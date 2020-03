A l’heure des réseaux sociaux et du numérique, le temps passé sur les sites de e-commerce ne cesse de s’accroître. En témoigne la progression constante des revenus générés par les sites marchands qui ont vu leur part exploser ces dernières années. Avec l’avènement du m-commerce et l’évolution exponentielle des technologies liées au smartphone, il y a fort à parier que cette tendance se confirme dans un futur proche, provoquant un bouleversement dans les habitudes des consommateurs et des distributeurs.

Pour les clients, ce changement de paradigme n’affecte en rien leur préoccupation première : faire des économies. Si la manière d’obtenir des réductions et des offres intéressantes ne passe plus par une discussion à bâtons rompus avec son marchand physique préféré, il n’en reste pas moins que le web offre de multiples possibilités de faire des bonnes affaires. A condition de suivre ces quelques conseils pour payer moins cher en ligne.

Repérer les meilleures plateformes

Comme pour l’achat en magasin physique, payer moins cher en ligne demande de connaître les meilleurs endroits pour faire des économies. Sur le web, ceux-ci se matérialisent par des plateformes qui regroupent un certain nombre d’offres et de réductions exceptionnelles. Grâce au savoir-faire de structures spécialisées comme Webloyalty, vous pouvez devenir membre d’un réseau de privilégiés, premiers informés sur les bonnes affaires à effectuer parmi une liste de plus de 800 sites référencés.

Profiter des offres de cashback

En effet, les services d’une telle entreprise proposent des programmes de cashback, très intéressants pour les consommateurs d’achat en ligne. Grâce à ces sites spécialisés, ceux-ci peuvent bénéficier de remises d’un minimum de 10% du prix de leurs achats. En outre, il existe divers sites qui regroupent des sites à thématique pour permettre aux internautes qui souhaitent payer moins cher de bénéficier d’une offre promotionnelle claire et exceptionnelle.

S’abonner aux newsletters

Autre opération d’importance, il est indispensable de s’abonner aux newsletters des sites sur lesquels vous achetez régulièrement des produits ou des services. Pour payer moins cher, il est indispensable d’être bien informé ! Les newsletters vous permettent de recevoir immédiatement les offres promotionnelles proposées par vos sites préférés, voire de recevoir des réductions personnalisées ou des chèques cadeaux à l’occasion d’événements particuliers comme le jour de votre anniversaire par exemple.

Parcourir les catégories outlets et promos

La législation qui s’applique aux sites de vente en ligne est assez souple en matières d’offres promotionnelles. Ainsi, ils bénéficient d’une plus grande liberté dans la mise en place de tarifs soldés et de réductions par rapport aux magasins physiques. Soyez donc vigilant et n’hésitez pas à visiter régulièrement l’onglet outlet ou promo qu’ils affichent toujours sur leur site vitrine. C’est bien souvent l’occasion de payer moins cher et de profiter d’offres impossibles à trouver en boutique !

Commander à plusieurs pour payer moins cher

Enfin, il est aussi intéressant de grouper ses achats pour faire de belles économies d’échelle sur le prix de la livraison. Si des sites spécialisés se sont fait une spécialité de ce genre de procédé, rien ne vous empêche de vous réunir à plusieurs, en famille ou entre amis pour limiter les coûts des envois et profiter ainsi des meilleures offres du marché, car elles sont toujours sur Internet, sans alourdir la facture de frais de livraison trop importants.