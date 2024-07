L’asset tracking, ou le suivi des actifs, est un élément moteur pour l’optimisation des performances d’une entreprise. Cette technologie permet de localiser et de suivre en temps réel les mouvements d’objets, de véhicules ou même de personnes. Ainsi, elle permet d’avoir une traçabilité complète des actifs et apporte de nombreux bénéfices opérationnels et stratégiques aux entreprises. Voyons plus en détail en quoi l’asset tracking est une source d’amélioration des performances.

Suivre ses actifs en temps réel pour plus d’efficacité avec l’asset tracking

L’un des principaux avantages de l’asset tracking est de donner une vision en temps réel de la position et de l’état de l’ensemble des actifs de l’entreprise. Les entreprises disposent donc d’informations précises, et à jour, qui leur permettent de prendre rapidement les bonnes décisions. Des solutions Open Source, comme celle proposée par Kuzzle, permettent de mettre en place simplement l’asset tracking.

Par exemple, un responsable logistique peut visualiser à tout moment la localisation de ses camions et l’avancée des livraisons. En cas de retard, il peut alors avertir le client et optimiser la tournée du véhicule. De même, le responsable d’un entrepôt peut connaître l’emplacement de toutes ses marchandises et organiser les préparations de commandes plus efficacement. Grâce à l’asset tracking, les informations sont centralisées sur une même interface. Les équipes gagnent alors en réactivité et en productivité dans leurs opérations quotidiennes. Les processus sont donc fluidifiés, pour une meilleure satisfaction des clients.

Renforcer le contrôle des actifs grâce à l’asset tracking, afin de limiter les risques

L’asset tracking permet également de gagner en sécurité et de prévenir les incidents. Une entreprise peut décider de définir des zones géographiques et recevoir des alertes dès qu’un actif pénètre ou sort de ces périmètres. Par exemple, un chantier de construction peut être délimité et tout matériel qui en sort déclenche une alerte. Cela évite les vols et limite les pertes de matériel.

De même, les sociétés de transport sont en mesure de tracer leurs véhicules et sont averties en cas d’arrêt prolongé sur le trajet. Elles sont alors en capacité de réagir rapidement en cas d’accident ou d’incident technique. Grâce à cette surveillance, les risques opérationnels sont diminués. L’asset tracking sécurise donc les processus métiers et réduit les coûts liés aux pertes ou aux vols des équipements.

La donnée au service de la stratégie de l’entreprise

Au-delà des bénéfices opérationnels, l’asset tracking et les données collectées sont un formidable levier d’amélioration continue et d’innovations stratégiques. L’exploitation de ce gisement d’informations, si elle est correctement effectuée, peut donner lieu à l’identification d’optimisations sur les tournées, la réduction de la consommation énergétique des véhicules ou encore la limitation de l’impact carbone des livraisons. Les entreprises disposent alors de nombreux axes concrets d’amélioration des performances.

L’asset tracking et les objets connectés offrent ainsi une puissance stratégique considérable pour qui sait exploiter la donnée. Les entreprises qui savent s’en saisir peuvent alors se différencier et prendre de l’avance sur leurs concurrents. Cette technologie mature et accessible doit être considérée comme un véritable levier de transformation numérique. Bien exploité et associé dans le futur à des technologies comme le machine learning, l’asset tracking promet d’améliorer davantage l’efficacité opérationnelle et d’ouvrir la voie à de nouvelles opportunités pour les entreprises.