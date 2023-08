Aujourd’hui, le secteur du soudage connaît une révolution technologique, avec de nouvelles innovations qui arrivent sur le marché à un rythme sans précédent. La croissance de l’industrie du soudage a conduit au développement d’une large gamme de solutions, telles que les produits chimiques, entre autres, qui rendent le travail de soudage plus facile, plus efficace et plus sûr. L’utilisation correcte des produits chimiques de soudage est cruciale pour obtenir une qualité de soudure optimale, une efficacité du processus de soudage et pour garantir la sécurité au travail. Il est donc important que les soudeurs et les personnes chargées de gérer le processus de soudage sachent comment utiliser les bons produits chimiques et connaissent l’importance de les utiliser correctement.

Quels produits chimiques de soudage choisir ?

GPPH est une entreprise renommée spécialisée dans la fabrication de tables de soudage professionnelles, mais elle propose également des produits chimiques de soudage spécialisés pour aider l’utilisateur à obtenir de meilleurs résultats de soudage. GPPH propose divers produits chimiques spécialement conçus pour l’industrie du soudage, notamment le liquide de nettoyage HD CLEANER, le produit anti-rayures PROTECTOR et un pulvérisateur spécialement conçu pour répartir uniformément les produits sur la surface de la table de soudage. Découvrez les produits chimiques professionnels pour le soudage sur le site web du fabricant GPPH.

HD CLEANER est un nettoyant alcalin, très concentré et très efficace. Grâce à l’inclusion d’inhibiteurs de corrosion, il ne se contente pas d’éliminer la saleté, mais laisse un revêtement anticorrosion actif sur la surface de la table. La formulation spécialement développée de ce produit garantit une grande efficacité de nettoyage, ce qui en fait la solution idéale pour les soudeurs qui recherchent une solution efficace et facile pour maintenir leur table de soudage propre.

PROTECTOR, est une préparation anti-éclats qui laisse une couche protectrice durable sur la surface de la table, qui protège contre les éclaboussures et les effets de l’utilisation. Le produit maintient les tables de soudage propres et nécessite moins d’entretien. Le produit est inodore dans toutes les conditions et offre un niveau professionnel de protection et de propreté pour les tables de soudage.

Les formulations HD CLEANER et PROTECTOR de GPPH sont non seulement efficaces et faciles à utiliser, mais aussi sûres et respectueuses de la santé. Les deux formulations sont à base d’eau, ce qui signifie qu’elles n’émettent pas de substances volatiles dangereuses pour la santé pendant le soudage. Elles sont également exemptes de composés pétroliers et de silicones, ce qui signifie qu’elles peuvent être utilisées sur des matériaux soumis à des étapes ultérieures telles que la peinture ou la galvanisation.

Les formulations chimiques professionnelles de GPPH permettent une efficacité maximale dans les processus de soudage. HD CLEANER et PROTECTOR présentent de nombreux avantages, tels que la facilité d’utilisation, la dilution dans l’eau et l’absence de silicones et de composés pétroliers. Ils se caractérisent par leur haute qualité, leur efficacité et leur sécurité pour l’utilisateur et l’environnement. En utilisant les produits chimiques de soudage GPPH, les professionnels et les amateurs peuvent obtenir des résultats de travail satisfaisants et minimiser le risque d’erreurs.