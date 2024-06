L’été rime souvent avec détente et relâchement. Les vacances approchent, le soleil brille, l’envie de se déconnecter se fait sentir. Pourtant, c’est justement pendant cette période estivale que nous devons redoubler de vigilance face aux cyberattaques. Les cybercriminels sont bien conscients que nos défenses sont abaissées et n’hésitent pas à en profiter. Leurs méthodes sont multiples : hameçonnage, ransomware, vols de données… Leurs cibles favorites ? Les particuliers et les entreprises !

Pourquoi l’été favorise les cyberattaques ?

L’été est traditionnellement une période creuse pour de nombreuses entreprises. Les effectifs sont réduits, avec des employés en congé et moins de personnel pour surveiller les systèmes informatiques. De leur côté, les hackers le savent et sont très actifs pendant cette période. Ils profitent de cette baisse de vigilance pour multiplier les cyberattaques. D’autre part, les salariés ont tendance à être moins prudents. Ils consultent davantage leurs mails personnels depuis leurs appareils professionnels. Ils cliquent plus facilement sur des liens ou téléchargent des pièces jointes douteuses.

Autant de failles exploitées par les pirates ! C’est pourquoi il vaut mieux s’armer en prévision de cette période. Afin d’éviter qu’un système informatique ne soit infiltré, un anti malware fera très bien l’affaire. Présent dans un logiciel tel que Protect, édité par Mailinblack, il saura mettre en quarantaine tout programme malveillant.

Les cyberattaques estivales les plus courantes

L’hameçonnage consiste à récupérer des données personnelles en se faisant passer pour un tiers de confiance. C’est LA grande menace qui guette les utilisateurs pendant l’été. Durant cette période, les cybercriminels multiplient les e-mails et SMS frauduleux. Pour arriver à leur fin, ils usurpent des marques connues comme les banques, les administrations, les fournisseurs d’énergie, les transporteurs… L’objectif ? Vous inciter à cliquer sur des liens corrompus ou télécharger des pièces jointes infestées de virus.

Autre technique appréciée des hackers : le smishing. Il s’agit d’hameçonnage via SMS, très efficace pour récupérer des données bancaires par exemple. Les utilisateurs doivent donc redoubler de vigilance sur leur téléphone pendant l’été. Autre menace à ne pas prendre à la légère : les ransomwares. Ces logiciels malveillants cryptent vos données et vous réclament une rançon. Ils sévissent beaucoup pendant les vacances d’été, profitant d’une moindre surveillance des systèmes informatiques. De nombreuses entreprises, mairies et hôpitaux en ont déjà fait les frais !

Côté particuliers, quelques réflexes simples permettent de profiter sereinement de ses vacances :

Faire des sauvegardes régulières de ses données avant de partir.

Mettre à jour ses logiciels et antivirus.

Éviter d’accéder à internet par un wifi public non sécurisé.

Ne pas diffuser trop d’informations personnelles sur les réseaux.

Se méfier des e-mails et SMS suspicieux (urgences, trop belles affaires…).

Ne jamais communiquer ses données bancaires et mots de passe.

Pour les entreprises, il est tentant de lever le pied côté cybersécurité pendant l’été. Grave erreur ! Voici quelques bonnes pratiques :

Sensibiliser les équipes aux risques avant les congés.

S’assurer qu’un personnel compétent garde un œil attentif.

Renforcer l’authentification des accès à distance .

. Rappeler les consignes sur l’utilisation des appareils personnels.

Vérifier que les sauvegardes sont à jour.

En cas de doute, il ne faut pas hésiter à faire appel à des professionnels de la cybersécurité.