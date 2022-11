De nos jours, jouer aux jeux vidéo fait partie du quotidien des jeunes, mais pas seulement, même les adultes sont devenus accros à cette pratique qui, à la base, représente un divertissement ou un passe-temps.

Depuis quelque temps, les jeux vidéo ont évolué pour devenir une activité professionnelle par laquelle plusieurs personnes gagnent pleinement leur vie. Le métier de gamer pro est devenu le rêve de beaucoup d’enfants et d’adolescents. Alors, comment faire pour y parvenir ?

Si vous aimeriez être rémunéré en pratiquant une activité qui vous passionne, de façon ponctuelle ou récurrente alors restez avec nous. Nous vous expliquons dans cet article comment faire pour gagner de l’argent en tant que gamer professionnel.

Qu’est-ce qu’un gamer professionnel ?

Le terme de pro gamer est assez difficile à définir car il n’y a pas de dossier de candidature à remplir pour en devenir un. Toutefois, on peut considérer comme professionnel, toute personne qui tire tous ses revenus ou une bonne partie en jouant à des jeux.

Plusieurs personnes peuvent penser que les gamers pro sont des gens qui s’enferment et s’isolent toute la journée dans leurs chambres et restent cloîtrés à leur ordinateur. En vérité, le gamer pro participe aux tournois régionaux, nationaux, et même à l’international afin de gagner des compétitions.

Généralement, il fait partie d’une équipe, ou bien il est sponsorisé par des marques. Pour cela, il doit s’entraîner quotidiennement, que ce soit seul ou à plusieurs. Il doit également se préparer mentalement pour pouvoir tenir des heures à jouer, ainsi qu’à la pression des compétitions.

Vous l’aurez compris, pour percer dans cette voie, vous devez être un joueur exceptionnellement fort, qui remporte des tournois et des championnats. L’accumulation de succès va attirer l’attention sur vous et vous aider à mieux vendre vos services.

Comment les gamers pro gagnent-ils leur vie?

Il existe de nombreuses façons différentes de gagner de l’argent grâce aux jeux:

Les casinos en ligne:

Certains gamers se spécialisent dans les casinos en ligne et gagnent l’entièreté de leur revenu grâce à cette activité. Les casinos en ligne surfent sur la vague du succès depuis une dizaine d’années, particulièrement après la fermeture des casinos terrestres suite à la crise sanitaire mondiale. Ils offrent aux joueurs plusieurs types de divertissements ludiques : jeux de cartes, poker, machines à sous, roulette, baccara, Keno, jeux de loterie et, bien sûr, les jeux en direct. Débuter avec les jeux d’argent en ligne est possible à tout âge, mais il vous faudra des mois voire des années pour atteindre un niveau professionnel et vous frotter aux meilleurs.



Tester les jeux vidéo:

Le testeur de jeux vidéo se met dans la peau d’un utilisateur et teste la qualité d’un jeu destiné à être distribué au grand public. Le but est de détecter les éventuels bugs et d’y apporter des corrections et/ou des améliorations avant de parvenir à la version définitive du jeu. En tant que testeur, vous jouerez tous les personnages du jeu afin d’effectuer une analyse globale. Pour être performant dans ce rôle, vous devrez être méthodique et analytique. Il y a beaucoup d’argent à se faire à condition d’être pointilleux dans le travail.



Devenir un joueur professionnel :

Si vous cherchez à gagner de l’argent grâce aux jeux vidéo, vous savez sûrement que l’une des activités qui vous rapporterait le plus d’argent, c’est de devenir joueur professionnel. L’eSport désigne la discipline qui réunit tout ce qui a une relation avec les tournois de jeux vidéo. La plupart des joueurs professionnels s’entraînent entre 35 et 50 heures par semaine sur leur jeu de prédilection, ils font aussi en sorte d’avoir une excellente hygiène de vie. Ils sont reconnus comme des sportifs de haut niveau à part entière. Depuis quelques années, le nombre des personnes qui visionnent les tournois de jeux vidéo ne cesse d’augmenter, ce qui incite à organiser encore plus de compétitions dans différents jeux. En effet, il existe plusieurs types de jeux vidéo. En voici une courte liste: Jeux de tir, jeux de stratégie, jeux de cartes, jeux de rôle, jeux d’aventure, jeux de combat, etc.



Des jeux vidéo comme FIFA, Counter-Strike, League of Legends, Clash Royale et bien d’autres, organisent des championnats tous les ans et les récompenses peuvent atteindre des centaines de milliers d’euros. Par exemple, le prix de la finale du Championnat du monde de League of Legends 2019 qui s’est déroulé à Paris était de 800 000 € !

Les jeux vidéo représentent un passe-temps extrêmement amusant, et le transformer en un revenu à temps plein est le rêve ultime de nombreuses personnes. Certaines personnes gagnent des salaires à six, sept, et même huit chiffres en jouant à des jeux pour gagner leur vie.

Il existe aujourd’hui énormément de façons de gagner de l’argent sur internet. Le jeu vidéo est l’une des solutions les moins conventionnelles pour cela. Il faut s’y lancer de la bonne façon pour espérer en tirer des revenus importants et satisfaisants.