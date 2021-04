Notre époque est un mélange de technologie de pointe et d’aspiration à l’authenticité. En effet, les moyens techniques offerts par le numérique permettent aujourd’hui une diffusion rapide et accessible de l’information, notamment grâce aux réseaux sociaux et en particulier à Instagram. En parallèle, le commerce en ligne ne cesse de s’étendre et offre la possibilité à chacun de se fournir en outils et en consommables pour exercer sa passion. Voyons comment cette combinaison de facteurs a boosté la couture DIY. Explications.

Le commerce en ligne booste la couture DIY

Grâce au commerce en ligne, on peut désormais pratiquement tout faire depuis son canapé. Il est possible de commander un bon repas livré directement chez soi, de réserver la location et les billets de ses futures vacances ou même de trouver l’âme sœur sur les réseaux de rencontre. La couture DIY a également largement profité de ce nouveau médium commercial. En effet, de nombreux sites proposent désormais des accessoires, des manuels et surtout des tissus en ligne aux consommateurs.

La couture DIY est en pleine renaissance depuis que les individus cherchent à retrouver les savoirs traditionnels. La standardisation des produits, et notamment des vêtements, a provoqué une forme de lassitude pour les grandes séries et dans une époque où la singularisation est un objectif largement partagé, ce type d’activité est florissante. D’autant que les réseaux sociaux comme Instagram offrent de belles opportunités pour s’informer et trouver de l’inspiration.

Instagram, un vivier d’inspiration

Si la couture DIY est aussi dynamique, c’est aussi certainement grâce à la prédominance des réseaux. Aujourd’hui, toutes les femmes, et tous les hommes, qui souhaitent retrouver le plaisir de créer et de porter leurs propres vêtements peuvent en effet puiser l’inspiration sur des comptes Instagram dédiés. Ils sont très nombreux et participent à l’émulation de cette activité à la fois fonctionnelle et artistique en offrant aux amateurs de multiples avantages.

es comptes Instagram dédiés à la couture sont souvent de gigantesques puits de connaissance dans lesquels on peut découvrir de nouvelles techniques, des astuces pour démarrer ou encore des conseils pour se fournir en matériaux adaptés. Mieux encore, ils représentent aussi un formidable levier pour stimuler la motivation des couturières et couturiers solitaires. Grâce aux réseaux, on peut facilement s’intégrer dans de vastes communautés et progresser plus rapidement.

Des tissus accessibles à tous sur les réseaux

Bien sûr, si les réseaux sociaux sont très utiles aux couturières et couturiers néophytes comme aux chevronnés, ils ne suffisent pas pour se lancer sérieusement dans la couture DIY. En effet, comme pour tout loisir créatif, sans pratique, point de salut ! C’est pourquoi les amateurs se doivent de se fournir en outillage et accessoires sur les sites spécialisés. Mais aussi et surtout être capables d’alimenter leur stock de tissus pour créer leurs propres modèles.

C’est là tout l’intérêt du commerce en ligne et des enseignes spécialistes comme Couponsettissus.fr. Sur leur site, on retrouve une farandole de tissus de tous types. Des catégories bien pensées permettent de s’orienter rapidement vers un tissu aux caractéristiques précises comme par exemple sa couleur, sa matière ou encore ses propriétés. En outre, les tissus sont ici bien moins chers que dans les commerces physiques, c’est là l’intérêt majeur du commerce en ligne pour alimenter vos passions DIY !