Au fil des ans, les développeurs de jeux vidéo ont fourni des efforts considérables pour créer des mondes étonnants et détaillés que les joueurs peuvent explorer. De nombreux exemples viennent à l’esprit lorsqu’on parle de mondes imaginaires et des histoires qu’ils racontent. Ils peuvent prendre de nombreuses formes, de l’univers tentaculaire de la série Elder Scrolls au jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs tel que World of Warcraft. Les univers de jeux vidéo sont incroyables lorsque les joueurs veulent se détendre et s’évader temporairement du stress de la vie quotidienne. Dans cet article, nous allons mentionner quelques exemples de superbes mondes de jeux vidéo dans lesquels les gens peuvent se perdre.

Le Continent – The Witcher 3 Wild Hunt

Il est évident que The Witcher 3 était probablement le meilleur exemple d’une expérience de RPG moderne de la dernière décennie. Aucun autre jeu vidéo depuis n’a réussi à reproduire, même de loin, le monde riche et détaillé que nous a offert The Witcher 3. Le monde du Witcher comprend un large éventail d’environnements différents, des terres sombres de Velen aux îles d’inspiration viking de Skellige, en passant par le pays chaleureux et féerique de Toussaint.

Le monde est plein de variétés de personnages détaillés et complexes, de quêtes secondaires et de lieux d’intérêt que le joueur peut découvrir au cours de son périple. Le monde du jeu lui-même est massif, et vaincre le jeu entier prendra aux joueurs environ 150 heures à compléter. The Witcher 3 est sorti en 2015 et a été accueilli avec enthousiasme par la critique. Depuis cette date, aucun autre jeu vidéo n’a réussi à le surpasser, même de loin.

Azeroth – World of Warcraft

Il n’y a sans doute pas une seule personne au monde qui n’ait jamais entendu parler du monde d’Azeroth. Le jeu World of Warcraft reste l’un des jeux vidéo les plus joués au monde, et aucun autre MMORPG n’a réussi à le détrôner. Bien que le jeu ait perdu beaucoup de ses abonnés d’origine au fil des ans, le jeu est toujours joué par de nombreuses personnes dans le monde.

Ceci est dû en grande partie au monde riche et détaillé qu’offre le jeu. Chacune des zones de niveau du jeu est unique et possède ses propres caractéristiques, des lieux exotiques de Kalimdor aux zones d’inspiration plus médiévale des royaumes de l’Est, sans oublier la grande variété de races et de cultures différentes qui composent le monde. Les joueurs peuvent choisir d’incarner l’une des nombreuses races et faire partie de ce monde gigantesque en accomplissant des objectifs et en améliorant le niveau de leur personnage.

Tamriel – The Elder Scrolls

La série The Elder Scrolls existe depuis de nombreuses années et beaucoup de gens attendent maintenant avec impatience le sixième épisode de la franchise qui est censé sortir bientôt. Le monde de Tamriel est immense et s’inspire beaucoup des trophées de la fantasy que nous connaissons et aimons tous. Chaque jeu de la série est unique en ce sens qu’ils couvrent tous une province spécifique de Tamriel que le joueur peut explorer dans son intégralité.

Le dernier jeu de la série solo, The Elder Scrolls 5 Skyrim, est sorti en 2011 et a connu un énorme succès, attirant l’attention des gens du monde entier. Une grande partie du succès de Skyrim est venue de son approche stylistique, et de ses habitants aux allures de vikings. Le jeu s’inspire beaucoup de la mythologie nordique et parvient à créer un monde unique qui se distingue des autres jeux. La terre de Skyrim, et Tamriel en l’occurrence, est un personnage à part entière des jeux et on a l’impression que le monde du jeu et ses habitants continueront à vivre après votre départ, que vous jouiez ou non.

Colombie – Bioshock Infinite

Toute la série Bioshock est un spectacle visuel. Le premier jeu nous a fait découvrir le monde de Rapture, une ville sous-marine où les artistes, les scientifiques et les philosophes se réunissaient tous pour poursuivre leurs intérêts et leurs idées sans interférence de l’extérieur. Dans Bioshock Infinite, le jeu nous emmène dans la direction opposée et nous fait découvrir une ville flottante dans les nuages connue sous le nom de Colombie, où vous incarnez Booker Dewitt qui est à la recherche d’une femme afin de rembourser ses dettes.

Le jeu emmène le joueur dans de nombreux endroits différents de la ville, et chacun d’entre eux est rempli de détails intéressants et de personnages avec lesquels le joueur va interagir. Le monde flottant de Colombie ne ressemble à aucun autre mode de jeu vidéo et il se distingue vraiment comme l’une des idées les plus originales du jeu.

Pour Conclure

Les mondes des jeux vidéo sont des endroits vraiment incroyables à explorer, que ce soit en tant que vous-même ou en tant que personnage de ce monde. Les jeux vidéo se présentent sous différentes formes et peuvent s’adresser à un grand nombre de personnes différentes. Aucun autre moyen de divertissement n’est comparable à celui des jeux vidéo. Ils permettent aux gens d’explorer et d’interagir avec le monde à leur propre rythme, et peuvent offrir une expérience unique à chaque individu. Les jeux de casino en ligne semblent également adopter une approche similaire à partir de leurs machines à sous, par exemple. Chaque machine à sous est comme un monde différent en soi et chacune d’entre elles est accompagnée d’une expérience thématique unique que les gens peuvent apprécier à leur propre rythme, quand ils en ont envie.