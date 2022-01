test de la Galaxy Watch 4

La montre connectée Galaxy s’est imposée comme une des montres de référence depuis de nombreuses années et il est facile de comprendre pourquoi.

Le design est élégant, léger et équipé d’outils de fitness intégrés comme un moniteur de fréquence cardiaque ou un suivi GPS. La Galaxy Watch de Samsung a connu un grand succès, mais le manque d’applications et de capacités tierces sur Tizen a toujours été limitatif. Wear OS de Google constitue une alternative plus intuitive et plus puissante à Tizen et permet aux utilisateurs de télécharger des applications depuis le Google Play Store.

Le design et la conception de la Samsung Galaxy Watch 4

Le système Galaxy Watch 4 se caractérise par des améliorations subtiles. Avec son design basique et contemporain, vous êtes sûr de remarquer à quel point elle est bien dans vos mains. Elle est disponible dans une taille de 40 mm ou 44 mm, avec deux boutons situés au centre de chaque côté qui laissent place à une lunette rotative analogique ovale similaire à celles vues sur les précédents modèles de Samsung.

Malgré sa taille plus importante, la Galaxy Watch 4 est agréables à porter, car elle est légère et confortable. La Samsung Galaxy Watch 4 est une montre classique qui peut être portée avec n’importe quelle tenue. Avec autant de couleurs et de bracelets disponibles, vous n’aurez jamais de mal à en trouver un qui corresponde à votre style.

L’écran et interface de la Galaxy Watch 4

La Galaxy Watch 4 est une excellente option pour ceux qui cherchent à mettre à niveau leurs montres traditionnelles. Cette montre connectée dispose d’un étonnant écran haute définition qui améliore la qualité de l’image bien au-delà des versions précédentes. Elle est dotée d’un superbe écran que vous pouvez personnaliser à l’aide de divers cadrans.

La Galaxy Watch 4 a une interface qui rappelle beaucoup le Wear OS sur lequel elle fonctionne. La société Samsung est l’un des partenaires de Google dans le domaine des dispositifs portables. Elle a donc bénéficié de quelques concessions et One UI est ce que vous voyez comme système d’exploitation personnalisé pour cet appareil particulier. L’interface de cette montre connectée a été rafraîchie pour faciliter la navigation. Auparavant, une pression sur la touche arrière permettait d’y accéder, mais il faut désormais glisser vers le haut pour éviter toute ambiguïté quant à l’action qui se produira lorsqu’elle sera libérée sous différents angles d’utilisation.

L’autonomie de la Galaxy Watch 4

La Galaxy Watch 4 est dotée d’une batterie de 247 mAh ou 361 mah respectivement. Aucun changement majeur n’est à signaler par rapport au modèle original, dont le manque d’endurance était décevant. La durée de vie de la batterie de cette montre connectée dépend de l’utilisation que vous en faites. Si votre utilisation est modérée, la montre devrait tenir trois jours. Toutefois, si vous utilisez des fonctions comme la course à pied ou la natation avec le suivi de la condition physique activé, ce que la plupart des gens voudraient faire de toute façon, l’autonomie sera considérablement réduite.

Les performances de la Samsung Galaxay Watch 4

La Galaxy Watch 4 se distingue par ses performances GPU. Ce modèle dispose également de 1,5 Go de RAM et de 16 Go de stockage par rapport à l’ancienne version. Les utilisateurs de la Galaxy Watch 4 peuvent désormais utiliser leur montre pour accéder à un large éventail d’applications Android, ce qui constitue une excellente nouvelle. Cela inclut Google Maps et une variété d’autres applications utiles. La Galaxy Watch 4 est une montre connectée idéale pour les personnes possédant un téléphone Android. Elle dispose de toutes les fonctionnalités que vous souhaitez avoir dans votre appareil. Cette montre peut fonctionner parfaitement avec toutes les autres applications ou jeux de la boutique Google Play.

Quid de la forme et de la santé ?

Selon Samsung, ce modèle est doté du capteur de santé 3-en-1, qui est plus réaliste que les capteurs séparés. Plusieurs des fonctionnalités préférées de Samsung sont déjà incluses, comme sa capacité à suivre vos pas, les calories brûlées, les étages montés et même les cages d’escalier parcourues. La Galaxy Watch 4 est conçue pour suivre vos séances d’entraînement et vous fournir des informations précises sur le nombre de calories brûlées pendant une activité donnée. Cela aide à garder le cap lors vos séances d’entraînement.

Grâce à son système de surveillance de la fréquence cardiaque, il est possible de détecter l’AFIB et de surveiller votre taux d’oxygène dans le sang. Si vous craignez d’avoir un rythme cardiaque irrégulier ou une cardiomyopathie, n’oubliez pas que les résultats de l’ECG ne sont qu’un élément de votre santé cardiaque globale. Faites une étude plus approfondie avant de dépendre entièrement de ces résultats.

La Galaxy Watch 4 représente une amélioration qui méritait cette attente. Avec toutes ses fonctionnalités de santé, il n’est pas étonnant que Samsung ait voulu mettre sa montre à niveau. Samsung aurait pu se contenter de sortir un autre modèle basé sur Tizen comme auparavant, mais au lieu de cela, elle a pris une décision audacieuse : simplifier le marché des montres connectées et, surtout, réinventer les montres connectées Android en collaborant avec Google. Cette montre connectée est un exemple brillant de ce qui peut arriver lorsque Samsung s’associe à Google pour Wear OS.