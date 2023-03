Les spams sont des messages indésirables qui peuvent envahir votre boîte de réception et perturber votre journée de travail. Ces messages peuvent être des publicités non sollicitées, des courriels frauduleux ou même des messages malveillants contenant des virus ou des logiciels malveillants. Heureusement, il existe plusieurs moyens efficaces de se débarrasser des spams et de protéger votre boîte de réception et par la même occasion, votre ordinateur.

Comment savoir si vous avez reçu un spam ?

Il peut être difficile de savoir si vous avez reçu un spam ou un e-mail légitime, surtout si le spam est bien conçu pour ressembler à un e-mail réel. Cependant, voici quelques signes qui pourraient indiquer que vous avez reçu un spam :

L’expéditeur du courriel est inconnu ou suspect. Il peut s’agir d’une adresse e-mail avec des caractères étranges ou d’une adresse e-mail qui semble être une imitation d’une entreprise connue. Le sujet du mail est étrange ou pas clair. Les spams ont souvent des sujets supposés différents des e-mails légitimes. Le contenu du courriel est générique ou non personnalisé. Les spams sont souvent envoyés à de nombreuses personnes en même temps, donc le contenu peut manquer de personnalisation ou être formulé de manière étrange. L’e-mail contient des liens suspects ou des pièces jointes. Les spams peuvent contenir des liens qui vous redirigent vers des sites web suspects ou des pièces jointes qui peuvent être dangereuses pour votre ordinateur.

Si vous remarquez l’un ou plusieurs de ces signes, il est probable que vous ayez reçu un spam. Dans ce cas, vous éviterez de cliquer sur des liens ou de télécharger des pièces jointes et de supprimer immédiatement l’e-mail de votre boîte de réception.

Comment faire la différence entre les spams et les mails ?

Pour faire la différence entre les spams et les mails, il est important de savoir que les spams sont généralement des messages non sollicités qui sont envoyés en masse à un grand nombre de personnes, tandis que les mails sont des messages envoyés directement à une ou plusieurs personnes en particulier. Les spams ont souvent un contenu publicitaire ou frauduleux, et peuvent contenir des liens malveillants ou des pièces jointes dangereuses.

Les mails, quant à eux, ont un contenu plus spécifique et peuvent inclure des informations importantes ou des demandes de la part de l’expéditeur. Il est également important de noter que les spams ont souvent des adresses d’expéditeurs fausses ou inconnues, tandis que les mails ont des adresses d’expéditeurs identifiables et souvent enregistrés dans votre carnet d’adresses.

En outre, les spams ont souvent un objet trompeur ou sensationnaliste, tandis que les mails ont des objets clairs et précis qui ont le contenu du message. Les spams peuvent également contenir des fautes d’orthographe, des erreurs grammaticales ou des phrases mal construites, ce qui peut être un indice supplémentaire pour les identifiants.

Enfin, les spams ont tendance à être envoyés à des moments aléatoires de la journée ou de la nuit, alors que les mails sont plus susceptibles d’être envoyés pendant les heures de travail ou les heures d’ouverture des entreprises. En suivant ces conseils simples, vous pouvez facilement faire la différence entre les spams et les mails, et éviter d’être victime de fraude ou de phishing en ligne.

Pourquoi est-il important d’utiliser un antivirus ?

Il est crucial d’utiliser un antivirus pour protéger votre ordinateur contre les programmes malveillants tels que les virus, les logiciels espions et les chevaux de Troie. Ils sont également capables de vous informer de la réception de spam. Les virus informatiques sont des programmes qui sont conçus pour se propager d’un ordinateur à un autre et causer des dommages aux fichiers et aux données diffusées sur votre ordinateur. Il existe différents types d’antivirus performants pour vous aider à protéger votre matériel.

Les logiciels espions, quant à eux, sont conçus pour collecter des informations confidentielles telles que les mots de passe et les informations de carte de crédit. En utilisant un antivirus, vous pouvez détecter et supprimer ces programmes malveillants avant qu’ils ne causent des dommages irréparables à votre ordinateur et à vos données personnelles. En fin de compte, un antivirus peut aider à maintenir votre ordinateur en sécurité et à protéger votre vie privée en ligne.

Voici quelques astuces pour vous aider à lutter contre les spams :

Utilisez un filtre antispam : la plupart des services de messagerie modernes permettent des filtres antispam intégrés qui bloquent automatiquement les messages indésirables. Assurez-vous que cette fonctionnalité est activée sur votre compte de messagerie.

Soyez prudent lorsque vous partagez votre adresse électronique : évitez de partager votre adresse électronique sur des sites Web inconnus ou avec des personnes que vous ne connaissez pas.

Ne répondez jamais aux spams : si vous répondez à un spam, vous confirmez à l’expéditeur que votre adresse électronique est activée et peut être utilisée pour envoyer d’autres messages indésirables.

Supprimez les spams immédiatement : si vous voyez un spam dans votre boîte de réception, supprimez-le immédiatement. Ne cliquez jamais sur les liens ou les pièces jointes de ces messages.

Utilisez une adresse électronique jetable : si vous devez partager votre adresse électronique pour accéder à un site Web ou à un service, utilisez une adresse électronique jetable temporaire. Ces services vous permettent de créer une adresse électronique temporaire qui expirera après une certaine période.

Signalez les spams : si vous recevez régulièrement des spams provenant de la même adresse électronique, signalez-les à votre fournisseur de messagerie. La plupart des services de messagerie ont des options pour signaler les spams, ce qui peut aider à bloquer les messages indésirables à l’avenir.

En revanche, si vous êtes dans l’attente du mail important, mais que celui-ci tarde à venir, pensez à consulter la liste des spams. Une adresse nouvelle ou simplement inconnue peut être dirigée de façon instantanée dans les courriers indésirables.

En conclusion, les spams peuvent être ennuyeux et même dangereux s’ils contiennent des virus ou des logiciels malveillants. En suivant ces astuces simples, vous pouvez vous protéger et protéger votre boîte de réception contre les spams.