Les AirPods se sont imposés en tant qu’accessoire indispensable pour de nombreuses personnes et il est facile de comprendre pourquoi. Ces écouteurs sans fil d’Apple sont pratiques, confortables et offrent une excellente qualité sonore dans un boîtier léger.

Que ce soit pour écouter de la musique ou passer des appels téléphoniques, les AirPods rendent les choses plus faciles sans avoir à trimballer des câbles ou des écouteurs encombrants. De plus, grâce à la fonction de chargement sans fil, il est extrêmement pratique de garder ses écouteurs chargés et prêts à l’emploi à tout moment.

Le problème des AirPods

Les AirPods représentent un choix populaire pour de nombreux consommateurs en raison de leur commodité et de leur portabilité. En revanche, lorsqu’il s’agit de recyclage, ces écouteurs s’avèrent difficiles à recycler en raison de leur petite taille et de leurs composants. Cela pose un problème à ceux qui souhaitent contribuer à la protection de l’environnement.

À ce propos, il est important de noter que la reprise AirPods peut être une meilleure option que d’essayer de les recycler. Ainsi, en vendant vos écouteurs, vous offrez à quelqu’un d’autre la possibilité de les utiliser et, par la même occasion, vous pouvez vous faire de l’argent. Cela peut contribuer à réduire les déchets et à promouvoir le développement durable.

Vendre ses AirPods, oui, mais comment ?

Vous êtes à la recherche d’un moyen de vous débarrasser de vos anciens AirPods ? La vente d’AirPods d’occasion devient de plus en plus populaire auprès de ceux qui cherchent à moderniser leurs appareils. C’est un moyen facile et rentable de se faire un peu d’argent supplémentaire tout en aidant quelqu’un d’autre.

Nettoyez-les écouteurs sans fil d’Apple avant de les vendre

Personne ne souhaite avoir des écouteurs collants, ni les revendeurs, ni certainement les prochains utilisateurs de vos AirPods. Veuillez donc nettoyer vos AirPods au préalable avant de les vendre.

Apple vous recommande de nettoyer vos AirPods et leur étui à l’aide d’un chiffon non pelucheux. En utilisant un coton-tige, retirez les débris collés sur les bords intérieurs de votre étui. Bien que la firme à la pomme croquée recommande également de ne pas utiliser d’objets pointus pour nettoyer vos AirPods, vous devrez en réalité le faire en cas de débris tenaces. Faites preuve de prévoyance et utilisez un cure-dent ou le côté d’un trombone pour extraire avec précaution le cérumen coincé dans l’ouverture des écouteurs (procédez toutefois avec une extrême prudence, car vous ne voulez pas briser les mailles du filet).

Enfin, servez-vous d’un coton-tige ou d’une tige de coton pour nettoyer les mailles de l’ouverture de l’écouteur. Vous pouvez également vous servir d’une brosse à dents pour éliminer les débris restants.

Vous ne devez pas utiliser d’eau ou de solution pour nettoyer vos AirPods. Les deux premières générations d’AirPods ne résistent pas à l’eau et les exposer à des liquides est susceptible d’entraîner des dommages qui feront chuter leur valeur de revente.

Ainsi, non seulement vous serez propre et respectueux de vos acheteurs d’AirPods, mais vous augmenterez vos chances de vendre vos AirPods sans recevoir de plaintes par la suite.