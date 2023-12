New York est la destination shopping par excellence et de nombreux voyageurs profitent de leur visite dans la Big Apple pour se faire plaisir. Les adeptes de la célèbre marque à la pomme ne sont pas en reste puisque la ville compte plus d’une dizaine de boutiques Apple et un choix varié de smartphones et autres appareils technologiques prisés dans le monde entier. Mais cela vaut-il encore le coup d’acheter son iPhone pendant son voyage aux Etats-Unis ? Voici tout ce que vous devez savoir avant d’acheter votre smartphone à New York.

Les Apple Store de New York

New York abrite plus d’une dizaine de boutiques Apple. L’Apple Store de la Fifth Avenue est le plus connu et fait même souvent partie de la liste de choses à visiter à New York pour de nombreux voyageurs. Sa devanture cubique et entièrement transparente est une véritable attraction en elle-même pour les touristes de passage comme pour les fans de la marque. La boutique de Grand Central Terminal est également très populaire. Située dans la plus grande gare ferroviaire du monde, vous pouvez facilement combiner votre séance shopping avec la visite du célèbre hall et son plafond recouvert de constellations ou une pause déjeuner au food court ou au marché. Vous trouverez également une boutique Apple dans l’Oculus, le centre commercial au look futuriste qui est situé au World Trade Center, ou encore dans le quartier de SoHo pour une véritable expérience shopping à la new-yorkaise.

Acheter son smartphone à New York

Il y a quelques informations à connaître avant d’acheter son smartphone Apple à New York. Tout d’abord, il faut garder en tête que les prix sont le plus souvent affichés hors taxes aux Etats-Unis, que ce soit en ligne ou en magasin. Pensez donc à ajouter la taxe sur la valeur ajoutée (8.875 % à New York) au prix de l’iPhone pour éviter toute surprise au moment de passer à la caisse. Cette TVA est différente dans chaque État du pays.

De plus, il faut savoir que les accessoires ne seront pas forcément compatibles. Par exemple, les prises de courant étant différentes aux Etats-Unis, la prise du chargeur ne pourra alors pas être utilisée en Europe. Il est utile aussi de souligner qu’en cas de pépin, la garantie internationale n’est valable qu’un an. Vous ne pourrez donc pas bénéficier de la deuxième année de garantie accordée par la loi de protection du consommateur.

En outre, contrairement aux modèles commercialisés en Europe, les nouveaux iPhones vendus aux Etats-Unis n’ont plus de carte SIM physique traditionnelle et ne fonctionnent plus qu’avec une eSIM. Mieux vaut donc être à l’aise avec cette nouvelle technologie et vérifier au préalable auprès de votre opérateur mobile que celui-ci est apte à prendre en charge la eSIM.

Enfin, il faudra également déclarer vos achats faits à l’étranger à la douane à votre retour. En effet, pour tout objet dont la valeur est supérieure à 430 €, il faudra s’acquitter de la taxe sur la valeur ajoutée. Le seuil de franchise tombe à 150 € pour les voyageurs de moins de 15 ans. Ces taxes et frais supplémentaires sont donc à prendre en compte lors de tout achat fait à New York.

Cela vaut-il encore le coup d’acheter son iPhone à New York ?

Le prix d’un smartphone à New York peut s’avérer moins cher qu’en France mais tout dépendra évidemment du cours entre le dollar et l’euro au moment de votre voyage. Il y a quelques années, cette différence de prix était assez importante et il était alors vraiment avantageux de s’offrir des produits Apple à New York. Aujourd’hui, avec le cours de l’euro et en comptabilisant toutes les taxes ajoutées, cette réalité tend à s’amoindrir voir disparaître. Les prix des smartphones de la marque à la pomme se retrouvent aujourd’hui assez proches de ceux que l’on connaît en Europe. Cela reste cependant un beau souvenir à ramener de son séjour new-yorkais.