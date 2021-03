La banque et les casinos en ligne sont intimement liés, et cela se comprend aisément quand on sait que les joueurs font exclusivement leurs transactions d’argent en ligne. Le secteur bancaire a connu une véritable révolution qui a été incroyablement positive pour les casinos en ligne, mais aussi pour les joueurs. Cet article explique justement comment ces innovations ont transformé les jeux d’argent en ligne de manière pratique.

La principale révolution bancaire : la Fintech

Pour mieux comprendre cette expression, il convient de la diviser en deux parties ʺFinʺ et ʺTechʺ ; elles renvoient à la fusion entre la technologie et la finance. La FinTech (Financial Technology) est une expression qui englobe tout processus, logiciel ou service qui permet de faciliter le processus de traitement des transactions financières aussi bien pour les entreprises que les particuliers. Dans la pratique, la FinTech se traduit par les crypto-monnaies et les passerelles de paiement.

Une révolution qui résout les latences du secteur du casino en ligne

Autrefois, les joueurs se servaient des cartes bancaires casino retrait et s’exposaient ainsi à un certain nombre de désagréments : perte, vol ou encore clonage. En outre, certaines personnes n’avaient malheureusement pas accès à ces cartes paiement casino et étaient de ce fait, exclues de tout ce qui est transaction en ligne.

L’une des premières industries à avoir adopté cette révolution bancaire n’est rien d’autre que l’industrie ludique en ligne. En une journée, un casino en ligne argent canadien traite plusieurs centaines de transactions d’argent. Aussi bien en termes de dépôts que de paiement des gains au casino, il faut une certaine célérité. Afin de rester compétitifs, ces casinos se devaient d’offrir à leurs joueurs toutes les assurances dans la gestion sécurisée et rapide de leurs transactions d’argent.

Il serait intéressant de savoir comment cette révolution bancaire a amélioré l’expérience ludique des passionnés de jeux de casino en ligne.

Les délais de traitement sont beaucoup plus rapides

L’exigence de passer par une banque pour effectuer des transactions financières ralentissait considérablement le traitement des procédures de retraits. Si les dépôts sont effectués dans un délai très réduit, on ne pouvait pas en dire autant pour les retraits. Les joueurs devraient généralement attendre jusqu’à 3-4 jours ouvrables afin de pouvoir recevoir enfin leurs gains dans leurs comptes. Et ce délai varie selon l’opérateur bancaire.

Ce retard a pu avoir des conséquences assez fâcheuses chez les joueurs qui pouvaient perdre patience et confiance envers le casino. Heureusement, la FinTech est venue rationaliser ce processus. Dans les casinos canadien ligne Paypal ou Stripe, les transactions sont traitées dans et en dehors des comptes joueurs, et ceci de manière instantanée.

Les calculateurs de cotes

Les amoureux de poker, débutants comme chevronnés, font partie de ceux-là qui affectionnent particulièrement cette révolution bancaire. Comment et pourquoi ?

Durant une partie de jeu dans un casino en ligne bonus sans dépôt, les joueurs doivent recharger leur solde afin de continuer le jeu, mais s’ils ont l’ambition de participer à des tournois GamblingORB France, ils devront obligatoirement payer les frais d’inscription qui y sont relatifs ; ceci doit bien évidemment être fait avant une certaine période bien spécifique. Les modes de paiement classiques qui prenaient du temps ou qui devaient toujours recevoir l’approbation d’une banque pouvaient très bien leur faire manquer cette date limite. À présent, de nombreux moyens bancaires permettent de faire tout de manière instantanée.

Un autre atout de FinTech pour les joueurs de poker : les calculateurs de cotes. Ces outils très intéressants sont très appréciés par les joueurs de poker. Ils les aident à gérer leurs paris en pleine partie, tout en analysant le jeu et en calculant leurs chances d’obtenir la meilleure main.

Le boom des portefeuilles électroniques et des cryptomonnaies

L’industrie ludique en ligne est tellement évolutive qu’elle génère des changements aussi bien dans les attitudes des gamers qui souhaitent gagner aux jeux de casino pas cher, qu’au niveau des services bancaires sur le Web.

L’apport des portefeuilles électroniques

Les technologies qui étaient initialement conçues pour aider les joueurs à gérer leurs gains de façon privée et sécurisée n’ont cessé d’exploser. Le secteur de la banque conventionnelle a été complètement débordé. Un exemple simple l’illustre parfaitement : Neteller. Il s’agit d’un portefeuille en ligne initialement conçu pour le transfert des fonds d’un casino vers un joueur (dépôt ou retrait argent banque casino). À présent les choses ont bien changé ; il est utilisé comme portefeuille en ligne tout usage et rempli parfaitement cette mission : il assure les approvisionnements et les retraits d’argent via une carte de crédit/débit spécialement administrée.

Ce n’est pas un cas isolé, les exemples pareils sont légions. Ces innovations bancaires ont inspiré d’autres entreprises à pousser encore le succès et la praticité plus loin en créant des portefeuilles dotés de caractéristiques exclusives : les cryptodevises.

L’impact des crypto-monnaies

Les crypto-monnaies sont utilisées comme mode de paiement pour sécuriser les transactions des utilisateurs dans tout casino en ligne fiable. Elles gagnent de plus en plus en notoriété non seulement dans le domaine des jeux en ligne, mais également dans le monde en général.

Du fait qu’ils ne soient pas reliés à un compte bancaire, les paiements effectués par ce moyen sont complètement anonymes en plus d’être ultra sécurisés. Il est alors facile de comprendre pourquoi cette monnaie ne cesse de gagner en popularité dans le top casino en ligne Canada. Cette industrie a été la première à complètement adopter les paiements cryptographiques, et le succès a bien évidemment été au rendez-vous. Les exemples les plus connus de crypto monnaies casino sont : le Bitcoin, le Litecoin, l’Ethereum, Le BitcoinCash et le Ripple.

Conclusion

L’industrie des casinos en ligne est un univers où se mêlent la passion pour le jeu, mais également la nécessité d’assurer le confort des joueurs aussi bien au niveau de l’expérience de jeu que de la gestion de leurs transactions d’argent. La célérité et la praticité sont des caractéristiques indispensables lorsque qu’on parle de transactions d’argent en ligne. Ils sont assurés par l’entrée en scène de la FinTech, une révolution bancaire se traduisant par plusieurs déclinaisons (calculateurs de cotes, cryptodevises, etc.). Elle a réussi à prouver son efficacité et à devenir quasiment indispensable pour les passionnés de jeux de casino en ligne.