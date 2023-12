L’offre mobile Free Pro permet aux entreprises de développer et de gérer une flotte mobile à un tarif intéressant. Une aubaine pour les sociétés qui travaillent à l’international et dont les salariés peuvent avoir besoin de passer des appels vers et depuis l’étranger. Mais au fait, quels sont ces pays inclus dans l’offre mobile de Free pour les professionnels.

Les pays inclus dans l’offre mobile Free Pro

En souscrivant à l’offre mobile Free Pro , les entreprises peuvent équiper leurs salariés d’un smartphone et leur faire profiter d’une enveloppe de Go en 5G/4G+ à utiliser en France métropolitaine, dans les DOM et à l’étranger, ainsi que d’appels illimités vers les fixes et mobiles de nombreuses destinations.

La bonne nouvelle, c’est qu’à partir de la 6ème ligne active, le forfait passe de 19,99 €/mois à 9,99 €/mois !

Avec l’offre mobile Free Pro, les salariés peuvent appeler gratuitement depuis la France vers les fixes de plus de 100 destinations, incluant les DOM, l’Europe, mais aussi les Etats-Unis, le Canada, la Chine, Hong Kong, la Suisse, Taïwan ou encore le Brésil. Toujours depuis la France, ils peuvent également appeler gratuitement vers les mobiles des pays suivants : Alaska, Allemagne, Belgique, Canada, Chine, Espagne, Etats-Unis, Guadeloupe, Guyane, Hawaï, Italie, La Réunion, Martinique et Mayotte.

Les employés qui se trouvent à l’étranger peuvent aussi profiter de l’offre mobile Free Pro pour appeler sans craindre de hors forfait vers les tous les pays d’Europe, ainsi qu’en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.

Une enveloppe de Go disponible en France et à l’étranger

Les entreprises dont les employés sont mobiles ont non seulement besoin de passer des appels gratuitement, mais aussi d’utiliser Internet pour se connecter au site de l’entreprise, envoyer et répondre à des mails ou encore utiliser des logiciels adaptés aux smartphones.

L’offre mobile de Free pour les professionnels est intéressante dans le sens où elle met à disposition de chaque forfait, une enveloppe de 150 Go à utiliser en France métropolitaine. Pour les salariés qui se déplacent à l’étranger dans le cadre de leur fonction, ils bénéficient également d’une enveloppe de 25 Go à utiliser dans plus de 70 destinations. L’Europe fait partie des destinations concernées, mais on retrouve aussi les DOM, l’Afrique du Sud, les Etats-Unis, l’Algérie, l’Inde, Hong Kong, l’Australie, l’Argentine ou encore la Thaïlande.

Un outil pratique pour la gestion de flotte mobile

L’avantage avec l’offre mobile Free Pro, c’est que l’entreprise peut utiliser une interface intuitive pour la gestion de flotte mobile. En se connectant à Espace Client Free Pro, le gestionnaire de flotte a une vision d’ensemble sur toutes les lignes utilisées. Il a aussi accès à une multitude de fonctions.

On retrouve parmi elles le suivi des consommations en temps réel. On repère ainsi facilement si l’un des employés a utilisé son smartphone pour appeler ou utiliser Internet dans une destination non-incluse dans le forfait. Il est alors plus facile de faire le point avec lui que ce qui est possible de faire ou non, puis de prendre des décisions adaptées pour offrir davantage de mobilité.