doivent communiquer entre eux au sein d’un réseau. Il existe de nombreux protocoles, tels que TCP/IP, UDP, HTTP, FTP, etc., chacun ayant un rôle spécifique.

Les éléments constitutifs d’un réseau informatique

Un réseau informatique ne peut fonctionner sans un ensemble d’éléments qui lui permettent d’assurer la connexion et la communication entre les dispositifs. Dans cette section, nous présenterons les principaux éléments constitutifs d’un réseau informatique.

Les dispositifs

Les dispositifs sont les éléments matériels qui permettent la connexion et la communication entre les utilisateurs et les ressources d’un réseau. Ils peuvent être des ordinateurs, des serveurs, des routeurs, des commutateurs, des points d’accès sans fil, etc.

Les médias de transmission

Les médias de transmission sont les supports physiques (câbles, fibres optiques, ondes radio, etc.) qui permettent la transmission des données entre les dispositifs du réseau.

Les services réseau

Les services réseau sont les applications et les services qui permettent aux utilisateurs d’accéder aux ressources et de communiquer au sein d’un réseau. Ils incluent les services de messagerie, de partage de fichiers, de gestion des droits d’accès, etc.

L’importance de la sécurité des réseaux informatiques

Dans un monde où les menaces informatiques sont de plus en plus présentes, la sécurité des réseaux est un enjeu majeur pour les entreprises et les particuliers. Dans cette section, nous aborderons les principales menaces et les mesures de sécurité à mettre en place pour protéger un réseau informatique.

Les menaces

Les menaces qui pèsent sur un réseau informatique sont nombreuses et variées : attaques par déni de service (DoS), intrusion, vol de données, propagation de logiciels malveillants, etc. Il est essentiel d’être conscient de ces menaces et de mettre en place des mesures de sécurité adaptées pour les contrer.

Les mesures de sécurité

Parmi les mesures de sécurité à mettre en place pour protéger un réseau informatique, on retrouve l’utilisation de pare-feu, l’installation d’antivirus et d’antimalware, la mise en place de politiques de sécurité strictes, la formation des utilisateurs, etc.

Pour finir, comprendre le fonctionnement d’un réseau informatique est essentiel pour tous les professionnels de l’informatique. Les bases présentées dans cet article vous permettront d’appréhender les différents types de réseaux, leur fonctionnement, leurs éléments constitutifs et l’importance de la sécurité. Ainsi, vous disposerez d’un solide socle de connaissances pour aborder de manière sereine et compétente les enjeux liés aux réseaux informatiques au sein de votre entreprise.