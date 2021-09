Au cours des deux dernières années, la vidéoconférence a fait l’objet d’une demande croissante en tant qu’alternative sûre aux réunions en personne de toutes sortes. Qu’il s’agisse de visites à la clinique ou de réunions avec des associés, le monde entier a commencé à explorer les avantages de l’accès à distance pour les personnes proches ou éloignées. Bien sûr, cela était dû en grande partie à la pandémie de coronavirus, mais, même si les précautions ont commencé à être levées, beaucoup d’entre nous étaient réticents à abandonner la vidéoconférence pour revenir à l’ ancienne façon de faire les choses. Vous vous demandez maintenant si vous devez louer ou acheter des équipements pour votre PC. Cet ordinateur portable vous a bien servi dans un premier temps, mais suffira-t-il à l’avenir si vous continuez à vous appuyer sur la vidéoconférence ?

La réponse se trouve dans la question !

En fait, il y a plusieurs questions que vous devrez vous poser avant d’investir dans les webcams et autres équipements nécessaires (ou souhaités !) pour mettre en place une plateforme de vidéoconférence sur votre station de base. Cependant, la question la plus importante devrait vous donner la réponse dont vous avez besoin. Allez-vous vous rencontrer en ligne régulièrement ou s’agira-t-il d’une série de réunions ponctuelles ? Si vous constatez que vous allez vous rencontrer régulièrement dans le cyberespace, c’est la réponse qu’il vous faut. Oui, vous devez avoir du matériel pour votre ordinateur. Alors la question suivante est également facile à répondre. Devriez-vous louer ou acheter cet équipement de vidéoconférence ?

La seule réponse possible à ce stade est d’opter pour l’achat du matériel, car les locations répétées coûteront beaucoup plus cher que l’achat définitif de cette webcam. De plus, si vous achetez votre équipement, vous pouvez être sûr d’obtenir les fonctionnalités que vous souhaitez, plutôt que d’être limité par ce qu’une entreprise de location peut avoir sous la main lorsque vous avez désespérément besoin d’une webcam pour une réunion d’affaires importante.

Une seule réponse pour les travailleurs flexibles et les entrepreneurs indépendants

C’est quelque chose qu’aucun travailleur flexible ou entrepreneur indépendant ne devrait remettre en question. Il est évident que vous aurez besoin de la communication vidéo tous les jours et souvent plusieurs fois dans la journée. Pour cette seule raison, il est plus judicieux d’acheter l’équipement de vidéoconférence directement. Non seulement c’est plus rentable, mais vous pouvez disposer de votre poste de travail comme vous l’entendez, sans avoir à vous précipiter pour installer le logiciel de vos webcams et des éventuels périphériques que vous utilisez. Combien de fois avez-vous eu une idée que vous voulez soumettre à votre équipe, qui nécessite une réunion spontanée ? Probablement plus de fois que vous ne voulez le compter !

Un petit conseil supplémentaire

Bien qu’il soit recommandé à toute personne utilisant régulièrement la vidéoconférence d’acheter de préférence son équipement, vous pouvez également envisager d’acheter des garanties étendues. Oui, vous avez devant vous des webcams haut de gamme avec tous les gadgets, mais comme le destin le veut, tout peut arriver. Qu’il s’agisse d’une webcam qui tombe et dont la lentille se brise ou de surtensions qui peuvent rapidement détruire tout appareil électronique, une extension de garantie couvre souvent les dommages qui ne sont pas couverts par la garantie du fabricant. Finalement, le coût d’une webcam de qualité n’est pas beaucoup plus élevé que celui d’une location à la semaine, ce qui en fait un investissement judicieux. N’oubliez pas que lorsque vous achetez votre équipement, vos choix sont illimités. Ne vous laissez pas limiter par la disponibilité du stock dans une société de location.