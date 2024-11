Avec l’évolution des habitudes de consommation, les magasins doivent sans cesse innover afin de proposer la meilleure expérience possible pour leurs clients. Pour y parvenir, ils peuvent compter sur la géolocalisation indoor. En permettant de localiser les clients, celle-ci ouvre de nouvelles possibilités pour améliorer le parcours en magasin. Il peut alors s’agir de guider les consommateurs vers les produits qu’ils recherchent, leur proposer des promotions en temps réel ou analyser leurs déplacements afin d’optimiser les espaces de vente. Bref, cette technologie transforme la manière dont les enseignes interagissent avec leurs visiteurs.

Un parcours client simplifié grâce à la géolocalisation indoor

La géolocalisation indoor permet aux clients de se repérer facilement dans un magasin et de trouver rapidement les articles qu’ils recherchent. Grâce à des applications mobiles connectées à un système de localisation, il devient possible de guider les visiteurs en temps réel vers un produit ou un rayon précis. Cette fonctionnalité est particulièrement utile dans les grands magasins ou les centres commerciaux, où il est parfois difficile de s’orienter sans aide.

On retrouve différentes solutions sur le marché. L’une d’entre elles est celle proposée par l’entreprise Wheere. Cette dernière a développé une technologie de géolocalisation indoor qui peut couvrir une zone d’un kilomètre carré avec seulement quatre antennes. Contrairement aux autres systèmes, cette technologie traverse jusqu’à 50 mètres de béton, la couverture est donc fiable, même dans des environnements complexes. De plus, elle permet de connecter un nombre illimité d’appareils sur la même installation, et de les localiser à moins d’un mètre. Pour les enseignes, cette précision couplée à une haute scalabilité est une aubaine. Elle leur permet de proposer un service fluide de géolocalisation, quelle que soit la taille du bâtiment.

Des promotions personnalisées en temps réel

La géolocalisation indoor ouvre également la porte à des interactions plus riches entre le consommateur et le magasin. En effet, cette technologie donne l’occasion aux enseignes de proposer des promotions et des offres spéciales en temps réel. Par exemple, quelqu’un se trouvant dans le rayon des vêtements pour enfants pourrait recevoir une notification avec une remise sur une marque ou un produit du rayon. De cette manière, l’enseigne capte l’attention du consommateur au bon moment, augmentant ainsi les chances de vente.

La géolocalisation indoor contribue aussi à renforcer l’engagement du client. En recevant des offres en adéquation avec leurs préférences et leur emplacement, les consommateurs se sentent davantage concernés. Ils sont donc plus enclins à en profiter. Pour les enseignes, c’est une manière efficace de stimuler les ventes en temps réel.

La géolocalisation indoor, pour une analyse précise du comportement des clients

Pour les enseignes, la géolocalisation indoor est une mine d’informations. Elle renseigne sur le comportement et les besoins des clients en magasin. Il devient alors possible d’identifier les zones les plus fréquentées et les produits qui attirent le plus, ou au contraire, les espaces où les consommateurs passent peu de temps. Par exemple, une enseigne découvre qu’un rayon attire moins de clients que prévu. Elle pourrait alors modifier sa disposition ou y organiser des promotions ciblées pour attirer plus de visiteurs.

Les données recueillies par la géolocalisation indoor optimisent également la gestion des ressources humaines. Les enseignes, en connaissant les moments de forte affluence dans certaines zones, sont alors en mesure d’ajuster le personnel disponible. En plus d’améliorer l’expérience client, la géolocalisation devient ainsi un véritable outil pour améliorer la performance des magasins.