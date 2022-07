Le cannabis est devenu l’une des industries les plus innovantes et perturbatrices au niveau mondial avec un potentiel de croissance rapide et, grâce à une approche législative plus progressive en Europe, les investisseurs injectent désormais des millions dans le marché naissant du cannabidiol (CBD).

Selon «CB Insights», en 2019, les startups CBD en Europe ont connu un niveau d’investissement record: 34 entreprises innovantes ont reçu un total de 130 millions d’euros. L’activité annualisée suggère que le financement pourrait continuer d’augmenter cette année, approchant les 150 millions.

« L’assouplissement réglementaire a été le moteur prédominant de l’investissement et a pris de l’ampleur en 2019, le Luxembourg étant devenu le premier pays européen à annoncer son intention de légaliser le cannabis à des fins récréatives. Les investisseurs pensent qu’un «effet domino» pourrait suivre, comme on l’a vu précédemment en Amérique du Nord et en Asie », explique les analystes principaux des renseignements chez CB Insights.

Et, au niveau des consommateurs, cela signifie une entière légalité des meilleurs produits CBD, tels que ceux que vous pouvez trouver chez le CBD shop en ligne JustBob.

Le marché du CBD toujours en croissance

Un rapport récent du Centre for Medical Cannabis estime que 8 à 11% des adultes britanniques, soit environ 4 à 6 millions de personnes, ont essayé le CBD.

La taille du marché est estimée à 390 millions de dollars par an et devrait atteindre un peu moins de 1,3 milliard de dollars en 2025. Cela équivaudrait à l’ensemble du marché britannique des compléments alimentaires à base de plantes en 2016.

De plus, les entrepreneurs sont à l’aube d’un grand essor économique post-pandémie.

Le CBD et la santé des femmes

Techstars, un accélérateur d’entreprises basé aux États-Unis qui compte plus de 30 programmes dans le monde, est bien connu pour son approche progressive des technologies émergentes dans le secteur des soins de santé.

L’une des entreprises de son portefeuille – Ohne – est une startup spécialisée dans la santé des femmes qui propose un abonnement de tampons 100% biologiques et l’huile de CBD correspondante.

« L’année dernière, nous avons enregistré une croissance globale de 300% de nos revenus mensuels et une croissance de 1200% des ventes de nos produits complémentaires de soins du cycle récemment lancés », dit Nikki Michelsen, cofondatrice de Ohne.

Le directeur général de Techstars London, est convaincu que ce que nous voyons n’est que le début d’une nouvelle tendance émergente.

« Lorsque j’ai discuté pour la première fois avec Ohne, ils avaient des pages et des pages de commentaires et d’amour des clients provenant de sites d’évaluation, de blogs, de médias sociaux et d’e-mails. Ils avaient manifestement touché une corde sensible chez leurs utilisateurs.

Il est évident qu’il y a un énorme potentiel dans ce secteur — on voit de plus en plus d’investisseurs s’intéresser à tout, des marques de produits de grande consommation et d’aliments pour animaux aux soins de santé dans le monde entier.

Pour ma part, l’élément clé que toute startup dans le monde du CBD doit démontrer est qu’elle a construit un produit étonnant que les gens aiment, qu’elle a une communauté authentique et une marque qui a le potentiel d’attirer un public de masse ».

L’éducation est la clé du succès

Né en Allemagne, le plus grand marché européen pour le CBD, Sanity Group a levé jusqu’à présent la somme impressionnante de 24 millions de dollars.

Composé d’une marque de bien-être VAAY et d’une marque pharmaceutique Vayamed, ses produits sont vendus dans des magasins de beauté en Allemagne, en ligne et, désormais, dans sa boutique physique au cœur de Berlin.

Au début du mois, VAAY a diffusé sa première publicité télévisée en Allemagne afin de créer de nouvelles histoires positives autour du CBD et d’éduquer la population sur les bienfaits du cannabis pour la santé, qu’il soit utilisé au quotidien ou à des fins médicales.

En parlant de leur dernier tour d’investissement (22 millions de dollars en série A, avec la participation de Cherry Ventures et TQ Ventures, entre autres), les cofondateurs de Sanity admettent qu’il n’a pas été si facile de convaincre les investisseurs de signer le chèque:

« Les investisseurs étaient initialement divisés sur la question — certains ont immédiatement accroché, tandis que d’autres étaient beaucoup plus prudents, par exemple, en raison de la stigmatisation du cannabis.

Mais, ils ont tous une chose en commun: ils voient le potentiel extrêmement élevé. Il s’agit d’une industrie très récente, mais en observant les fortes évolutions aux États-Unis et au Canada, de nombreux investisseurs partagent notre conviction que le secteur du cannabis a le potentiel de perturber de nombreux autres secteurs d’activité », concluent-ils.

En ce qui concerne les sorties, le marché européen du CBD — et du CBD thérapeutique — ne manque pas non plus d’histoires à succès avec des sociétés qui développement leur activité de commerce du CBD et en assurant le top de la qualité pour tous les produits CBD en ligne. C’est le cas de JustBob.fr.

Alors que la nature (encore) non réglementée du marché du CBD en Europe pourrait poser les premiers défis de l’industrie, les entreprises innovantes du cannabis prouvent que la véritable croissance est quelque peu inévitable — et très probablement très lucrative.