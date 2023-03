Le premier risque important en trading en ligne est de perdre votre argent en quelques minutes. Les évolutions à très court terme (minutes, heures, jours, etc.) du prix des devises, des indices boursiers, des crypto-actifs ou des matières premières sont très difficiles à prévoir.

Le trading en ligne:les différentes arnaques

La fraude dans les transactions en ligne est diverse. Les faux investissements sont courants chez les escrocs se faisant passer pour des courtiers. De nouvelles arnaques ont vu le jour ces dernières années avec l’avènement des réseaux sociaux et des influenceurs. Les influenceurs utilisent leur réputation au profit de leurs communautés, souvent dès leur plus jeune âge. Par le biais de groupes privés, les faux commerçants partagent et imitent leurs investissements gratuitement. Ces escroqueries commerciales confortables entraînent une perte totale d’investissement et de commissions perçues par les influenceurs.

Ces arnaques ont souvent lieu sur le Forex (marché des changes). Ce marché non réglementé est un investissement risqué. Les deux sont des options CFD (Contracts for Difference) à haut risque. Cependant, lors de tels investissements, il est nécessaire de faire la distinction entre la fraude et le risque, car la perte elle-même n’est pas une fraude. Dans les deux cas, la protection des consommateurs est assurée par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

Il existe également des entreprises qui promettent d’aider les victimes d’escroqueries au trading en ligne à récupérer leurs fonds perdus, ce qui aggrave encore les dégâts. Certaines de ces entreprises prétendant être la police du trading en ligne sont en fait le contraire, vous devez donc être très vigilant.

Quels sont les recours légaux pour les victimes après une fraude ?

Différentes hypothèses doivent être envisagées selon que le site marchand en question est situé en France ou à l’étranger et qu’il est sanctionné par l’ACPR.

Le cas le plus simple concerne l’hypothèse selon laquelle le négoce a régulé les ventes en France et est soumis à des obligations d’agrément. Dans ce cas, il est possible de recevoir une indemnisation. L’AMF est compétente et des médiateurs peuvent aider à résoudre les litiges à l’amiable. Si la plate-forme de négociation n’est pas réglementée, c’est-à-dire sans licence, des poursuites judiciaires doivent être engagées. Dans ce contexte, l’intervention d’un avocat est fortement recommandée. Le contentieux est plus compliqué si le site n’est pas basé en France. Toutefois, votre demande de dommages et intérêts peut être soumise au droit français. Les règlements de protection des consommateurs sont considérés comme des lois policières. Sous certaines conditions, le client peut saisir les tribunaux du lieu de résidence. Enfin, les décisions de justice françaises sont reconnues et exécutoires si la plate-forme de négociation est en Europe.

Les victimes ont deux options principales dans les procédures judiciaires. Le premier est la poursuite pénale de la fraude. L’article 313-1 du code pénal caractérise l’escroquerie dès lors que son existence est prouvée et que des biens sont légués au fraudeur par la victime.

Les procès-verbaux sont déposés auprès des commissariats, de la gendarmerie, des tribunaux ou des tribunaux de grande instance. Il doit être détaillé et inclure autant de preuves que possible.

Les victimes peuvent intenter une action civile contre la responsabilité de l’échange si celui-ci n’a pas disparu en raison de ses bizarreries.Les institutions ont le devoir d’être vigilantes avec leurs clients.

Engagez un avocat professionnel

La vigilance et la prévention restent les meilleures armes même s’il y a des mesures existantes pour récupérer les fonds perdus. Si vous avez été victime d’une arnaque lors d’une transaction en ligne, nous vous conseillons fortement de rester à l’écart des experts en toilettes qui promettent de récupérer votre argent perdu. Si vous avez la possibilité de recourir à l’arbitrage ou à l’AMF, faites appel à un professionnel juridique. Nous vous encourageons à contacter le bureau immédiatement pour obtenir de l’aide et des conseils.