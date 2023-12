La programmation est un outil d’une grande utilité en informatique qui permet de concevoir et de développer de nombreuses applications et sites internet. Elle est basée sur la maîtrise et l’application du codage, mais il est désormais possible de créer des programmes et des applications sans utiliser de code. Le no code est une solution de choix pour les personnes qui désirent émerger et concevoir des applications sans avoir recours au code et aux compétences d’un développeur. Comment devenir un expert du no code ?

Quelles sont les bases et les compétences pour devenir un expert en no code ?

Le no code est un outil qui vous permet de développer des applications et de gérer des sites internet facilement. Vous pouvez par exemple grâce à cet outil développer un site pour organiser un séminaire d’entreprise à Paris. Pour y arriver, il vous faut réunir différentes compétences pratiques :

Avoir une bonne discipline personnelle pour se former en continu ;

Avoir envie de créer de nouvelles choses et de laisser parler son potentiel créatif ;

Avoir l’audace de tester de nouvelles idées.

Toutes ces compétences sont les bases pour exceller dans une formation en no code, mais, elles ne suffisent pas pour vous permettre d’aborder ce domaine de l’informatique. En dehors de l’état d’esprit que vous devez avoir pour faire du no code, vous devez également avoir des notions sur certains outils de base comme Notion, Webflow, Bubble ou Airtable.

Ces outils sont des applications qui permettent de faire du développement sans codage. C’est avec les bases pratiques dans ces différentes applications qu’il est important que vous vous formiez au No Code.

Qui peut se former au No Code ?

Les spécialistes de la programmation sans codage ne présentent pas un profil typique précis. Les experts dans ce domaine ont des parcours et des compétences variées. Ainsi, n’importe quelle personne intéressée par ce domaine de l’informatique peut y avoir accès et même les développeurs qui sont déjà des experts dans ce domaine.

Les entreprises et les startups peuvent aussi se former au no code. Elles pourront ainsi grâce à leurs compétences développer des applications ou des sites internet sans pour autant avoir besoin des services d’un expert. C’est une option très intéressante qui leur permet de faire des économies à long terme.

Les spécialistes dans le domaine du freelance ; ceux-là en particulier qui ont des compétences dans le domaine du web design, de l’UX/UI designs, etc., peuvent également se former au no code. C’est une compétence qui leur sera d’une grande utilité pour développer convenablement des applications.

Comment avoir une formation dans le domaine du no code ?

Pour vous former au no code, vous pouvez apprendre vous-même avec les nombreuses ressources que vous trouverez sur internet. C’est une bonne idée qui vous permettra d’acquérir les bases dans ce domaine. Toutefois, la formation dans une école spécialisée reste la meilleure option pour devenir un professionnel compétent.

Il existe de nombreuses écoles spécialisées dans ce domaine que vous trouverez en ligne. Elles dispensent des formations pratiques qui apprennent à utiliser les outils no code les plus performants, à apprendre les meilleures méthodes pour bien démarrer un projet no code et à adopter une bonne méthodologie de travail. N’hésitez pas à bien vous renseigner à cet effet.