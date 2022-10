La gestion de projet d’hier à aujourd’hui

Si l’on ouvre un manuel de management aujourd’hui, il y a un mot que l’on retrouvera presque à chaque page : projet. En effet, toutes les entreprises modernes sont conçues comme des entités accoucheuses de plans qu’elles se mettent en devoir de réaliser. La gestion de projet est donc à la fois ce qui justifie l’existence même de l’entreprise et ce qui pousse les collaborateurs à se dépasser. Mais comment a évolué cette notion au fil du temps ? Réponses.

La gestion de projet des origines

De manière générale, la gestion de projet n’a pas fondamentalement évolué depuis les premiers plans collectifs lancés par les communautés humaines primitives. L’idée est en effet toujours de s’associer, de mutualiser les compétences et les savoirs pour réussir à plusieurs là où l’individu seul serait inefficace. Mais il existe tout de même de grandes différences entre ce qui a été fait par le passé et les nouvelles orientations de la gestion de projet.

Quand on parlait e projet dans une entreprise des temps passés, on évoquait toujours une charge supplémentaire pour les équipes. Chaque projet se rajoutait en fait à la réalisation des tâches quotidiennes, créant plus de contraintes et obligeant même certains individus à embrasser la carrière de gestionnaire de projets sans l’avoir souhaité ou même y avoir été formé. En outre, certains outils devenus essentiels, comme Wrike – gestion de projet agile en ligne, n’existaient pas !

Le projet sous un angle moderne

Aujourd’hui, on considère au contraire la gestion de projet comme une discipline à part, nécessitant des connaissances et des savoir-faire particuliers. Les leaders sont donc recrutés expressément pour mener à bien les projets dont ils ont la charge. Ils sont formés spécifiquement et peuvent prendre en charge plusieurs projets en même temps, ce qui maximise le rendement pour les entreprises.

Par ailleurs, on préfère aujourd’hui la flexibilité, la souplesse et l’adaptation. Les projets choisis sont donc de plus petite taille, mais plus rapidement menés à bien. En utilisant les outils numériques et collaboratifs, les équipes peuvent prendre plus de distance physique tout en optimisant leur action conjointe, sans avoir besoin d’organiser de pesantes et chronophages réunions formelles.

De l’importance de la notion de projet

La gestion de projet devrait être le cœur d’optimisation de toute entreprise ambitieuse. On voit en effet que la concurrence se renforce dans tous les secteurs, mais aussi que les leviers classiques de distinction, comme la qualité du service ou du produit et les prix sont difficilement manipulables, tant le marché est tendu. Savoir optimiser son action par la prise en charge de projets à petite ou moyenne échelle mais à la réussite certaine est donc une voie plus qu’intéressante.

C’est pour cela que le recrutement des entreprises devrait aujourd’hui se focaliser sur celui de leaders formés et compétents. Et ce n’est pas en tapant dans une simple barre de recherche que l’on peut les trouver ! Par ailleurs l’affectation des ressources doit être dirigée vers l’intégration d’outils collaboratifs efficaces. L’ère est aujourd’hui à la fois au numérique et à l’adaptation !