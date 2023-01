Laissez la manette de jeu derrière vous et profitez du casque avec cette liste des meilleurs jeux VR. En tant que catégorie de développement, les jeux que nous avons sélectionnés sont très différents en termes de genre et d’expérience et contribuent à prouver pourquoi la VR est une plateforme qui va rester.

La liste de ces jeux vous surprendra certainement, car ils ont été sélectionnés par Olivia Martinez – un expert reconnu dans le secteur des jeux et conseiller du projet web SlotsUp.

Pour vous aider à choisir un jeu pour vos loisirs, je les ai sélectionnés en fonction de leur note et de leur popularité sur le site metacritic.com.

Certains de ces jeux sont des adaptations RV de jeux que vous aimez déjà et constituent un excellent point de départ pour les joueurs qui ne savent pas trop par où commencer. Vous pouvez même jouer à des jeux de casino avec des lunettes de réalité virtuelle. La réalité virtuelle permet à une personne d’être totalement immergée dans un monde numérique, où un joueur adulte peut jouer aux machines à sous, à la roulette ou au baccara. En choisissant rabona casino, un joueur peut explorer toutes les offres de jeux d’un casino VR. Cependant, il existe encore de nombreux jeux sauvages et fous qui ne fonctionnent pas de manière traditionnelle.

Matériel VR pour les jeux

Notre liste de jeux VR comprend les meilleurs titres pour HTC Vive, Oculus Quest 2, PlayStation VR, Valve Index et les casques Windows Mixed Reality (certains jeux fonctionnent même sur du matériel qui n’est plus disponible, comme l’Oculus Rift S). Beaucoup de ces appareils (et les jeux eux-mêmes) sont devenus moins chers ces dernières années, ce qui en fait un achat plus facile à justifier.

Si vous optez pour le HTC Vive, Valve Index ou un casque Windows Mixed Reality, n’oubliez pas que vous aurez également besoin d’un ordinateur de bureau de jeu puissant ou d’un ordinateur portable compatible VR pour transférer les pixels sur les écrans du casque. Pour une expérience optimale, assurez-vous de trouver des systèmes équipés de processeurs rapides, de processeurs graphiques de qualité supérieure et d’un nombre suffisant de ports USB pour connecter tous ces périphériques. Les joueurs PlayStation peuvent s’estimer heureux de ne pas avoir à se soucier des caractéristiques techniques. Toute PS4, PS4 Pro ou PS5 fonctionne avec le casque PlayStation VR. Certains produits VR, comme l’Oculus Quest 2 , sont généralement des unités autonomes, bien que vous puissiez connecter le Quest 2 à un PC pour des expériences plus intenses sur le plan graphique.

15. RESIST

Note : 6.4

Développeur : The Binary Mill

Genre(s) : Action, Aventure, RPG, Sci-fi

Date de sortie : 11 novembre (2021)

Si vous avez joué au Spider-Man de Marvel sur PlayStation, vous savez à quel point il est infiniment amusant de voler entre les gratte-ciel et de faire monter de nouvelles toiles alors que vous commencez à tomber. Maintenant, grâce au nouveau jeu Oculus Quest Resist, vous pouvez vivre une expérience très similaire en réalité virtuelle, qui vous place dans un rôle central dans la lutte contre un régime maléfique basé sur la technologie.

Mais ce jeu de rôle a bien plus à offrir que de simplement voler dans les rues. Il y a une histoire riche, la possibilité d’explorer la ville de Concord, des énigmes tactiles, une série de quêtes secondaires et bien plus encore, le tout enveloppé dans une esthétique cool avec beaucoup de technologie et de capacités de science-fiction.

Procédez lentement avec ceci si vous êtes sensible au mal des transports induit par la RV. Étonnamment, nous nous sommes sentis à l’aise pour nous balancer entre les bâtiments, mais nous avons immédiatement ressenti un malaise lorsque nous avons filé le long d’une tyrolienne. Certains paramètres sont censés rendre l’expérience un peu plus confortable, alors n’hésitez pas à les modifier immédiatement.

14. VADER IMMORTEL

Note : 6.9

Développeur : ILMxLab

Genre : Action

Date de sortie : 25 août 2020

Le jeu Star Wars qui vous donne enfin votre propre vrai sabre laser… du moins en VR. Vader Immortal suit une courte narration épisodique en trois parties qui n’a rien d’extraordinaire. Mais le gameplay, qui vous permet de faire exploser des choses avec la force, d’appuyer sur les boutons de Vador (littéralement et virtuellement) et de brandir un sabre laser dans tous les sens, offre une expérience extrêmement gratifiante et divertissante.

De toute évidence, le mal des transports est un problème majeur dans de nombreux jeux VR, mais c’est surtout le cas dans les jeux où vous devez vous déplacer avec un stick analogique. Vader Immortal, en revanche, vous permet de vous déplacer en choisissant une destination et en vous y téléportant, avec un fondu au noir extrêmement bref pour illustrer le voyage. Le mal des transports est ainsi réduit au minimum.

Vader Immortal fait un travail incroyable pour vous plonger dans l’univers de Star Wars, ce qui, soyons honnêtes, est probablement quelque chose que beaucoup de gens souhaitent.

13. VOYAGE DES DIEUX

Note : 7.2

Développeur : Turtle-Rock-Studios

Genre(s) : Puzzle, Jeu de rôle, Action

Date de sortie : 21 mai 2019

En attendant la sortie d’un jeu Legend of Zelda conçu de A à Z pour la VR, Journey of the Gods est le plus proche. Gods exhibe un style artistique attrayant, ombré de cellules, qui donne vie à ses boss gigantesques et grotesques, et utilise une habile mise à l’échelle pour traverser ses niveaux vastes mais linéaires. Alors que la majeure partie du jeu d’action-aventure est vue à la première personne, le « mode Dieu » vous permet de manipuler l’environnement depuis une perspective stratégique descendante pour résoudre des énigmes et prendre le dessus au combat.

Une grande marge de manœuvre est pratique pour esquiver physiquement les projectiles ou pour tournoyer afin d’affronter les ennemis à l’épée et au bouclier lorsqu’ils sont encerclés. L’arme la plus amusante du jeu est toutefois l’arbalète, qui se recharge manuellement à l’aide d’une manivelle et qui récompense une évaluation minutieuse de la distance et du timing.

12. SUPERHOT VR

Note : 7.5

Développeur : SUPERHOT

Genre(s) : Action , Jeu de tir , Première personne , Tactique

Date de sortie : 21 juillet 2017

Superhot a parcouru un long chemin depuis ses modestes débuts en tant que démo tech basée sur un navigateur en 2013. Le jeu de tir à la première personne a trouvé une maison naturelle sur la quête, où il tire le meilleur parti de la poursuite à 360 degrés en étant flanqué d’ennemis de tous les côtés.

Comme le temps se déplace au ralenti, Superhot VR bénéficie de la flexibilité d’une plus grande marge de manœuvre. Lorsque le niveau de difficulté augmente, vous avez besoin de chaque centimètre de couverture pour esquiver les tirs entrants en style de temps de balle, tout en écrasant des ennemis sans visage avec des armes, des shurikens et, plus satisfaisant encore, vos poings serrés.

11. JURASSIC PARK AFTERMATH

Note : 7.8

Développeur : Conceptcrash

Genre : Action

Date de sortie : 17 décembre 2020

De nombreuses expériences VR sont passionnantes, mais il est très spécial de se plonger dans un monde et une franchise que l’on aime depuis des années (voire des décennies). C’est pourquoi nous recommandons Jurassic Park Aftermath, une histoire qui suit les événements de Jurassic World. Comme on peut s’y attendre, il s’agit d’une aventure de survie dans laquelle vous devez découvrir des informations sensibles tout en évitant des vélociraptors mortels. Vous devrez résoudre des énigmes, trouver votre chemin et vous cacher beaucoup pour en sortir vivant.

10. ROOM VR : A DARK MATTER

Note : 7.8

Développeur : Fireproof Games

Genre(s) : Aventure, Première personne

Date de sortie : 26 mars 2020

Si vous en avez assez des jeux VR à haute intensité ou des jeux VR lumineux et colorés, Room VR : A Dark Matter est fait pour vous. Room VR : A Dark Matter a été publié début 2020 par Fireproof Games et est disponible sur les casques Oculus Quest et Oculus Quest 2 – mais de nombreuses itérations de jeux Room sont disponibles depuis un certain temps sur d’autres consoles.

What Room VR : A Dark Matter t’apporte à la fois une escape room, un mystère et une histoire d’horreur effrayante. Il y a beaucoup d’énigmes qui devraient être juste assez stimulantes pour les joueurs expérimentés avec des indices – ceux-ci doivent être activés, ne vous inquiétez pas, ils ne s’ouvrent pas simplement et le gâchent – pour ceux qui ont besoin d’une main secourable.

Les graphismes et l’imagerie de ce jeu sont vraiment spectaculaires. Nous ne voulons pas trop en dire, car il vaut mieux garder le jeu secret, mais les fans d’occultisme, d’Égypte ancienne, d’horreur à la Lovecraft et d’histoires de détectives du début du XXe siècle seront ravis.

Il convient de noter que les transitions de Room VR sont vraiment superbes pour ceux qui sont sensibles au mal des transports. Il y a un fondu progressif en entrée et en sortie qui est plus fluide que ce que vous trouverez dans la plupart des jeux. Vous pouvez également choisir entre des positions assises et debout – et changer ces paramètres à chaque fois que vous jouez. Ainsi que des commandes intuitives qui vous sont présentées de manière à ce que vous puissiez les saisir rapidement sans avoir à vous plonger dans l’histoire.

9. LONE ECHO AND LONE ECHO 2

Note : 7.9

Développeur : Terminé dans les studios Dawn

Genre(s) : Action, Aventure

Date de sortie : 12 octobre 2021

Lone Echo et sa suite, Lone Echo 2, sont des jeux Oculus Rift spécialement conçus pour être joués sur PC avec le casque Oculus Rift. Mais avec le Link Cable ou l’Air Link, vous pouvez aussi jouer à ces phénoménaux explorateurs de l’espace sur votre Quest ou Quest 2.

C’est loin d’être le premier jeu VR qui vous transporte dans l’espace – un certain nombre de simulations de combat de vaisseaux spatiaux s’y sont déjà essayées – mais il inclut l’expérience de flotter à travers les environnements en se poussant, en s’agrippant, en grimpant et en se déplaçant à travers les espaces zéro G, est absolument inoubliable et le niveau de détails graphiques est impressionnant.

Certes, ils peuvent provoquer un peu de motion sickness – c’est pourquoi nous vous recommandons d’essayer d’abord le jeu gratuit Echo VR pour avoir une idée des mouvements – mais si vous êtes un vétéran de la VR, ces jeux font partie du meilleur de ce que le média peut offrir.

8. MOSS

Note : 8.1

Développeur : Polyarc

Genre(s) : action-aventure

Date de sortie : 7 juin 2018

Les fans de plateformes de puzzle se sentiront mieux avec Astro Bot en exclusivité sur PS4 dès qu’ils auront essayé Moss. Développé par d’anciens développeurs de Bungie, cet adorable jeu d’aventure à la troisième personne est visuellement l’un des titres les plus impressionnants de la Quête, vous entraînant dans ses environnements 3D immersifs.

Vous dirigez Quill, une souris téméraire qui veut sauver son oncle après que son royaume a été renversé par un serpent à la tête brûlée. Loin d’être un gadget, Moss utilise une utilisation intelligente de la RV qui vous aide à manipuler l’environnement et à guider Quill à travers les niveaux, à résoudre des énigmes environnementales et à combattre des ennemis en chemin.

7. PISTOLE WHIP

Note : 8.3

Développeur : Cloudhead Games

Genre(s) : Action, Jeu de tir, First-Perso , Light Gun, Arcade

Date de sortie : 7 novembre 2019

Pistol Whip est comme Beat Sabre, mais avec des armes au lieu de sabres laser. Alors que vous vous déplacez dans différents environnements, vous avez enfin la chance de devenir votre propre star de film d’action en esquivant les balles et en éliminant les ennemis, et en gagnant des points bonus si vous les tirez à temps sur la piste de fond.

Le jeu de base était déjà fantastique, mais des mises à jour gratuites de la campagne ont introduit des histoires et des niveaux qui se déroulent dans un futur cyberpunk et maintenant dans le Far West. Ce nouveau contenu signifie que vous aurez beaucoup à jouer, et avec des modificateurs de défi à essayer et des classements mondiaux pour vous mesurer, vous aurez de quoi faire.

Pistol Whip est également idéal si vous souhaitez être plus actif. Esquiver les balles est un travail fatigant, et même si cela ne semble pas être le genre de jeu qui vous fera transpirer, cela le fera définitivement.

6. I EXPECT YOU TO DIE 2

Note : 8.3

Développeur : Muschelspiele

Genre(s) : Aventure

Date de sortie : 24 août 2021

Ce jeu est le parfait simulateur de James Bond, qui vous met dans la peau d’un super espion international bonafin de vaincre une organisation criminelle, quels que soient les pièges compliqués qui se dressent sur votre chemin.

Au cours de cette expérience de type escape room, vous devrez déjouer des méchants en détournant des lasers cachés dans un jet privé, en évitant d’enflammer un gaz toxique dans une base secrète et en réparant un ascenseur afin d’atteindre le cerveau criminel avant que son plan ne se concrétise. Parfois, vous vous sentirez un peu plus comme les forces d’Austin que 007, mais même si vous échouez plus d’une douzaine de fois, ce titre VR au rire tonitruant ne vous laissera jamais fâché.

Avec ses personnages charmants – y compris les brillants doublages de Wil Wheaton – et son histoire remplie de clichés d’espionnage, I Expect You To Die 2 offre un grand équilibre de grande aventure, d’humour et d’énigmes qui vous feront vous sentir comme un génie et un idiot dans la même mesure.

5. ROBO RECALL : UNPLUGGED

Note : 8.5

Développeur : Epic Games

Genre(s) : Action, Jeu de tir, Light Gun

Date de sortie : 1er mars 2017

Il est juste de dire que peu de gens en dehors de Drifter, le studio trié sur le volet par le développeur original Epic pour porter Robo Recall sur la quête, s’attendaient à ce qu’Unplugged joue presque à l’identique de la version complète Oculus Rift sortie en 2017.

Alors que le downgrade graphique est perceptible, le VR wave shooter plein d’humour est sans doute encore plus excitant en raison de la liberté de la quête à 360 degrés. La capacité de se téléporter derrière des robots voleurs, de les attraper par le menton et de les faire tournoyer pour les projeter sur des ennemis arrivant en sens inverse était quelque chose qui n’était pas facile dans le gouffre sans risquer de sérieuses blessures aux chevilles.

Associé au taux de rafraîchissement constant d’Unplugged, tout cela rend l’obtention d’un meilleur score encore plus agréable. Tout, depuis l’esquive (et la déviation) des balles qui arrivent jusqu’à l’utilisation des crawlers comme lanceurs de missiles de fortune, donne l’impression de participer aux Jeux olympiques de robo-recall.

4. RESIDENT EVIL 4 VR

Note : 8.5

Développeur : Armature Studio

Genre(s) : Action Aventure, Survie

Date de sortie : Oct 21, 2021

Resident Evil 4 VR n’est pas seulement le meilleur jeu d’horreur auquel on peut jouer sur le casque Oculus Quest 2, c’est aussi l’un des meilleurs jeux VR auxquels nous ayons jamais joué.

Le classique de Capcom a été soigneusement reconstitué pour cette expérience en réalité virtuelle et vous met dans le corps de Leon S. Kennedy pour quelques actions de morts-vivants à la première personne. Les fans de l’original se sentiront comme chez eux, tandis que les nouveaux venus dans le jeu seront impressionnés par les graphismes et les textures mis à jour, qui vous feront oublier que vous jouez à un jeu vieux de plus d’une décennie.

Capcom et Oculus ont également réussi à combiner parfaitement immersion et confort. Les nombreuses options de confort vous permettent d’adapter les paramètres à vos besoins spécifiques sans vous couper de l’expérience, tandis que l’inventaire immersif et le jeu d’armes réaliste vous donnent l’impression d’être un badass lorsque vous affrontez des méchants.

3. STAR WARS : TALES FROM THE GALAXY’S EDGE

Note : 9.3

Développeur : ILMxLAB

Genre(s) : Jeu solo, Aventure, Action

Date de sortie : 19 novembre 2020

Si tu es un fan de Star Wars, tu vas adorer cette histoire dans laquelle certains de nos personnages préférés comme R2-D2, C-3PO et même Yoda nous accompagnent dans une aventure spatiale sur la planète Batuu.

Tu endosses le rôle d’un technicien en réparation de droïdes à bord d’un vaisseau spatial. Mais lorsque des pirates attaquent, tu dois rejoindre les capsules de sauvetage et atterrir sur Batuu, où tu devras combattre des ennemis et trouver des indices pour récupérer ta cargaison perdue. Tu peux également participer à quelques Tales – de courtes aventures – du point de vue d’autres personnages de l’univers Star Wars, comme un padawan Jedi et un droïde chasseur de primes.

Grâce au DLC Last Call, ce jeu est beaucoup plus sophistiqué, et même si nous l’avons toujours aimé, nous dirions maintenant que nous l’aimons absolument. Le DLC étend toutes les histoires du jeu, ce qui donne l’impression d’un paquet beaucoup plus complet et n’augmente pas beaucoup le prix total du jeu.

2. BEAT SABER

Note : 9.3

Développeur : Hyperbolic Magnetism

Genre(s) : Action

Date de sortie : 21 mai 2019

Beat Sabre a vendu plus d’un million d’unités sur les plateformes VR existantes pour une bonne raison – il est très addictif – et suffisamment simple pour que tout le monde puisse sauter dedans. Le but est de découper des blocs rouges et bleus au rythme de la musique avec deux sabres laser, tout en tordant vos membres pour vous baisser et éviter les murs qui avancent.

C’est amusant dans les niveaux de difficulté inférieurs, mais cela devient vraiment intéressant en mode ‘difficile’ ou ‘expert’. Persévérez et vous finirez par entrer dans un « état de flux », dans lequel vos bras travaillent indépendamment de toute pensée. Soudain, vous coupez à travers des blocs comme Luke Skywalker s’il avait joué du tambour pour Pendulum au lieu de devenir un Jedi.

Assurez-vous d’avoir une marge de manœuvre suffisamment grande pour effectuer des mouvements de danse à 360 degrés (une exclusivité de Quest), et le branchement d’écouteurs externes (en particulier ceux avec des basses profondes) est un must pour profiter des pistes de Billie Eilish, Imagine Dragons , Linkin Park et LMFAO avec le meilleur audio possible.

1. DEMI-VIE ALY

Note : 9.3

Développeur : Valve Software

Genre(s) : action, première personne, jeu de tir, arcade

Date de sortie : 23 mars 2020

Ce jeu n’est pas disponible dans la bibliothèque du casque ni dans la boutique de bureau Oculus PC, mais si vous avez un PC de jeu, vous pouvez jouer à Alyx via Steam VR avec un câble spécial Oculus Link.

Half-Life : Alyx est généralement considéré comme l’un des meilleurs jeux VR sur le marché et il est facile de comprendre pourquoi. Si vous avez joué aux jeux Half-Life originaux, vous savez à quel point ils dépendent d’une grande physique dans le gameplay, et celle-ci est poussée à son maximum dans Alyx grâce à l’extraordinaire technologie VR qu’il utilise.

Entre sa mécanique incroyablement amusante, qui consiste à tirer des objets vers soi avec un gant de gravité, à lancer des bouteilles sur des gardes malchanceux, et le jeu d’armes globalement extraordinaire qu’il propose, vous ne trouverez pas de meilleur jeu VR.

Conclusion

C’est ici que s’achève notre collection de jeux VR. Certains diront que ce format est déjà mort. Mais quiconque a déjà joué à un jeu avec un casque sait exactement à quel point il peut être amusant. Tout le monde a juste besoin d’un bon vieux PC, pas de ces lunettes fantaisistes. Mais si vous en avez assez des jeux traditionnels sur PC et sur console, vous pouvez découvrir la réalité virtuelle.