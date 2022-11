Au fur et à mesure que le cloud devient un service de plus en plus populaire, la plupart des entreprises et des utilisateurs individuels utilisent maintenant onedrive pour stocker des données personnelles, Google Drive ou Google Workspace pour stocker des fichiers d’affaires, et d’autres services de stockage en cloud populaires adaptés à différents besoins.

Cependant, si vous utilisez deux clouds ou plus en même temps, comment gérez-vous tous les fichiers Cloud sans perdre quoi que ce soit ? Il est facile de trouver un gestionnaire de stockage Multi – Cloud qui vous aide à traiter les données de tous les comptes d’entraînement Cloud sur une plate-forme facile à utiliser.

Pourquoi un gestionnaire de fichiers Cloud est-il nécessaire ?

Vous pouvez vous inscrire à plus de comptes Cloud Drive de la même marque ou de marques différentes pour plus de stockage Cloud gratuit ou différentes fonctionnalités de collaboration. Mais les différences entre ces clouds peuvent être un problème pour vous. Il n’est pas possible de trouver rapidement un fichier au besoin ou de vous assurer qu’il a été mis à jour dans Google Drive ou DropBox.

Si vous cherchez une meilleure façon de gérer des fichiers ordonnés ou de comprendre exactement chaque datastore, vous pourriez avoir besoin d’un gestionnaire de fichiers Cloud qui vous aidera à gérer plusieurs services de stockage Cloud sans avoir à changer de compte Cloud. De cette façon, votre productivité sera grandement améliorée.

Quel est le meilleur gestionnaire de fichiers Cloud ?

En tant que meilleur gestionnaire de stockage Multi – Cloud, il devrait permettre aux utilisateurs de rechercher dans quel Cloud les fichiers sont stockés. Il devrait aider les utilisateurs à transférer, synchroniser ou sauvegarder des fichiers entre les clouds. Et surtout, ça devrait tout rendre plus sûr. C’est – à – dire que vous devez trouver un service qui fournit une bonne connectivité entre plusieurs services de stockage en cloud et d’autres services en cloud, fournit des niveaux élevés de chiffrement et de sécurité et permet aux utilisateurs de transférer des données à travers le cloud.

Parmi tous les gestionnaires de fichiers Cloud, MultCloud est devenu le premier gestionnaire de stockage Cloud de l’industrie grâce à son interface Web sécurisée et intuitive. Il suffit d’ouvrir une fenêtre de navigateur pour gérer facilement tous les fichiers Cloud en une seule connexion sans avoir à accéder individuellement à Mega, Box, Amazon S3, wasabi, Google Drive, Google photos, DropBox business et onedrive pour les comptes d’affaires.

MultCloud prend désormais en charge plus de 30 clouds populaires, dont Google Drive, Google Workspace, onedrive, onedrive for Business, DropBox, DropBox Business, Amazon S3, WebDAV, FTP, Synology NAS, etc. il utilise le système de licence oauth pour lier votre cloud sans avoir à enregistrer aucune information sur votre compte Cloud. Vous pouvez donc y ajouter tous les clouds gratuitement.

De plus, en plus de la gestion de base des fichiers Cloud, MultCloud offre des fonctions de transfert Cloud, de synchronisation Cloud, de sauvegarde Cloud et de transfert d’équipe qui vous permettent de déplacer des fichiers d’une personne sur onedrive vers une entreprise sur onedrive ou de transférer des données dans le cloud en un seul clic. MultCloud utilise le chiffrement AES 256 bits pour SSL afin de protéger le processus de transfert de données 24 heures sur 24.

Comment gérer plusieurs services de stockage en cloud dans MultCloud

MultCloud fournit une interface Web bien conçue pour la gestion de vos fichiers Cloud, de sorte que vous n’avez pas besoin de télécharger ou d’installer quoi que ce soit, il suffit de créer un compte MultCloud et de vous connecter à son interface pour gérer facilement vos fichiers Cloud. Voici comment procéder.

Étape 1. Ouvrez MultCloud dans votre navigateur et créez un login de compte. Vous pouvez également vous connecter à MultCloud en utilisant un compte Google ou Facebook.

Étape 2. Cliquez sur le bouton Ajouter un cloud et sélectionnez l’icône cloud. Ensuite, suivez la fenêtre contextuelle pour ajouter votre cloud en toute sécurité à MultCloud. Vous pouvez répéter cette étape pour ajouter tous les clouds au MultCloud.

Étape 3. Vous pouvez ouvrir un compte Cloud à partir de la liste de mes lecteurs Cloud et décider de télécharger, télécharger, copier, coller, couper, supprimer, renommer, prévisualiser ou partager des fichiers directement avec Cloud via multicloud.

Alternativement, vous pouvez créer des tâches de sauvegarde Cloud vers Cloud, de synchronisation Cloud vers Cloud ou de transfert Cloud vers Cloud en cliquant sur les fonctionnalités uniques de MultCloud dans les outils généraux.

Résumé

Il y a beaucoup de comptes Cloud à portée de main, et l’utilisation d’un excellent gestionnaire de fichiers Cloud comme MultCloud est la meilleure façon de vous aider à accéder rapidement à chaque fichier de différents clouds et à gérer facilement tout le stockage Cloud en un simple clic. MultCloud offre des plans à bas prix pour passer de 5 go de trafic de données gratuit à un trafic de données illimité à vie. La gestion Cloud de MultCloud est entièrement gratuite.