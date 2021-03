Cloud Computing : levier de réduction des coûts ou atteinte à la souveraineté de l’Etat ?

Il est bien connu que l’infrastructure informatique représente l’une des plus importantes sources de charges fixes dans une entreprise et l’une des barrières à l’entrée les plus importantes dans l’économie de manière générale. L’économie Numérique, grâce à la baisse des coûts des infrastructures informatiques qui la caractérise a permis l’émergence d’un nouveau type de modèle économique : le Cloud Computing. Grâce au Cloud Computing, les entreprises, aussi bien petites que grandes, qui n’avaient pas le budget nécessaire pour acquérir des infrastructures de production, ont désormais l’opportunité d’acquérir tout un système informatique entier sur la base d’un coût variable. Malheureusement, l’utilisation du Cloud demande souvent la délocalisation du patrimoine le plus important de l’entreprise : la donnée. Avec le Patriot Act, le Cloud Act, les révélations d’Edward Snowden entre autres, le Cloud s’est révélé être un couteau à double tranchant, une stratégie bénéfique qui peut en même temps être utilisée comme arme d’espionnage « légale ». Alors, Cloud Computing : levier de réduction des coûts ou atteinte à la souveraineté des Etats ? C’est à cette question que nous allons répondre dans cet article. Mais avant, il serait intéressant de comprendre ce qui se cache derrière la notion de Cloud Computing et en quoi il est bénéfique.

Qu’est ce que le Cloud Computing ?

Le Cloud Computing se définit selon deux aspects : un aspect économique et un aspect technique. Économiquement parlant, le Cloud Computing est un modèle économique dans lequel une entreprise (fournisseur Cloud) offre comme produit un service Cloud via Internet. Les services Cloud sont des ressources informatiques pouvant représenter les ressources RAM, la puissance de Micro-processeur, la bande passante, un logiciel, une interface applicative, un environnement de développement, ou des clusters entiers d’ordinateurs. Ces services Cloud sont offerts sous forme de service Web, leur accès est contrôlé par une API et leur exploitation fait l’objet d’une facturation fonction du volume de ressources utilisées, par exemple le nombre de requêtes HTTPS adressées à l’API par minute, la puissance de calcul consommée par heure, la quantité de mémoire utilisée par semaine, …etc. A partir de cette configuration, les fournisseurs Cloud définissent des offres Cloud qui correspondent à des tarifications d’accès à des quantités précises de ressources dans un intervalle de temps, par exemple accès à 10 Go de disque dur à 4 euros/mois, accès à 1 ordinateur de 40Go de disque, 1 GHz Intel Dual Core de microprocesseur et 4 Go de RAM à 5 euros de l’heure. L’entreprise cliente sélectionne et s’abonne à l’offre Cloud qui correspond à ses besoins et payée à l’usage (c’est ce qu’on appelle en économie une structure de coût « Pay-As-You-Go »). Elle peut se désabonner à tout moment, payant ainsi uniquement pour les ressources qu’elle a consommées. Donc, économiquement parlant, le Cloud Computing est une forme de leasing (location) dans laquelle ce sont les ressources informatiques qui sont louées.

Techniquement parlant, le Cloud Computing c’est de la virtualisation informatique. La virtualisation fait référence à l’abstraction physique des ressources informatiques. En d’autres termes, les ressources physiques (puissance de calcul, mémoire, disque dur, réseau) d’une machine sont allouées à ce que l’on appelle une « machine virtuelle », c’est-à-dire une application logicielle qui est l’abstraction des ressources de la machine hôte (ou machine sur laquelle est démarrée cette machine virtuelle). La machine hôte voit cette machine virtuelle comme une application à laquelle elle distribue ses ressources. Les machines virtuelles sont construites à partir de l’excédent des ressources de la machine hôte et sont gérées par un hyperviseur. L’hyperviseur gère les ordinateurs, et les serveurs d’un système informatique comme un ensemble de pools auxquels il affecte dynamiquement les ressources en fonction des besoins en ressources des requêtes des utilisateurs du système.

Le Cloud Computing tire avantage de la virtualisation en ce sens qu’il permet d’optimiser l’usage des ressources matérielles en les partageant simultanément entre plusieurs utilisateurs, ce qui était impossible auparavant puisque chaque machine correspond obligatoirement à une machine physique identifiée et réservée à un usage exclusif. La virtualisation s’est combinée avec l’augmentation de la bande passante et la diminution des coûts des ordinateurs, suivant la tendance confirmée sur plusieurs décennies par Gordon Moore. Le déploiement de ce nouveau modèle d’accès aux serveurs s’est produit en même temps qu’apparaissent un nouveau mode de facturation des solutions logicielles, dans lequel le paiement annuel de licences d’utilisation d’un logiciel déployé sur les machines du client a été remplacé par un paiement à l’usage d’un logiciel centralisé, opéré directement par son éditeur. C’est ainsi que le Cloud Computing tel qu’on le connaît aujourd’hui est né.



Les offres commerciales du Cloud Computing

Les services Cloud représentent les ressources informatiques offertes. Les offres des éditeurs cloud dépendent du type de ressources offertes. En fonction des types de ressources offert, on distingue 3 types d’offres commerciales Cloud (ou taxonomie cloud) : l’IaaS, le PaaS et le SaaS.

L’ IaaS ou Infrastructure-as-a-Service : est un niveau de service qui permet à des entreprises de louer des centres de données (data Centers), serveurs, réseaux, bref de s’équiper d’un système informatique complet sans s’inquiéter de créer et de maintenir la même infrastructure en interne ;

Le PaaS ou Platform-as-a-Service est un niveau de service du Cloud dans lequel le fournisseur héberge et fournit un environnement de développement intégré (EDI) qu'un développeur peut utiliser pour créer et développer des logiciels, éliminant de ce fait la nécessité pour l'entreprise d'acheter constamment des EDI ;

Le SaaS ou Software-as-a-Service : est un niveau de service du Cloud dans lequel le fournisseur héberge et met à disposition un logiciel ou une application, sans que l'entreprise n'ait à se soucier de l'installation et de la maintenance de cette application en interne ;

L’image ci-dessous va vous permettre de comprendre clairement la taxonomie des services offerts en Cloud Computing et les niveaux de responsabilité partagées entre le fournisseur Cloud et le client.

Figure : Taxonomie des services Cloud. Les rectangles colorés correspondent aux ressources informatiques qui sont hébergées et maintenues par le fournisseur Cloud, tandis que ceux qui sont non-colorés correspondent aux ressources informatiques que l’entreprise cliente héberge et maintient chez elle.

En quoi le Cloud porte-il atteinte à l’intégrité des entreprises et à la souveraineté des Etats,

Ce qui dérive l’adoption du Cloud aujourd’hui, c’est le Big Data, l’explosion du volume de données que les entreprises ont désormais à gérer.

Devenir un fournisseur Cloud complet (IaaS, PaaS, SaaS) demande de très lourds investissements en termes de centre de données et d’infrastructure. Bien qu’en France nous ayons OVH, la majorité des gros players du Cloud aujourd’hui restent encore des entreprises américaines (cf. Amazon et Microsoft). Puisque l’inconvénient majeur du Cloud se situe sur la délocalisation du plus gros actif de l’entreprise (la donnée), l’État dans lequel le fournisseur a sa raison sociale peut passer des législations pour assurer la protection de son territoire. Cela est tout à fait légitime. Malheureusement, dans le contexte géopolitique actuel, cet État peut utiliser ces législations (en vertu de sa souveraineté) comme moyen d’espionnage camouflé derrière une raison légitime, d’autant plus que la question de propriété de données dans le Cloud n’a pas encore été clairement été résolue (est-ce le fournisseur qui est propriétaire des données en vertu du fait qu’il héberge les données ? Ou est-ce l’entreprise parce que les données restent les siennes ?). Par exemple, l’Etat américain possède 2 lois spécifiques, le PATRIOT Act et le CLOUD Act, qui l’autorisent via ses agences gouvernementales (FBI, CIA, NSA, US Navy) à accéder aux données hébergées dans le Cloud des entreprises américaines pour des raisons d’investigation d’actes terroristes, indépendamment de la localisation de leurs data centers dans le monde. Ainsi, si l’Etat américain juge nécessaire, il peut accéder aux données stockées dans le Cloud de Microsoft ou Amazon même si les serveurs qui stockent ces données sont hébergés sur le territoire européen. C’est une erreur très répandue de croire que cette loi s’applique uniquement sur le sol américain.

Vous voyez que même si les fournisseurs Cloud garantissent l’intégrité des données hébergées, rien ne les protège du recours à la loi.

Alors selon vous, le Cloud Computing est-il un levier de réduction de coûts ou une atteinte à l’intégrité de notre Nation ? À vous de nous le dire.