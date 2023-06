L’achat d’actions est un moyen de diversifier son épargne et de trouver des placements plus rentables. De plus, il peut s’avérer judicieux pour les investisseurs qui recherchent une diversification et un horizon de placement long, à savoir cinq ans minimum, afin de ne pas être trop exposés aux fluctuations des marchés boursiers. Pour autant, l’achat d’actions d’entreprises n’est pas sans risque. Avant de s’y aventurer, il convient de maîtriser le fonctionnement du marché boursier et d’en comprendre les aléas. Par ailleurs, comme dans tout investissement, la règle d’alerte veut que l’on n’investisse que les sommes que l’on est prêt à perdre.

Qui peut acheter des actions d’entreprise ?

Tout le monde peut acheter des actions d’entreprises. Les titres cotés en bourse peuvent être acquis sur deux marchés :

– le marché primaire, sur lequel une société est cotée en bourse et propose pour la première fois des actions à un prix d’émission fixé en accord avec les autorités chargées de réguler le marché

– le marché secondaire, sur lequel les investisseurs tradent les actions à un prix fluctuant en fonction de l’offre et de la demande.

L’investisseur dispose de deux moyens pour acheter des actions d’entreprises : investir directement, via une BEA ou un compte-titres, ou passer par la gestion collective, par l’intermédiaire d’un gestionnaire qui s’occupe de la création et de la gestion d’un portefeuille.

Si le trader choisit d’acheter des actions en direct, l’investisseur va gérer son portefeuille d’actions en décidant seul des titres à acheter ou à vendre. Cette stratégie prend du temps et implique de se tenir informé de l’activité économique au sens large, des entreprises ciblées en particulier. Une action n’étant rien d’autre qu’une part du capital d’une entreprise, acheter des actions revient à investir dans une entreprise et donc à percevoir des dividendes si cette dernière réalise des bénéfices. Pourquoi le gourou de la finance Warren Buffett recommande-t-il de n’investir que dans ce que l’on connaît, en termes d’enveloppe, l’investisseur souhaitant acheter directement des actions doit disposer d’un compte ouvert auprès d’une institution financière (banque, broker, etc.). Deux grands types de comptes sont possibles : le compte-titres ou le PEA.

Comme l’assurance-vie, le compte-titres comporte des frais de tenue de compte, qu’il faut prendre en compte pour choisir la meilleure offre proposée par les établissements. De même, des frais de courtage sont facturés à l’investisseur pour chaque ordre de bourse passé auprès de l’intermédiaire, c’est-à-dire chaque demande d’achat ou de vente pour une action précise. Mais la gestion collective engendre aussi des coûts puisque l’investisseur doit alors payer des droits d’entrée et des frais de fonctionnement.

Acheter des actions d’entreprise par l’intermédiaire d’un broker bon marché

L’essor d’Internet a permis l’émergence de brokers en ligne à bas prix. Ils proposent d’exécuter tous les ordres de trading passés en ligne à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un smartphone. La plupart des brokers low-cost pratiquent de maigres commissions, généralement inférieures à 20 $.

Certains proposent même d’acquérir des actions sans frais supplémentaires sous certaines conditions. En effet, d’autres opérations peuvent s’avérer rentables, le traitement des dividendes par exemple.

Les brokers en ligne à bas prix permettent aux particuliers de gérer eux-mêmes leur portefeuille tout en bénéficiant de conseils et d’outils d’aide à la recherche de titres. Il est toutefois nécessaire d’ouvrir un compte, et d’effectuer un dépôt que le broker investira dans les titres choisis par son client. Le montant minimum de ce dépôt varie entre 500 et 1000 dollars.

L’intermédiaire choisi doit posséder une licence et être autorisé à exercer. courtier

Acheter des actions d’entreprises par l’intermédiaire d’un broker de plein exercice

Les brokers de plein exercice offrent des services identiques à ceux de leurs homologues à bas prix. Cependant, disposant de leur commission, ils incitent leurs clients à acheter, comme à vendre des actions, même si ce n’est pas forcément dans leur intérêt.

Une extrême vigilance est donc très conseillée, malgré les avantages des offres des brokers de plein exercice (analyse des marchés, outils payants de streaming pour voir l’évolution des actions en temps réel, etc.) Les actionnaires débutants, en particulier, sont invités à redoubler d’attention.

Conclusion

L’achat de votre première action devrait être le début d’une aventure de toute une vie, celle d’un investissement réussi. Si les choses tournent mal, gardez à l’esprit que tout investisseur passe par des périodes difficiles. Pour réussir à long terme, il faut investir dans des fonds communs de placement, se concentrer sur les choses que l’on peut contrôler, s’assurer d’avoir les bons outils et choisir le bon compte de courtage.