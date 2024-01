Découvrez les outils les plus intéressants et les plus utiles dont on se souvient le plus cette année.

1. Vivaldi

Si Safari, pour une raison quelconque, ne vous convient pas, tournez vous Vivaldi. Il propose des notes et des listes de lecture intégrées qui se synchronisent sur vos autres appareils, ainsi qu’un suivi et un blocage des publicités, une sélection de moteurs de recherche, et bien plus encore. L’interface de l’application a beaucoup en commun avec la version de bureau : grâce à la barre d’onglets, vous pouvez voir toutes les pages ouvertes et vous pouvez rapidement basculer entre elles.

2. BlackMagic Camera

Une application vidéo puissante avec des tonnes de fonctionnalités professionnelles pour libérer la créativité de tous les créateurs de contenu. La Blackmagic Camera possède presque les mêmes fonctionnalités que les appareils photo numériques dédiés, prend en charge la synchronisation avec l’éditeur vidéo DaVinci Resolve et peut filmer en 4K ProRes avec la possibilité d’enregistrer directement sur le cloud.

Pendant la prise de vue, vous pouvez régler la vitesse d’obturation, la distance focale, la balance des blancs, l’ISO et d’autres paramètres d’une seule touche. De plus, l’écran affiche des guides, des niveaux sonores, un histogramme et d’autres informations utiles.

3. WeatherMind

WeatherMind fournit des prévisions météorologiques détaillées et précises et vous permet d’enregistrer ce que vous ressentez un jour donné, vous aidant ainsi à comprendre comment les changements météorologiques affectent votre bien-être. Une méthode qu’explique plus en détail le magazine Psychologies. En plus du journal d’humeur intégré et des statistiques détaillées, l’application comprend des exercices de respiration avec des sons de fond apaisants pour soulager l’anxiété, ainsi que des tests psychologiques et de nombreuses informations utiles sur la corrélation entre la météo et la santé.



4. Sampld

Une application pour les créateurs de contenu et les musiciens qui vous permet de télécharger des milliers de fichiers audio gratuits différents. Dans Sampld, vous pouvez rapidement trouver le rythme d’une chanson, une musique de fond, des jingles pour un podcast ou simplement utiliser des morceaux comme source d’inspiration.

Tous les échantillons sont commodément divisés en catégories et la recherche est simplifiée grâce aux balises et à la possibilité de trier par tempo, durée, instrument de musique ou humeur.

5. Pal

Pal sera utile à tous ceux qui travaillent beaucoup avec l’intelligence artificielle . Il s’agit d’un client universel prenant en charge GPT-4 Turbo, GPT-4 Vision, DALL-E 3, Claude 2, PaLM et Openrouter. Il fonctionne plus rapidement que l’interface Web des services, vous permet de modifier les requêtes et comprend également le balisage Markdown et met en évidence la syntaxe du code.

Vous pourrez interagir avec les chatbots et générer des images en basculant rapidement entre les modèles, en copiant l’historique des requêtes et en écoutant les réponses grâce à la fonction de synthèse vocale intégrée.

6. Swiper

Un outil pratique pour nettoyer votre galerie des photos inutiles, qui vous permettra de

remettre rapidement de l’ordre et libérer de l’espace. Swiper fonctionne sur le principe de Tinder et est contrôlé par des gestes : si vous souhaitez laisser une photo, glissez vers la droite, sinon, glissez vers la gauche.

Vous pouvez voir toutes les photos ou pour des mois spécifiques. Il existe un tri automatique en captures d’écran et vidéos. Une fois le nettoyage terminé, vous verrez combien d’espace vous avez économisé.

7. Wallaroo

Une aubaine pour tous ceux qui aiment non seulement les beaux papiers peints, mais qui en changent aussi souvent. Wallaroo contient de nombreuses images triées sur le volet dans diverses catégories : nature, abstrait, films, anime et autres. D’une seule touche, vous pouvez définir le fond d’écran de votre écran de verrouillage, de votre bureau ou des deux à la fois.

Les arrière-plans sont mis à jour régulièrement et les développeurs n’ignorent pas les vacances et les événements saisonniers pour garantir que votre fond d’écran est toujours à jour.



8. CouchTimes

Une application de suivi qui sera utile pour ceux qui aiment passer leurs soirées à regarder des séries télévisées. CouchTimes vous aidera à suivre vos projets préférés et à ne pas manquer la sortie de nouveaux épisodes. Il vous recommandera également des émissions de télévision en fonction de vos préférences.

Les fiches de séries contiennent des informations sur les acteurs, les épisodes filmés et regardés. Il y a des favoris, une archive et la possibilité d’épingler une émission en haut de la liste

9. SharePal

SharePal simplifie l’échange d’informations et plaira certainement à tous ceux qui doivent souvent envoyer des données répétitives à d’autres personnes, comme des détails, des e-mails, des numéros de téléphone et d’autres éléments similaires. Une fois que vous avez ajouté les fragments de texte nécessaires à l’application, vous pouvez ensuite les insérer dans la correspondance d’une seule touche.

10. Subbi

L’application Subbi vous aide à prendre le contrôle de tous les abonnements que vous utilisez. À l’intérieur, vous trouverez des modèles pour plus de 200 services populaires. Après l’ajout, vous verrez toutes vos dépenses par semaine, mois et année, ainsi que l’historique des paiements dans une liste et dans une vue calendaire.

Le tracker lui-même est gratuit, donc heureusement, vous n’aurez pas besoin de souscrire à un autre abonnement.

11. Snoozy

Une application avec des sons de fond relaxants qui vous aident à vous endormir plus rapidement, à améliorer la qualité du sommeil et à réduire l’anxiété. Vous trouverez ici divers bruits, des bruits de pluie et de vent, des chants d’oiseaux et une flûte.

L’audio peut être combiné les uns avec les autres, créant des combinaisons pour différentes ambiances. Une minuterie est disponible qui mettra fin à la session après une heure spécifiée.

12. TonyBet

13. hōki

Un outil simple mais utile pour suivre les actions de routine que l’on oublie souvent de faire à temps. Entretien de la voiture, remplacement d’une brosse à dents ou d’une cartouche de filtre à eau ajoutez tout ce dont vous avez besoin en indiquant la fréquence, et l’application vous aidera à ne rien manquer.

En plus des rappels, l’avantage de hōki est que vous saurez toujours quand une opération de routine a été effectuée pour la dernière fois et si elle a été effectuée.